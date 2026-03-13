Atac cibernetic asupra site-ului ANAF, revendicat de hackeri pro-iranieni

Un grup de hackeri cu legături cu Iran, cunoscut sub numele de Echipa 313 - Rezistența Cibernetică Islamică, a revendicat un atac asupra site-ului Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Acțiunea vine ca răspuns la declarațiile recente ale președintelui Nicușor Dan, făcute după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), privind aprobarea de către România a folosirii de echipamente militare americane la baza Mihail Kogălniceanu pentru eventuale operațiuni în Orientul Mijlociu.

Conform mesajului publicat de grup, atacul cibernetic a durat aproximativ o oră, afectând funcționarea site-ului ANAF, unul dintre cele mai utilizate portaluri guvernamentale din România. În timpul atacului, serviciile site-ului au fost indisponibile sau funcționau foarte greu. „Rezistența Cibernetică Islamică în Irak - Echipa 313 revendică responsabilitatea pentru un atac cibernetic care a vizat site-ul oficial al ANAF. Operațiunea a fost efectuată ca răspuns la remarcile președintelui român care susțineau utilizarea bazelor americane din România pentru atacuri împotriva Iranului", se arată în mesajul grupului.

Autoritățile române au precizat pentru Profit.ro că urmează să fie transmise clarificări oficiale privind incidentul. Echipa 313 este cunoscută ca un grup de hackeri pro-Iran, care anterior a revendicat atacuri de tip DDoS asupra unor site-uri guvernamentale și militare din Bahrein, Arabia Saudită și Israel. Conform raportului Unit42 al companiei Palo Alto Networks, gruparea a vizat și portaluri guvernamentale din Kuweit, inclusiv site-urile Ministerului Apărării și ale forțelor armate. Analistul Unit42 notează că grupurile de acest tip au capacitatea de a lansa atacuri coordonate împotriva infrastructurii guvernamentale și industriale, în scopuri politice și propagandistice.