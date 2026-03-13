Donald Trump a luat o măsură care va genera mari controverse: Ridică sancțiunile impuse Rusiei și permite cumpărarea de petrol rusesc
Postat la: 13.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Statele Unite au autorizat țările să cumpere petrol și produse petroliere rusești sancționate, care sunt în prezent încărcate pe nave aflate pe mare. Este vorba despre o derogare a sancțiunilor pe o perioadă de 30 de zile, inforemează News.ro.
Scott Bresset, secretarul Trezoreriei SUA, a precizat că măsura a fost luată temporar pentru a „promova stabilitatea piețelor globale de energie" în timpul războiului din Orientul Mijlociu. Excepția va fi valabilă până în 11 aprilie, potrivit BBC.
„Această măsură pe termen scurt, adaptată cu precizie, se aplică numai petrolului aflat deja în tranzit și nu va aduce beneficii financiare semnificative guvernului rus", a declarat Bessent.
Joi, prețul petrolului a urcat la peste 100 de dolari pe baril, iar piețele bursiere au scăzut după ce alte trei nave de marfă au fost lovite în Golful Persic și noul lider suprem al Iranului a promis că va continua să blocheze Strâmtoarea Ormuz, ruta maritimă cheie prin care trece, de obicei, aproximativ o cincime din petrolul mondial.
„Creșterea temporară a prețurilor petrolului este o perturbare pe termen scurt și temporară, care va aduce beneficii enorme națiunii și economiei noastre pe termen lung", a declarat Bresset.
După anunțul dat de SUA, trimisul economic al Rusiei, Kirill Dmitriev, a declarat că piața mondială a Energiei „nu poate să rămână stabilă" fără petrolul rusesc.
„Statele Unite recunosc în mod efectiv ceea ce este evident: fără petrolul rusesc, piața globală a energiei nu poate rămâne stabilă", a scris Dmitriev pe Telegram.
Joi, emisarul rus în Economiei a precizat că a discutat despre actuala criză energietică cu trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner în cadrul unei întâlniri în Florida.
Anterior, Bresset a precizat că Guvernul SUA ar începe să escorteze nave prin Strâmtoarea Ormuz „de îndată ce va fi posibil din punct de vedere militar".
Nevoia de escortă militară „a fost întotdeauna în planificările noastre", a declarat Bresset pentru Sky News.
Întrebat dacă SUA va începe să escorteze nave în zilele ce urmează, Bresset a declarat: „O vom face de îndată ce este posibil să se asigure trecerea în condiții de siguranță".
Joi, aproximativ 124 de milioane de barili de petrol de origine rusă se aflau pe apă în 30 de locații diferite din întreaga lume, potrivit Fox News, citată de Reuters.
Licența SUA ar asigura aprovizionarea pentru aproximativ cinci-șase zile, luând în considerare pierderile zilnice de petrol din Strâmtoarea Ormuz.
Această măsură a fost cea mai recentă încercare a administrației președintelui Donald Trump de a tempera scumpirea prețurilor din Energie, pe fondul tensiunilor regionale amplificate și a perturbărilor fluxurilor vitale de petrol și gaze din Orientul Mijlociu.
Deși era preconizat că suspendarea sancțiunilor va stimula aprovizionarea mondială cu petrol, măsura ar putea complica eforturile Occidentului de a priva Rusia de veniturile care finanțează războiul din Ucraina, și ar putea crea tensiuni între Washington și aliații săi.
Miercuri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a declarat că nu este momentul ca sancțiunile împotriva Rusiei să fie relaxate. Declarația a fost dată în urma unei discuții telefonice cu liderii G7, cu privire impactul războiului asupra piețelor de petrol și gaze.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Beneficiile utilizării unui triciclu electric pentru seniori
Pe masura ce anii trec, mobilitatea devine o preocupare esențiala pentru mulți seniori, iar libertatea de a te deplasa i ...
-
Pericol major pentru Europa: Un tsunami ar putea lovi în orice moment, dar țările europene nu au planuri pentru un asemenea dezastru
Deși Marea Mediterana este adesea considerata o zona cu risc redus de tsunami, cercetarile recente arata ca valuri distr ...
