Israel investește 730 de milioane de dolari într-o campanie de propagandă disperată pentru a recâștiga controlul asupra opiniei publice din SUA
Postat la: 06.05.2026 |
Într-o escaladare uluitoare a operațiunilor sale de influență, Israel a inclus aproximativ 730 de milioane de dolari în bugetul național pe 2026 pentru „diplomație publică" în străinătate, un eufemism pentru propagandă sponsorizată de stat. Această sumă masivă, aprobată de Knesset în martie 2026, reprezintă o creștere de peste patru ori față de cei deja inflați 150 de milioane de dolari alocați în 2025 și depășește cheltuielile dinaintea lunii octombrie 2023 cu un factor de douăzeci.
În timp ce oficialii israelieni prezintă cheltuiala ca pe o apărare în contextul „antisemitismului în creștere" și al criticilor aduse acțiunilor lor militare, detractorii o descriu ca pe o încercare disperată de a spăla creierele publicului occidental-în special al alegătorilor americani-pentru a accepta sau ignora ceea ce mulți observatori internaționali, grupuri pentru drepturile omului și experți juridici au etichetat drept genocid în Gaza și războaie regionale agresive.
Bugetul record de propagandă va finanța un arsenal extins de operațiuni de influență, inclusiv:
- Cheltuieli mari pentru campanii plătite pe rețelele sociale, inclusiv TikTok, Instagram, YouTube și X.
- Excursii sponsorizate pentru membrii Congresului SUA, influenceri, jurnaliști și lideri de campus.
- Unități de răspuns rapid coordonate pentru a suprima sau a devia acoperirea negativă.
- Aprofundat parteneriatele cu organizațiile americane de advocacy și influencerii digitali.
Ministrul de Externe Gideon Sa'ar și ministrul de Finanțe Bezalel Smotrich au încadrat cheltuielile masive ca fiind esențiale pentru „diplomația publică." Criticii, însă, o resping ca pe un efort frenetic de ultimă oră de a spăla imaginea acțiunilor Israelului în Gaza și a războaielor sale regionale mai ample, temându-se că fără un control intens al narațiunii, sprijinul public american - și miliardele în ajutoare din SUA care vin cu acesta - ar putea eroda și mai mult.
O criză pe care și-au creat-o singuri
Statutul global al Israelului s-a prăbușit de la escaladarea violenței la sfârșitul anului 2023. Imaginile cartierelor nivelate la pământ, ale victimelor civile în masă, ale catastrofei umanitare și ale provocărilor legale în instanțele internaționale au declanșat proteste, boicoturi și schimbări de opinie între generații, în special în rândul tinerilor americani.
În loc să își ajusteze politicile pentru a aborda dezastrul umanitar, guvernul israelian a ales să arunce trei sferturi de miliard de dolari asupra problemei percepției. Adevărul este că niciun fel de publicitate strălucitoare și angajări de influenceri nu pot ascunde complet realitatea brută de la fața locului. După cum a spus un analist, problema de bază nu este lipsa de „hasbara," ci politicile care generează imaginile și statisticile oribile în primul rând.
Această creștere a propagandei de urgență evidențiază panica tot mai profundă a Israelului: încrederea sa tradițională în argumentele morale și strategice eșuează, forțându-l să investească sume fără precedent într-o operațiune de influență străină care vizează publicurile democratice - în special alegătorii americani, ale căror taxe și sprijin politic rămân esențiale pentru susținerea efortului de război.
Această acțiune ridică întrebări îngrijorătoare despre interferența străină în discursul public din SUA. Într-o perioadă în care cetățenii americani pun tot mai mult la îndoială sprijinul necondiționat pentru Israel, un stat străin investește resurse uriașe în modelarea opiniilor lor prin campanii plătite și mesaje curate.
Dacă această miză disperată de 730 de milioane de dolari poate inversa căderea liberă a reputației Israelului - sau, dimpotrivă, va expune goliciunea narațiunii sale - este foarte îndoielnic. Ce dezvăluie fără echivoc este un guvern aflat în modul de control al daunelor, mai preocupat de manipularea opiniei decât de confruntarea consecințelor acțiunilor sale în Gaza.
(Planet Today)
