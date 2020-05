Artistii de la Casa de Cultura a Studentilor din Bucuresti protesteaza impotriva masurii de a fi evacuati ilegal de noua conducere

Mai multi artisti care activau pe baza de contracte in Casa de Cultura a Studentilor din Bucuresti s-au trezit in postura de a fi evacuati din spatiile in care isi desfasoara activitatea, odata cu schimbarea conducerii institutiei culturale. Acestia au primit notificari ca imobilul urmeaza a fi renovat si ca astfel e nevoie de eliberarea spatiilor. Artistii au protestat printr-o scrisoare deschisa pe care o publicam in continuare, acestia afirma ca masura este luata impotriva lor si a activitatii lor intrucat la CNI nu este prevazuta vreo lucrare de renovare a Casei de Cultura.



SCRISOARE DESCHISĂ

Către:

Ministerul Tineretului și Sportului

Ministrul Tineretului și Sportului - domnului Ionuț Marian Stroe

Secretar de Stat - doamnei Andra-Mihaela COSTACHE

Ministerul Culturii

Ministrul Culturii - domnului Bogdan Gheorghiu

Secretar de Stat - domnului Cosmin Marcovici

Secretar de stat - domnului Liviu Brătescu

Mass-Media din Romania

Sorin Ganciu - Directorul Casei de Cultură a Studenților București

Adresăm această scrisoare deschisă, în semn de protest, împotriva încercărilor abuzive ale domnului director detașat interimar domnul Sorin Ganciu, de a încălca în mod discreționar drepturile artiștilor interpreți independenți.

Considerăm revoltătoare și ilegale acțiunile noului director detașat interimar al Casei de Cultură a Studenților din București spre distrugerea culturii și posibilității artiștilor de a produce cultură în această instituție. Solicitarea domnului director interimar lui Sorin Ganciu, în timpul stării de urgență, de a evacua sălile de repetiție și creație de către artiștii casei de cultură a studenților este ilegală și imorală.

Înainte și după 1990 nenumărați artiști de teatru, folk, rock și folclor și-au desfășurat activitatea și au crescut prestigiul acestui mare centru cultural al României. Această activitate cu și pentru studenți a fost susținută de către diferitele conduceri ale instituției, indiferent de viziunea politică a directorului.

Artiștii fac cultură, nu politică.

Casa de de cultură a studenților fost construită de către directorul ziarului Universul, Stelian Popescu în 1937. Nici măcar conducătorii perioadei comuniste nu și-au permis să schimbe acest sediu cultural în altceva, acei fruntași comuniști doar au adăugat numele de " Grigore Preoteasa". Până și în acea perioada comunistă CCSB a rămas un centru cultural de referință națională.

Această istorie culturală a fost și este scrisă în continuare de artiști precum: Corina Chiriac, Doru Stănculescu, Mircea Baniciu, Mircea Vintilă, Mihai Pocorschi, Vladimir Pocorschi, Mircea Rusu, Vasile Șeicaru, Victor Socaciu, Ioan Gyuri Pascu, Leo Iorga, Ovidiu Lipan (Țăndărică), Horațiu Mălăele, Dan Iliescu, Adrian Pleșca (Artanu'), Mihai Napu, Marius Bațu, Radu Pietreanu, Florian Stoica, Bebe Astur, Geanina Corondan, Gabi Bălașa, Mișu Constantinescu, Victor Solomon, Victor Stephanovici, Teo Boar, Vlady Cnejevici, Silviu Sanda, Andrei Partos, Mike Vlahopol, Alexandru Ene, Marcian Petrescu precum și formații cum ar fi: Holograf, Roșu și Negru, Sfinx, Metronom, Phoenix, Pasărea Colibri, Pasărea Rock, Mandinga, Bandidos, Timpuri Noi, Taxi, Stema, Mike Vlahopol & The Crossroads, Jukebox, Solaris, Truverii, Iris, Mondial, Sarmalele Reci, Firma, The Monojacks, Voltaj, Secret, Parlament, Bridges, VH2, Spitalul de Urgență, Floare Albastră, Adi Manolovici Band, Rond, Cristian Paturca Band, Trupa Terente cu Rona Hartner, Studio 24, Grupul Coral Song, Grupul Coral Sound, Ansamblul Doina, Ansamblul Doinița, Romanticii, Olympic 64, FFN, Crepuscul, Omul cu Şobolani, Jad, Interval cu Mihai Gitlan mort la Revoluția din 1989 și multe alte mari nume. Parte dintre mai sus mentionații artiști sunt subiectul evacuării ilegale și imorale, hotărâtă de către actualul domn director interimar Sorin Ganciu.

Unul dintre marii oameni care au susținut arta cu și pentru studenți a fost domnul director Laurențiu Toma, care a adus această Casă de Cultură la nivel de prestigiu internațional, realizând mari schimburi culturale între CCSB și SUA, Mexic, Portugalia, Franța, Italia, Polonia, Turcia și altele. Iată exemplul de activități care ar trebui să îl preocupe pe domnul director interimar Sorin Ganciu.

Observăm cu stupoare faptul că domnul director interimar Sorin Ganciu, aflat vremelnic în funcția de director al CCSB, de la venirea sa în funcție nu a depus niciun efort pentru ocrotirea și încurajarea producerii de evenimente și acte artistice așa cum se întâmplă în celelalte state europene.

