„Nostradamus al Chinei" a prezis cum se va sfârși războiul din Iran: „Aceasta va schimba pentru totdeauna ordinea globală"
Postat la: 13.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
„Nostradamus al Chinei", profesorul Xueqin Jiang, a prezis corect două evenimente majore. A treia profeție vizează finalul războiului SUA-Iran. „Nostradamus al Chinei" a prezis victoria lui Trump în 2024 și războiul dintre SUA și Iran - ambele s-au adeverit. Acum, profesorul Xueqin Jiang a făcut o a treia profeție despre finalul acestui conflict, potrivit Express, ciat de Mediafax.
„Nostradamus al Chinei" este profesorul chinez-canadian Xueqin Jiang, absolvent al Universității Yale și prezentator al canalului de YouTube Predictive History, cu 1,87 milioane de abonați. El predă istorie și filosofie la Moonshot Academy Beijing din 2022. Profesorul își formulează predicțiile analizând modele istorice, stimulente geopolitice recurente și teoria jocurilor. Nu se bazează pe intuiție sau misticism, ci pe analiză sistematică.
În mai 2024, Jiang a făcut trei predicții în cadrul prelegerilor sale. Prima: Donald Trump va câștiga alegerile și va reveni la Casa Albă. Exactă. A doua: dacă Trump devine președinte, există o probabilitate foarte mare ca SUA să intre în război cu Iranul. De asemenea, exactă. Jiang a explicat că unul dintre motivele principale ale acestui conflict sunt interesele Israelului. Operațiunea comună SUA-Israel „Epic Fury" confirmă această analiză în timp real.
A treia predicție este cea mai tulburătoare. „Nostradamus al Chinei" susține că Statele Unite vor pierde războiul cu Iranul. „Aceasta va schimba pentru totdeauna ordinea globală", a declarat Jiang. Argumentele sale sunt concrete. Populația și geografia Iranului fac imposibilă orice ocupație prelungită. Liniile lungi de aprovizionare, rezistența internă puternică și terenul montan ar transforma orice succes militar inițial într-un eșec strategic. „Nu există absolut nicio șansă ca America să câștige acest război", a afirmat profesorul.
Jiang a comparat o potențială invazie americană cu Expediția în Sicilia din 415-413 î.Hr. Atena a inițiat atunci o campanie militară masivă și a suferit un dezastru complet. Într-un videoclip publicat pe 2 martie 2026, Jiang și-a susținut predicțiile. „Iranul are mult mai multe avantaje față de Statele Unite. Iranienii se pregătesc de 20 de ani pentru acest conflict", a declarat el. Profesorul subliniază că Iranul a blocat efectiv Strâmtoarea Hormuz, care furnizează 90% din alimente pentru țările din Consiliul de Cooperare al Golfului. Un atac asupra instalațiilor de desalinizare ar putea lăsa milioane de oameni fără apă în câteva săptămâni.
