"Armata lui Dumnezeu" care se opune globaliștilor a pornit în marș: Garda Națională a fost scoasă să oprească "cruciada" de la granița cu Mexicul

Un convoi de camionagii "patrioți" se îndreaptă spre granița Statelor Unite cu Mexicul, în contextul în care conflictul dintre Texas și guvernul federal se intensifică.

Organizatorii convoiului "Take Our Border Back" s-au autointitulat "armata lui Dumnezeu" și spun că au misiunea de a se opune "globaliștilor" care, potrivit lor, complotează pentru a menține deschise granițele SUA și a distruge țara.

"Acesta este un moment biblic, monumental, care a fost pus la cale de Dumnezeu", a declarat un organizator al convoiului în cadrul unui apel de planificare recent. "Suntem asediați din toate părțile de forțele întunecate ale răului", a spus un altul. "Fericiți făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiți fiii lui Dumnezeu. Este timpul ca rămășița să se ridice". (Rămășița, din Cartea Apocalipsei, sunt cei care îi rămân credincioși lui Iisus Hristos în vremuri de criză). Experții spun că accentele naționaliste creștine din această retorică adaugă o dimensiune periculoasă unei situații deja tensionate.

"Atunci când oamenii cred că lucrează în numele lui Dumnezeu, ar putea fi dispuși să recurgă la măsuri relativ extreme", a declarat Ruth Braunstein, profesor asistent de sociologie la Universitatea din Connecticut și autoare a cărții "Profeți și patrioți: Faith in Democracy Across the Political Divide". "Și astfel aveți o situație volatilă din punct de vedere politic care ar putea deveni mult mai volatilă, în parte din cauza acestei retorici".

Planul actual al organizatorilor este ca convoiul să plece luni din Virginia Beach și să șerpuiască prin sud-est, făcând o escală în Jacksonville, Florida, înainte de a se îndrepta spre mai multe opriri de-a lungul graniței. Convoiul se va despărți apoi pentru mitinguri separate pe 3 februarie, unul în apropiere de Eagle Pass, Texas, un al doilea în Yuma, Arizona, și un al treilea în San Ysidro, California.

Un grup de șase persoane influente din lumea patrioților, printre care Kim Yeater, care conduce un grup de auto-ajutorare și un grup împotriva fraudei electorale, a început să organizeze convoiul în urmă cu aproximativ o lună. "Armata lui Dumnezeu se ridică", a spus ea în timpul apelului de planificare. "Noi toți am fost aleși pentru acest moment".

Convoiul a fost inițial menit să trimită un mesaj administrației Biden: "Securizați-ne frontierele". Site-ul său face apel la "toate forțele de ordine și militarii activi și în retragere, veteranii, mame, oficialii aleși, antreprenori, fermierii, camionagii, motocicliștii, mass-media și americanii care respectă legea și iubesc libertatea" să se alăture cauzei.