În toate statele Uniunii Europene se face cultură și pe timp de pandemie prin casele de cultură sau asociatiile de cultură, chiar în lipsa publicului prezent fizic la spectacole, prin intermediul transmisiunilor live din studio, transmisiuni platite de aceste Case de cultură si/sau asociații, în timp ce în CCSB artiștii sunt evacuați prin notificări inconsecvente din punct de vedere juridic.

Singura activitate a domnului director interimar este sau pare a fi îndepărtarea tuturor artiștilor activi din CCSB, neluând în considerare suportul oferit în mod necondiționat și benevol în ultimii 30 de ani ori de câte ori aceștia au fost chemați să susțină concerte gratuite în folosul studenților dar și a întregii comunități din București.

De asemenea, în virtutea accesului liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, conform legii 544 din 12 octombrie 2001, unde se prevede că accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României, ne întrebăm dacă domnul director interimar Sorin Ganciu:

1. Poate face dovada deținerii unui mandat legal și valabil pentru efectuarea demersurilor de evacuare a tuturor spațiilor date în folosință?

2. Poate dovedi existența legală a unui proiect actual și cu buget aprobat privind predarea de îndată a imobilului către Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, în vederea realizării proiectului de modernizare?

3. Poate indica termenul legal limită de predare a întreg imobilului C.C.S.B, conform proiectului aprobat?

4. Poate indica sursa finanțării bugetului proiectului de renovare?

5. Poate indica dacă deține toate autorizațiile si avizele corespondente renovării imobilului, enumerându-le?

6. Poate indica dacă modalitatea de renovare și modernizare permite sau nu utilizarea incintelor deja date în folosință?

7. Poate indica în ce modalitate va fi, sau a și fost atribuită, executarea proiectului, prin licitație publică sau prin atribuire directă?

8. Dacă există un executant deja, poate fi numit?

9. De ce ni s-a interzis accesul la instrumentele proprii aflate în CCSB pentru a ne desfășura activitatea artistică pe perioada stării de urgență, unii dintre noi fiind obligați să împrumutăm sau să închiriem instrumente pentru a ne putea desfășura activitatea artistică?

10. De ce s-a insistat ca artiștii să își ridice notificările de evacuare în timpul Stării de Urgență?

11. De ce există două tipuri de notificări, cu conținut legal diferit, inconsecvența juridică de care se dă dovadă fiind de natură a discredita acțiunile pe care le întreprinde?

12. Stie oare domnul director interimar Sorin Ganciu că prin notificarea de evacuare a îndemnat la încălcarea legii, cerând tuturor artistilor prin doamna secretară evacuarea în termen de 5 zile de la luarea la cunoștință, fapt care contravine stării de urgență cauzată de pandemia COVID-19, în care ne aflam la acel moment?

Considerăm că acțiunile domnului director interimar sunt de natură de a intimida artiștii și studenții care beneficiază de cursurile și de evenimentele culturale produse de artiștii CCSB în interiorul CCSB.

Menționăm că:

- CCSB a fost renovată de 4 ori și consolidată pentru a rezista la cutremure majore, iar artiștii nu au fost niciodată evacuați in timpul acelor reconstructii/consolidari!

- CCSB și-a continuat activitatea fără pauză în timpul acestora. Deci, nu există nicio justificare pentru evacuarea artiștilor.

- În lipsa existenței unui proiect actual și aprobat privind predarea imobilului către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării Și Administrației, modernizarea invocată de catre domnul director interimar Sorin Ganciu nu are temei legal.

Acțiunea de evacuare colectivă a tuturor utilizatorilor spațiilor din CCSB mai poate fi caracterizată ca un MOMENT UNIC DE EXERCIȚIU ABUZIV în istoria acestui puternic centru cultural, ce din păcate poartă semnătura domnului director interimar Sorin Ganciu.

Artiștii nu fac politică, ei sunt doar portavocea dreptății și adevărului, iar artisti precum CRISTIAN PAȚURCĂ și MIHAI GÂTLAN - primul tânăr ucis la Revoluție sunt un astfel de exemplu.

La fel ca în 1989, dacă va fi nevoie, vom face o revoluție, o Revoluție Culturală de această dată, pentru a păzi acest centru cultural de această acțiune distructivă a domnului director interimar Sorin Ganciu.

Totodată, vă rugăm să observați că începând cu data de 16.03.2020, nu am mai putut utiliza spațiile date în folosință, deși am efectuat lucrări de îmbunătățiri din veniturile noastre proprii și nu am avut acces la instrumentele noastre personale, fiin dopriti abuziv sa intram macar sa ne luam ce avem nevoie pentru uzul si studiul personal. Instituțiile de cultură precum CCSB trebuie să sprijine artiștii în asemenea perioade de criză, și nu să îi persecute!

Nu vom ceda acestor intimidări și că vom acționa prin toate mijloacele legale pentru a împiedica măsurile directoriale abuzive!

Vă cerem ferm să nu vă folosiți de această perioadă de pandemie COVID-19 pentru a da clădirii CCSB altă destinație decât aceea a găzduirii artei, studenților și artiștilor CCSB.

Multe dintre numele promovate de CCSB au ajuns între timp mari oameni de radio și televiziune pe care nu vom ezita să îi contactăm și să le aducem la cunoștință starea creată acum în CCSB de către domnul director interimar Sorin Ganciu.

Respectuos va cerem demiterea actualului director al CCSB!

Dupa cum se poate observa la C.N.I. Casa de Cultura nu are nici un proiect aprobat si nici un buget.

