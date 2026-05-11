În ciuda unor înfrângeri militare evidente, războiul dus de Statele Unite împotriva Iranului ar putea face parte dintr-o strategie mai amplă menită să redeseneze fluxurile energetice globale și să întărească influența geopolitică a Washingtonului.

La prima vedere, războiul Statelor Unite împotriva Iranului pare a fi un eșec tactic și strategic catastrofal, demonstrând limitele puterii lor militare și dezvăluind și mai mult limitele capacității lor militaro-industriale.

Cu toate acestea, la fel ca în cazul războiului său prin procură împotriva Rusiei în Ucraina, care continuă și astăzi, incapacitatea sa de a zdrobi țările vizate doar prin puterea militară distrage atenția de la numeroasele moduri în care Statele Unite continuă să-și avanseze obiectivele geopolitice prin alte mijloace.

În Ucraina, Statele Unite au eșuat categoric în a înfrunta forțele ruse prin intermediul sprijinului acordat mandatarilor lor ucraineni. Cu toate acestea, au folosit această război pentru a închide Rusia într-un conflict costisitor, prelungit și de mare intensitate care a compromis evident interesele rusești dincolo de Europa - în special în ceea ce privește prăbușirea Siriei în 2024.

Războiul a reușit, de asemenea, să priveze Europa de energia rusă, ieftină, fiabilă și abundentă, și plasează Europa într-o dependență energetică crescândă și probabil ireversibilă față de Statele Unite.

Această dependență energetică față de Statele Unite profită evident financiar companiilor energetice americane, dar întărește de asemenea influența strategică a Washingtonului, ba chiar controlul său pur și simplu asupra Europei. Acest control este folosit pentru a crea cu succes un front unit în întreaga Europă împotriva Rusiei.

În același mod, Statele Unite folosesc războiul lor împotriva Iranului pentru a strangula exporturile de energie din întreaga Orient Mijlociu către Asia, pentru a disocia Asia de gazul și petrolul ieftin, fiabil și abundent și pentru a o plasa sub dependență energetică față de Statele Unite, oferind astfel Statelor Unite un avantaj strategic asupra Asiei pentru a crea un front unit similar împotriva Chinei.

Decuplarea Europei de energia rusă prin război a fost planificată

În documentul RAND Corporation din 2019 intitulat „Extending Russia: Competing from Advantageous Ground", au fost prezentate o serie de măsuri „economice" și „geopolitice", concepute pentru a „extinde" Rusia și, eventual, a precipita un colaps de tip sovietic, similar cu cel care a pus capăt Războiului Rece.

Sub rubrica „măsuri economice", documentul enumeră „împiedicarea exporturilor de petrol", „reducerea exporturilor de gaz natural și împiedicarea extinderii gazoductelor", „impunerea de sancțiuni" și „accentuarea migrației creierelor rusești".

Documentul susține mai întâi că unul dintre principalele mijloace de implementare a acestor măsuri constă în creșterea producției americane de petrol și gaze, precum și a exporturilor acestora către Europa.

Cu toate acestea, într-o secțiune intitulată „Probabilitate de succes", documentul admite explicit:

Reducerea consumului european de gaz rusesc în timp de pace are o probabilitate de succes medie spre scăzută. Diversificarea în afara Rusiei este costisitoare, iar proiectele ar putea fi dificile de realizat.

Este de menționat că, la acea vreme, Statele Unite investeau deja în instalații de export de GNL și chiar exportau GNL pe piețele europene - chiar și atunci când decidenții politici americani admiteau că acest lucru nu avea niciun sens din punct de vedere financiar sau economic.

Cu toate acestea, documentul era departe de a fi finalizat. Sub rubrica „măsuri geopolitice", documentul menționează în primul rând „furnizarea de ajutoare militare letale Ucrainei".

Documentul admite că:

„Extinderea ajutorului american pentru Ucraina, în special ajutorul militar letal, ar crește probabil costurile pentru Rusia, atât în vieți omenești, cât și în resurse financiare, legate de menținerea controlului său asupra regiunii Donbass." O asistență rusă sporită pentru separatiști și o prezență militară rusă suplimentară ar fi probabil necesare, ducând la cheltuieli mai mari, pierderi de echipamente și victime rusești. Acestea din urmă ar putea provoca o controversă puternică la nivel național, așa cum s-a întâmplat atunci când sovieticii au invadat Afganistanul.