-
Astroloaga care a prezis Covid și Războiul din Iran vine cu o nouă profeție terifiantă: Harta lumii se va schimba foarte brusc și va afecta și România
Astrologa care a prezis Covid avertizeaza ca harta lumii va fi redesenata in 2026, iar schimbarile vor afecta granițele ...
-
Asasinul economic Bolojan a reușit misiunea: România intră în recesiune de facto - inflația ajunge la aproape 10% - val de scumpiri, din aprilie prețurile explodează!
Romania a trecut de la recesiune tehnica la recesiune de facto, dupa 6 luni consecutive de scadere economica si deficit ...
-
A apărut și Ideologul lui Xi: Zheng Yongnian l-a îndemnat pe liderul Chinei să se implice în război ca să nu ajungem "într-o nouă eră a dezordinii"!
Ideologul Zheng Yongnian (64 de ani), cel mai important consilier chinez al puterii de la Beijing și autor al biografiil ...
-
Primăvara vrajbei noastre. Cine conduce de fapt România?
Romania traverseaza un moment tot mai greu de definit in termenii clasici ai democrației. Nu doar pentru ca instituțiile ...
-
Zelenski joacă la "next level": drone scoase la imprimanta 3D la schimb cu sisteme americane de apărare anti-aeriană
Ucraina tocmai a desfașurat soldați anti-drone in Qatar, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudita. Țara pe care Rusia o b ...
-
Astrologie pură: România și implicarea ei în WW3. Urmează atragerea mai multor țări și crearea de "tabere" pe sistemul: "Dacă nu ești cu mine, ești împotriva mea"
Toate planetele in Berbec din tranzit sunt pe ASC ul țarii, imaginea noastra pusa in lumina unui razboi chiar de "președ ...
-
Cum pot combina exercițiile fizice cu suplimentele pentru articulații pentru o recuperare mai eficientă și o mobilitate mai bună?
Exercițiul fizic și suplimentele pentru articulații funcționeaza cel mai bine atunci cand sunt folosite impreuna. Mișcar ...
-
Israelul a lovit puternic o bază unde Iranul construia bomba nucleară: Asalt asupra Teheranului
Armata israeliana (IDF) a afirmat joi ca a lovit recent o instalatie nucleara iraniana unde regimul lucra la „capa ...
-
Ce se întâmplă cu zahărul din sânge dacă bei gel de Aloe Vera zilnic? Iată cum influențează această plantă metabolismul și echilibrul glicemic
De mii de ani, Aloe Vera ocupa un loc de cinste in farmacopeea naturala a multor culturi, de la egiptenii care o numeau ...
-
TOP 8 sfaturi practice pentru a reduce stresul când călătorești cu multe bagaje
Calatoriile cu avionul pot fi o adevarata aventura, insa atunci cand ai multe bagaje, stresul iși poate face simțita pre ...
-
Trump, Netanyahu si Khamenei sunt motivați de eclipse: Impactul aspectelor astrale în timpul unui moment istoric - Iran
În timpul primelor eclipse ale anului 2026, lumea a fost martora unui episod geopolitic de o violența extrema: un ...
-
Va fi acuzat de crimă de război, ca Putin și Netanyahu? Trump se confruntă cu concluziile unei anchete care arată că SUA au bombardat o școală de fete din Iran
O eroare a armatei americane in coordonatele unei tinte se afla la originea bombardarii unei scoli de fete, la Minab, in ...
-
Papa Leon a stabilit că "poporul ales" sunt catolicii și nu evreii. Lumen Gentium stabilește că Biserica este "poporul lui Dumnezeu"! VIDEO
Cu titlul "Biserica popor al lui Dumnezeu" cateheza Papei Leon al XIV-lea, din cadrul audienței generale de miercuri, 11 ...
-
Erika Kirk e oficial aeriană: Văduva lui Charlie Kirk a fost numită de Trump consilieră în Academia Forțelor Aeriene a SUA
Erika Kirk, vaduva activistului Charlie Kirk, ucis in toamna anului trecut, a fost numita de președintele american Donal ...
