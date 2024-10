Agenda LGBT: Peste 3% dintre elevii de liceu din SUA se identifică drept transexuali, 2% iși pun la indoială genul, iar 5% declară că sunt homosexuali

Peste 3% dintre elevii de liceu din SUA se identifică în prezent drept transsexuali, iar alți 2% își pun la îndoială identitatea de gen, conform unui nou studiu. Rezultatele sondajului 2023 privind comportamentele riscante ale tinerilor arată că 1 din 20 de elevi de liceu (5%) se consideră homosexuali.

Sondajul a constatat că adolescenții trans și cei care își pun întrebări legate de gen se confruntă cu rate mult mai mari de intimidare, tristețe persistentă și gânduri sau comportamente suicidare decât colegii lor. Youth Risk Behavior Survey din 2023 este prima dată când sondajul anual a întrebat adolescenții dacă se identifică ca transexuali sau dacă își pun întrebări legate de gen. Sondajul a inclus 20.103 elevi din școlile publice și private din clasele 9-12 din toate cele 50 de state ale SUA și din Districtul Columbia.

Elevii transgender au fost mai predispuși să raporteze tristețe persistentă sau lipsă de speranță (aproximativ 72% comparativ cu 50% dintre fetele normale și 26% dintre băieții normali); sănătate mintală precară (65% comparativ cu 38% dintre fetele normale și 18% dintre băieții normali); gânduri de sinucidere (53% comparativ cu 24% dintre fetele normale și 12% dintre băieții normali); și tentative de sinucidere (26% comparativ cu 11% dintre fetele normale și 5% dintre băieții normali).

Au fost sugerate diverse cauze pentru creșterea uimitoare a ratei disforiei de gen și a transgenderismului, în special în rândul copiilor și adolescenților din America. Un studiu publicat în 2018 în prestigioasa revistă PLoS ONE a sugerat că factorii noi sunt de vină, în special social media și apartenența la grupuri de prieteni în care se aflau deja persoane care se identificau ca transsexuali.

Au existat, de asemenea, încercări de a explica creșterea transgenderismului în raport cu creșterea bolilor mintale în general, cum ar fi acest studiu din 2014, care a constatat că aproape 63% dintre pacienții eșantionați care solicitau schimbarea de gen aveau „cel puțin o comorbiditate psihiatrică". O treime dintre pacienți sufereau de depresie, 20,5 la sută sufereau de o fobie specifică și 15,7 la sută sufereau de tulburări de adaptare.

Un studiu din acest an a fost primul care a raportat o legătură între expunerea la o substanță chimică care perturbă sistemul endocrin și transsexualitate. Studiul, publicat în Journal of Xenobiotics, analizează efectele expunerii la substanța chimică dietilstilbestrol (DES) asupra ratei de transgenderism în rândul băieților francezi. Autorii studiului au descoperit că băieții expuși la DES in utero aveau probabil de 100 de ori mai multe șanse de a deveni transsexuali de la bărbat la femeie decât cea mai mare rată de fond raportată în Europa. Cifrele fiabile privind numărul persoanelor transsexuale ca procent din populație variază foarte mult, astfel încât creșterea reală a riscului ca urmare a expunerii la DES ar putea fi chiar mai mare.