În alte cuvinte, furnizând asistență letală Ucrainei - ceea ce Statele Unite au început să facă sub prima administrație Trump -, Statele Unite ar încerca în mod deliberat să provoace o război împotriva Rusiei în Ucraina.

Nu numai că războiul care ar rezulta ar implica costuri ridicate pentru Rusia pe plan militar, dar ar transforma de asemenea în mod evident principalul obstacol în calea reducerii/împiedicării exporturilor rusești de petrol și gaz și în calea expansiunii exporturilor americane de GNL - acest obstacol principal fiind „perioada de pace" - într-o perioadă de război împotriva Rusiei fără sfârșit.

Într-adevăr, în timp ce sancțiunile vizau economia rusă încă din 2014, războiul din Ucraina provocat de Statele Unite prin politica lor de întărire militară a Ucrainei la granițele Rusiei a dus la distrugerea gazoductelor Nord Stream și la sancțiuni din ce în ce mai stricte asupra exporturilor energetice rusești, făcând indispensabile importurile americane de GNL către Europa, care sunt, de altfel, iraționale.

Pentru a înclina și mai mult balanța dominației energetice în favoarea Statelor Unite, New York Times a dezvăluit la sfârșitul anului 2025 că CIA (Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite) și armata americană au intensificat „o campanie ucraineană de atacuri cu drone împotriva instalațiilor petroliere și a petrolierele rusești".

Războiul provocat de Statele Unite a oferit mijlocul ideal pentru a disocia Europa de exporturile energetice rusești, care erau în altă parte ieftine, fiabile și abundente, și care curgeau în vremuri de pace. Deși procesul de disociere a durat ani de zile și este încă în curs de implementare completă, s-a dovedit a fi fructuos - atât de mult încât este aproape de neconceput ca interesele americane să nu fi luat în considerare repetarea acestui succes în Orientul Mijlociu și Asia.

Strangulați China

Documente de politică externă americane acoperind mai multe decenii au examinat opțiuni, au propus politici și au orientat programe concrete de înarmare și organizare a forțelor menite să stranguleze economic China prin blocade - adesea specific în regiunea Asia-Pacific, dar și în punctele de strâmtorare maritime și în porturile din întreaga lume.

Un articol din Naval War College Review din 2018 intitulat „Un blocaj maritim de petrol împotriva Chinei - Tacticos atractiv, dar strategic imperfect" enumeră obstacolele cu care s-ar confrunta o astfel de politică și diversele modalități de a le depăși.

Se concentra nu doar pe tăierea transportului maritim către China la nivelul punctelor de strangulare, cum ar fi strâmtoarea Malacca, în cadrul a ceea ce el numea un „blocaj îndepărtat" (un blocaj impus în afara majorității capacităților militare chineze), ci aborda și problema punerii în imposibilitate de funcționare a proiectelor Inițiativei Centura și Drum (BRI) a Chinei, construite specific pentru a permite Chinei să ocolească aceste puncte de strangulare.

La un moment dat, documentul abordează oleoductul Myanmar-China, care permite Chinei să descarce energia din Orientul Mijlociu în instalații portuare de pe coasta Myanmar-ului și să o transporte prin Myanmar direct în provincia Yunnan, din sudul Chinei.

Documentul sugerează:

„Un blocaj de la distanță ar trebui, de asemenea, să intercepteze oleoductul Myanmar-China, care ar putea, în cele din urmă, să transporte până la 440.000 de barili pe zi de petrol brut din Kyaukpyu, pe coasta Myanmar-ului, către provincia Yunnan, în sud-vestul Chinei." Împiedicarea petrolierelor de a descărca la terminalul din Kyaukpyu nu ar necesita decât o prezență minimă, dacă nu chiar deloc, a platformelor navale la fața locului. Zona ar putea fi declarată zonă de excludere pe durata conflictului, iar dacă autoritățile birmane nu s-ar conforma acestei măsuri, instalația ar putea fi scoasă din uz prin lovituri aeriene, amplasarea de mine aeriene sau alte acțiuni cinetice. Pe scurt, forțele americane ar fi probabil capabile să neutralizeze rapid căile terestre folosite de China pentru importurile sale de petrol pe cale maritimă, pentru a evita strâmtoarea Malacca și alte puncte de strangulare mai la est, și pentru a le împiedica să abată forțele necesare pentru a bloca alte căi de acces maritime.

