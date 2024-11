Andrew Tate după victoria lui Donald Trump in alegeri: "Multumesc lui Dumnezeu. Bărbații nu vor mai rămâne gravizi!"

Imediat după victoria lui Donald Trump in fata Kamalei Harris in alegerile prezidentiale din SUA, Andrew Tate a avut un comentariu caracteristic care s-a viralizat in reteaua X:

"Andrew Tate @Cobratate: Thank God. Men can't get pregnant anymore!" (Multumesc lui Dumnezeu. Bărbații nu vor mai rămâne gravizi deloc!)

Tate a fost un sustinator activ al lui Donald Trump si un opozant al curentului LGBTQ, ca si al Woke, condamnand transumanismul, transgenderismul, dar si politicile globaliste de tip neo-marxist. Controversatul influcencer a donat 200.000 de dolari pentru campania lui Trump. Andrew Tate a reacționat dur după ce fostul președinte al SUA (acum reales) a fost împușcat:

"Ei încearcă să te interzică. Dacă nu reușesc, încearcă să te bage la pușcărie. Dacă nici asta nu merge, te omoară. Am spus asta anul trecut. Am spus-o după ce le-am refuzat banii. Am refuzat banii lor ca să nu-mi vând sufletul. Uitați-vă ce i-au făcut lui Trump! Uitați-vă! L-au interzis și l-au înlăturat de peste tot. Nimănui nu i-a păsat, nu a funcționat. Au încercat să îl bage în pușcărie și au eșuat. Acum au încercat să-l omoare. Ar trebui să vă rugați pentru Donald Trump, căci el se luptă cu răul. N-ar trebui să vreți ca oamenii care sunt împotriva lui Trump să fie la conducere. În special să vă conducă viața. Trump este ultima speranță pentru civilizația din vest, așa cum o știm", spunea Andrew Tate.