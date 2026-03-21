Atacurile iraniene asupra bazelor utilizate de SUA au provocat pagube în valoare de 800 de milioane de dolari în primele două săptămâni ale conflictului

Loviturile lansate de Iran asupra bazelor militare utilizate de Statele Unite în Orientul Mijlociu au provocat pagube estimate la aproximativ 800 de milioane de dolari în primele două săptămâni ale conflictului, potrivit unei noi analize.

Cea mai mare parte a acestor distrugeri a avut loc în primele atacuri de represalii ale Iranului, desfășurate în săptămâna care a urmat lansării operațiunilor militare de către SUA și Israel, conform unui raport al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) și unei analize realizate de BBC.

Amploarea totală a pagubelor produse de atacurile iraniene asupra infrastructurii americane din regiune rămâne neclară. Cu toate acestea, estimarea de 800 de milioane de dolari - mai mare decât cifrele raportate anterior - oferă o imagine asupra costurilor semnificative suportate de SUA pe măsură ce conflictul continuă.

„Pagubele suferite de bazele americane din regiune au fost subevaluate", a declarat Mark Cancian, coautor al studiului. „Deși par considerabile, amploarea reală nu va fi cunoscută până când nu vor fi disponibile mai multe informații."

Solicitat pentru un punct de vedere, Departamentul de Război al SUA a direcționat BBC către Comandamentul Central a SUA, structura care coordonează operațiunile. Oficialii de acolo au refuzat să comenteze.

Atacurile de represalii ale Iranului au vizat sisteme de apărare aeriană și de comunicații prin satelit, precum și alte obiective militare americane din Iordania, Emiratele Arabe Unite și alte state din regiune.

O parte importantă a distrugerilor a fost cauzată de un atac asupra unui radar american asociat sistemului de apărare antirachetă Thaad, amplasat la o bază aeriană din Iordania. Sistemul radar AN/TPY-2 are un cost estimat de aproximativ 485 de milioane de dolari, potrivit documentelor bugetare analizate de CSIS. Aceste sisteme sunt utilizate pentru interceptarea rachetelor balistice la distanțe mari.

Alte lovituri au provocat pagube estimate la circa 310 milioane de dolari asupra clădirilor și infrastructurii din bazele americane din regiune.

Potrivit unei analize a imaginilor din satelit realizate de BBC Verify, Iranul a atacat de mai multe ori cel puțin trei baze aeriene, ceea ce sugerează o strategie de țintire repetată a unor obiective specifice. Există informații potrivit cărora Rusia ar fi furnizat Teheranului date despre poziționarea forțelor americane.

Imaginile din satelit indică noi distrugeri la baze precum Ali Al-Salim din Kuwait, Al-Udeid din Qatar și Prinț Sultan din Arabia Saudită, în diferite etape ale conflictului.

Statele Unite au pierdut, de asemenea, 13 militari de la declanșarea operațiunilor, pe 28 februarie, când Donald Trump a decis implicarea alături de Israel.

Potrivit Human Rights Activists News Agency, bilanțul total al victimelor a ajuns la aproape 3.200 de persoane, dintre care aproximativ 1.400 civili.

Președintele Trump a declarat că SUA sunt „pe drumul cel bun" pentru a-și atinge obiectivele: distrugerea programului nuclear iranian, slăbirea capacităților militare convenționale și oprirea sprijinului acordat grupărilor aliate din regiune.

„Ne descurcăm extrem de bine în Iran", a afirmat acesta în cadrul unui eveniment la Casa Albă.

Conflictul a avut însă efecte asupra economiei globale, în contextul tensiunilor din jurul Strâmtorii Ormuz și al incertitudinilor privind durata războiului și o posibilă desfășurare de trupe terestre americane.

Analiza imaginilor satelitare a fost îngreunată de restricțiile impuse de furnizorii americani privind distribuirea acestor date. Cu toate acestea, pot fi identificate tipare în modul în care Iranul a vizat infrastructura militară americană.

Sistemele radar și de comunicații au fost printre principalele ținte încă de la începutul conflictului, inclusiv într-un atac asupra unei baze navale americane din Bahrain. Acestea sunt esențiale pentru funcționarea operațiunilor militare moderne.

Imaginile din satelit au evidențiat în special distrugerea a două radomuri - structuri de protecție pentru astfel de echipamente sensibile. Este foarte probabil ca sistemele în sine să fi fost avariate, deși amploarea exactă nu poate fi determinată.

Alte instalații radar au fost lovite în Camp Arifjan din Kuwait și la baza aeriană Prinț Sultan din Arabia Saudită, unde sunt staționate aeronave americane.

Pagube mai extinse asupra sistemelor Thaad au fost observate în baze din Emiratele Arabe Unite și Iordania, ceea ce ar fi determinat SUA să redistribuie componente similare din Coreea de Sud către Orientul Mijlociu.

Costurile generate de aceste atacuri reprezintă doar o parte din cheltuielile totale ale SUA în acest conflict. Oficialii Pentagonului ar fi informat Congresul că primele șase zile de război au costat 11,3 miliarde de dolari, iar primele 12 zile - 16,5 miliarde, potrivit CSIS.

Departamentul de Război solicită acum un buget suplimentar de 200 de miliarde de dolari. Secretarul de război, Pete Hegseth, a declarat că suma „ar putea crește". „Este nevoie de bani pentru a elimina inamicii", a spus acesta.