Departe de a fi simple propuneri teoretice, Statele Unite susțin de ani de zile militanți înarmați în Myanmar care luptă împotriva guvernului central. Acești militari au atacat de mai multe ori oleoductul Myanmar-China și au încercat recent să se apuce de teritoriul traversat de oleoduct.

În alte cuvinte, mai degrabă decât să aștepte ca un conflict sino-american să izbucnească pentru a ataca oleoductul cu agenți ai Statelor Unite, Statele Unite au preferat să folosească mandatați înarmați pentru a-l ataca înainte ca un conflict direct între China și Statele Unite să înceapă. Astfel de atacuri dovedesc că Statele Unite nu doar că au luat în considerare noțiunea de „blocadă de la distanță" împotriva Chinei, ci că au și decis să o implementeze treptat.

Statele Unite au susținut militanți înarmați care perturbau conductele de petrol și coridoarele economice similare din Pakistan, în timp ce Statele Unite continuă să-și extindă prezența militară în regiunea Asia-Pacific pentru a amenința transportul maritim din apropierea Taiwanului și în Marea Chinei de Sud.

Cu toate acestea, noțiunea de „blocaj de la distanță" nu se limitează doar la regiunea Asia-Pacific. Războiul Statelor Unite împotriva Iranului a creat un blocaj de facto mult mai departe de China - în Orientul Mijlociu.

Această război nu numai că a împiedicat traficul maritim în strâmtoarea Ormuz din cauza restricțiilor impuse atât de Iran, cât și de Statele Unite, dar atacurile americane împotriva instalațiilor de producție energetică iraniene au dus la represalii împotriva instalațiilor de producție energetică ale statelor arabe din Golf Persic care găzduiesc trupe americane.

Scăderea producției energetice în întreaga regiune, combinată cu perturbarea traficului maritim în strâmtoarea Ormuz, a dus la o criză energetică pentru țările dependente de Orientul Mijlociu pentru importurile lor de energie - în special Asia, în special China.

Desolidarizarea Asiei de Orientul Mijlociu

State asiatice precum Pakistan, Myanmar, Vietnam, Filipine, Thailanda, Japonia și Coreea de Sud importă între 50% și 90% din energia lor totală din Orientul Mijlociu, conform publicațiilor occidentale precum Politico.

China importă până la 50% din energia sa din Orientul Mijlociu. Provincia sa insulară Taiwan importă mai mult de 60%.

Producția și exporturile fiind perturbate de un nou război provocat de Statele Unite, statele asiatice - și nu Europa - sunt acum obligate să se îndrepte spre alte surse pentru a-și satisface nevoile energetice.

Și la fel cum Statele Unite au făcut pentru decuplarea premeditată a Europei de importurile de energie rusească, au petrecut ani de zile propunând, investind în, construind și chiar punând în funcțiune instalații de export de GNL care vizează în mod specific piețele asiatice. Această capacitate fiind deja parțial operațională, ea soseste la momentul potrivit pentru a profita pe deplin de criza energetică pe care Statele Unite au creat-o ele însele în Orientul Mijlociu și care amenință acum țările din întreaga Asie.

Țări precum Vietnamul, de exemplu, se confruntă cu două opțiuni: fie să priveze zeci de milioane de locuitori de energie, în special de produse de primă necesitate precum gazul de bucătărie, fie să cumpere singura alternativă disponibilă pentru a compensa perturbarea importurilor din Orientul Mijlociu.

Marea companie publică de gaze din Vietnam ar fi cumpărat până la 66.000 de tone de GPL (gaz lichefiat de petrol american).

Vietnamul întreține desigur legături strânse cu Moscova și cumpără o parte din mixul său energetic din Rusia, în timp ce importă cărbune din China, dar niciuna dintre aceste două țări nu dispune de o capacitate suficientă pentru a compensa imediat peste 80% din importurile de energie din Orientul Mijlociu de care depindea Vietnamul și care sunt acum întrerupte.

