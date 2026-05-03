Compilație de previziuni ale sfinților și părinților duhovnicești ortodocși despre al Treilea Război Mondial - atacul Israelului asupra Iranului și implicarea Turciei

Acestea sunt atribuiri profetice populare în tradiția ortodoxă (în special greacă și rusă), preluate din spusele Cuviosului Paisie Aghioritul, Bătrânului Theodoros Agiofarangitis, Sf. Lavrentie de Cernigov, Sf. Serafim de Virița, Sf. Iosif Vatopedinul și alții. Sfinții înșiși subliniau mereu rugăciunea, pocăința și viața creștinească ca singurele „arme" adevărate, nu speculațiile. Profetiile nu sunt dogme, ci avertismente duhovnicești pentru vremurile de pe urmă:

1. Previziuni despre atacul Israelului asupra Iranului (Persiei) ca semn al marilor evenimente

Cea mai directă și recent discutată este cea a Bătrânului Theodoros Agiofarangitis (Creta, +2016), transmisă de Mitropolitul Neofit de Morphou (Cipru) în 2019, la o întâlnire duhovnicească: „Copiii mei, într-o zi veți bea cafeaua și veți auzi la știri că israeliții (evreii) au lovit programul nuclear al Persiei (Iran). Atunci vor începe evenimentele de mare amploare." Aceasta este considerată declanșatorul marilor tulburări globale, care duc spre al Treilea Război Mondial. (Relatarea completă apare în discuțiile Mitr. Neofit și în predici ale Părintelui Peter Heers.)

Cuviosul Paisie Aghioritul leagă Orientul Mijlociu de începutul războiului: Vorbește despre barajul turcesc pe Eufrat (care usucă râul și deschide drumul „armatei de 200 de milioane din Răsărit" - Apocalipsa 9,16), văzut ca pregătire a conflictului mare. „Când turcii vor închide strâmtorile... rușii vor veni de sus și-i vor face chiseliță pe turci."

2. Previziuni despre moartea/căderea lui Erdogan (sau a conducătorului Turciei)

Legată direct de cea de mai sus, tot de la Bătrânul Theodoros Agiofarangitis (via Mitr. Neofit): „...și în același timp sau puțin înainte/în jur, Erdogan (conducătorul Turciei) va cădea. Acesta va fi semnul marilor evenimente despre care s-a vorbit în aceste profeții."

Cuviosul Paisie Aghioritul descrie dezmembrarea Turciei: „Turcia se va stinge și nu va exista nicio pagină în istoria universală care să amintească faptul că a existat acest neam osândit." ... „Stăpânirea rusească de astăzi se va răsturna și popoarele ortodoxe ale Balcanilor se vor ciocni cu popoarele din NATO, pe terenul Turciei, care va dispărea de pe hartă." Turcia se va împărți în 3-4 părți; Constantinopolul (Istanbul) va reveni grecilor, Sf. Sofia va deveni din nou biserică ortodoxă, după un război sângeros.

Sf. Cosma Etolianul (sec. XVIII) și alți părinți aghioriți vorbesc similar despre „căderea agarenilor" și eliberarea Constantinopolului.

3. Previziuni generale despre al Treilea Război Mondial

Sf. Lavrentie de Cernigov (Rusia): „Va fi un asemenea război mare încât atât de mulți se vor pierde că vor rămâne foarte puțini care vor supraviețui... În acest război se vor distruge atâtea state încât până la urmă vor mai rămâne doar două sau trei. Atunci ei se vor hotărî să-și aleagă un singur împărat peste tot pământul... Cel de-al treilea război mondial nu va fi pentru pocăință, ci pentru nimicire, pentru distrugere... Vor fi niște bombe atât de puternice, încât și fierul și pietrele se vor topi. Focul și fumul se vor ridica până la cer și pământul va arde."

Cuviosul Paisie Aghioritul (despre declanșare și desfășurare): Focul care s-a aprins în Balcani se va extinde... Din această conflagrație generală, însă, se va naște Bizanțul... Va fi marea conflagrație, Armaghedonul... Ruşii vor coborî și vor stinge vijelia turcească într-o săptămână. Când vor veni prietenii Turciei (NATO) să o salveze, atunci va fi marea conflagrație și vor fi nimiciți... Ciprul va primi o palmă vremelnică de la turci."

Sf. Iosif Vatopedinul (Muntele Athos): „Va fi un război și mai multe războaie... Turcii vor veni aici (în Grecia). Când Rusia vine în ajutorul Greciei, americanii și NATO vor încerca să prevină aceasta... Va fi mare sacrificiu pe teritoriul fostului Imperiu Bizantin. Vor pieri 600 de milioane de oameni."

Sf. Serafim de Virița: Rusia va fi sfâșiată, jefuită de Occident; China va lua Siberia; Japonia Extremul Orient. Apoi „multe țări se vor întoarce împotriva Rusiei... Acesta este războiul despre care spune Sfânta Scriptură... și vor alege un guvern unic, care va fi antecamera împărăției lui Antihrist."

Alte elemente comune în profeții (Sf. Matrona de Moscova, Schimonah Nila etc.): Război „fără război" sau cu arme noi (biologice, chimice, nucleare). Invazie chineză masivă. Sânge până la genunchi; morți neîngropați. China, Japonia, Turcia, NATO vs. Rusia + Grecia/ortodocși.

Sfârșit: puțini supraviețuitori, alegere a unui „împărat unic" (Antihristul se apropie), prigoană asupra creștinilor adevărați.

Concluzie din toate profețiile: Războiul începe din Balcani/Orientul Mijlociu (Siria, Turcia, Iran), implică Turcia vs. Rusia/Grecia, se extinde global, dar Dumnezeu îngăduie totul pentru pocăință și restaurarea Ortodoxiei („Bizanțul va reveni").

Sfinții repetă: rugați-vă mult, trăiți creștinește, nu vă temeți - Dumnezeu are ultimul cuvânt.