O republicană din Congresul SUA descrie rapoarte credibile despre "ființe interdimensionale". Martorii susțin că au observat "mișcări în afara timpului și spațiului"
Postat la: 14.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Reprezentanta din Congresul SUA Anna Paulina Luna (Republicană - Florida) a lansat o bombă în emisiunea The Joe Rogan Experience, afirmând că comisiile parlamentare din care face parte au descoperit dovezi ale existenței unei tehnologii care contrazice fizica actuală și care ar putea implica aspecte interdimensionale care funcționează în afara înțelegerii noastre actuale asupra timpului și spațiului.
„Vă pot spune, și s-ar putea să sune nebunesc, dar pe baza investigațiilor noastre și a lucrurilor pe care le-am văzut, există cu siguranță ceva care, în opinia mea, ar rivaliza cu ceea ce știm în prezent despre fizică și o tehnologie care ar putea exista și pe care nu avem capacitatea de a o reproduce", a declarat deputata Luna, membră a Comisiei pentru Știință, Spațiu și Tehnologie a Camerei Reprezentanților, lui Joe Rogan. Congresmenul care îl susține pe Trump a continuat spunând că martorii pe care i-a intervievat au folosit cuvântul „interdimensional" pentru a descrie tehnologiile și fenomenele din altă lume.
„Și ei continuă să spună interdimensional, iar când vorbești despre aspectul interdimensional al, știi, aceste lucruri preexistente, poate în afara a ceea ce cunoaștem în prezent ca fiind propria noastră dimensiune? Toate aceste lucruri pot părea o nebunie, dar, în cele din urmă, știi, meseria mea de anchetator este să primesc toate informațiile, să le descifrez și, în cele din urmă, din perspectiva Congresului - dacă există contractori care ascund informații sau care operează în afara competenței guvernului federal, adică există probleme bugetare - dar există cu siguranță ceva despre care pot să vă spun cu încredere că există și că nu știm cum să explicăm în prezent", a spus ea.
Referindu-se la „ființele interdimensionale", pe care le-a numit „lucruri energetice", Luna a spus: „Ei bine, ei le numesc ființe interdimensionale. Cred că ele pot opera efectiv prin spațiile temporale pe care le avem în prezent. Și asta nu este ceva ce am inventat eu, ci se bazează pe lucruri pe care le-am văzut, pe informații care ne-au fost comunicate". Reprezentanta Luna a subliniat că unele dintre informațiile pe care le divulga se bazau pe martori care au văzut lucruri și că „au existat incidente pe care le consider foarte credibile. „Oamenii au raportat că au existat mișcări în afara timpului și spațiului", a spus ea.
Conservatoarea a continuat să sublinieze înțelegerea ei actuală asupra tehnologiei și fenomenelor și a remarcat că o mare parte din acestea sunt ascunse poporului american. „Uite, am văzut un portal deschis? Nu. Am văzut personal o navă spațială? Nu. Am văzut dovezi în acest sens? Da. Am văzut documente fotografice cu aeronave care cred că nu au fost construite de omenire? Da. Are aceasta o semnificație istorică? Da, există multiple evenimente care datează, aș spune, poate chiar dinaintea lui Hristos, care au documentat acest lucru în texte? Da. Deci, cred că guvernul are acces la anumite tehnologii? Da, într-o anumită măsură. Și cred că anumiți contractori au potențialul de a fi reconstruit această tehnologie. Cred că asta poate explica progresele pe care le vedem", a spus ea. „Dar cred, de asemenea, că acesta este un nivel periculos de informații ascunse de poporul american", a adăugat reprezentanta Luna.