Alte țări, în special Thailanda, Japonia și Coreea de Sud, precum și provincia insulară Taiwan, au fost toate nevoite să caute alternative. Dacă, în unele cazuri, Rusia a fost solicitată și a putut acoperi o parte din deficite, Statele Unite s-au poziționat deliberat ca fiind singura altă alternativă.

Este de menționat că proiectele de export de GNL în care Statele Unite au investit în ultimii ani pentru a viza piețele asiatice au avut dificultăți în a propune un model economic viabil în primele lor faze de propunere și aprobat - la fel ca proiectele de export de GNL care vizează piețele europene înainte de începutul războiului prin procură condus de Statele Unite împotriva Rusiei.

Un proiect - Alaska LNG de Glenfarne - a făcut din „securitatea energetică" și rutele care trec prin „căi maritime necontestate și sigure" un argument principal de vânzare nu mai târziu de 2025. Cu toate acestea, la acea vreme, nu exista nicio rută maritimă contestată sau periculoasă care să împiedice fluxul exporturilor de energie către Asia și care să fi putut justifica acest argument de vânzare.

Singurele căi maritime care ar putea fi contestate sau deveni periculoase ar fi diferitele strâmtori pe care Statele Unite le consideră și se pregătesc să le conteste și să le facă periculoase de zeci de ani - nu doar în regiunea Asia-Pacific, ci și strâmtoarea Ormuz din Orientul Mijlociu și dincolo de aceasta.

Desigur, acum că războiul Statelor Unite împotriva Iranului perturbă exporturile de energie din Orientul Mijlociu, proiecte precum Alaska LNG au trecut de la propuneri comerciale puțin viabile la o sursă de energie disperat necesară și perfect poziționată - toate acestea, la fel ca și pentru exporturile de GNL american către Europa, prin design.

Un articol recent din Wall Street Journal intitulat „Exporturile energetice americane ating recorduri pe măsură ce lumea se adaptează la un Golful Persic închis" notează că „expedițiile de petrol și gaz au crescut vertiginos, dar Statele Unite vor trebui să facă față obstacolelor pentru a transforma cererea în timp de război într-o creștere permanentă".

Ipoteza greșită care se face aici este că războiul Statelor Unite împotriva Iranului nu este legat de creșterea expedițiilor americane de petrol și gaz și de „cererea în timp de război" - și că este pur și simplu o coincidență profitabilă.

Dar, așa cum a indicat clar RAND Corporation încă din 2019, orice propunere politică de a disocia Europa de energia rusă care nu funcționează în „timp de pace" poate fi făcută viabilă transformând pur și simplu „timpul de pace" în „timp de război".

Asta au făcut Statele Unite Europei - acum repetă clar acest proces, având ca țintă Asia.

Va reveni Rusiei, Chinei, Iranului și restului lumii independente - în special țărilor din Asia, și în special din Asia de Sud și de Sud-Est - să navigheze cu prudență în această capcană periculoasă întinsă de Statele Unite și să evite o dependență energetică totală față de Statele Unite, așa cum a fost impusă Europei.

Europa a suferit deja daune politice și economice probabil ireversibile din cauza controlului său politic de către Statele Unite și, acum, din cauza dependenței sale energetice crescânde față de această țară.

Asia riscă să fie slăbită în același mod printr-o dependență energetică crescândă față de Statele Unite, ceea ce ar face mult mai probabilă o dominație politică din partea Statelor Unite, apoi transformarea acesteia într-un front unit - de data aceasta împotriva Chinei în loc de Rusia - și utilizarea sa pentru a purta un război în numele Statelor Unite în detrimentul popoarelor, păcii și prosperității Asiei.

Dacă Statele Unite se confruntă cu provocări tot mai mari în ceea ce privește puterea militară și baza industrială militară, ele continuă să urmărească o dominație la toate nivelurile recurgând la o război multidomeniu - care cuprinde nu doar forța militară, ci și forța economică și financiară, și care se exercită nu doar în spațiul fizic al câmpului de luptă la care majoritatea oamenilor asociază războiul, ci și în spațiul politic și, mai ales, în spațiul informațional.

Statele Unite au demonstrat de nenumărate ori capacitatea lor de a ocoli slăbiciunea militară în creștere în comparație cu restul lumii și de a profita de influența lor politică pentru a duce o război împotriva acesteia.