-
Un F-15 american a fost doborât la sud de Teheran: Niciun avion de vânătoare să nu se mai poată apropia vreodată. Navele americane s-au depărat la 700 de km de coastă
www.stiripesurse.roAdjunctul comandantului Gardienilor Revolutiei iranieni, contraamiralul Ali Fadavi, a declarat miercu ...
-
Cel mai negru scenariu pentru România dacă americanii vor lansa atacuri de la Kogălniceanu: Iranul amenință cu rachete balistice care aduc iadul pe pământ
O eventuala dislocare de avioane și trupe americane in Romania, in contextul conflictului din Orientul Mijlociu, ar pute ...
-
Consumul efectiv s-a prăbușit în România: Oamenii au intrat în zona de austeritate și cheltuie tot mai puțin
Romanii au strans cureaua considerabil in prima luna a anului 2026. Conform celor mai recente date publicate astazi de I ...
-
Paște fără Lumina Sfântă de la Ierusalim? Războiul a închis bisericile și a anulat pelerinajele de la Mormântul Sfânt
Razboiul din Orientul Mijlociu, in care este implicat și Israelul, adancește o ipoteza care poate deveni realitatea anul ...
-
Iranienii au scos din joc printr-o metodă banală temutele sisteme Patriot: acum inclusiv americanii le-au copiat stilul
Statele Unite au inceput sa foloseasca o drona de atac ieftina, inspirata de modelul iranian Shahed-136, intr-un semn al ...
-
Vine Super El Nino cu temperaturi apocaliptice: Cu ce este diferit față de El Nino și la ce să ne așteptăm în următoarea perioadă
Experții avertizeaza ca exista tot mai multe semne ca fenomenul Super El Niño ar putea sa se formeze in lunile ur ...
-
SUA vor să trimită militari și avioane de luptă în România. Baza Kogalniceanu va fi folosita pentru alimentarea avioanelor care bombardeaza Iranul
Statele Unite ale Americii vor sa trimita avioane de lupta și militari la baza aeriana Mihail Kogalniceanu. Prezența ace ...
-
Un satelit arată cum un râu plin cu pietre prețioase și „muntele roșu-alb" formează un uriaș „Y" peste un fort cu artefacte antice
O fotografie surprinsa din satelit in 2025 arata un uriaș „Y" in mijlocul Deșertului Taklamakan, acolo unde un rau ...
-
De ce plătește lumea un conținut care altfel se găseste gratuit? Iată cum funcționează economia OnlyFans
În 2024, utilizatorii platformei OnlyFans au cheltuit 7,2 miliarde de dolari pentru a vedea conținut pe care nu il ...
-
Suspiciuni de spionaj la Londra: Noul lider al Iranului deține 11 vile pe „Strada Miliardarilor" și apartamente în locații sensibile
Noul Lider Suprem al Iranului este un dezvoltator imobiliar londonez de top: Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului ucis i ...
-
Diplomat din Iran, atac la adresa Ursulei von der Leyen: „Lasă ipocrizia. Ți-ai făcut o carieră stând de partea greșită a istoriei"
Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, Esmaeil Baghaei, a lansat un atac dur la adresa șef ...
-
Ziceau ca e teoria conspiratiei: S-a aflat cum se fac mega-cheagurile de sânge provocate de vaccinul împotriva Covid-19
Cercetatorii au dezlegat misterul cheagurilor de sange aparute dupa vaccinurile anti-COVID. O echipa internaționala din ...
-
Trump făcut de rușine: New York Times prezintă dovezile - SUA a lovit Școala de Fete din Minab cu o rachetă Tomahawk
Ziarul american a folosit o inregistrare video publicata duminica de agenția de știri iraniana Mehr, in care se vede cum ...
-
Alexander Dughin susține că: Iran - Ultima luptă împotriva lui Baal
Atacul americano-israelian asupra Iranului semnaleaza prabușirea dreptului internațional și o noua era in care politica ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu