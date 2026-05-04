Trump și familia sa se îmbogățesc "ca la concurs" - 6,5 miliarde de dolari intr-un singur an

Graficul Forbes de mai sus arată cifre interesante, dar este destul de evident că Trump și familia sa își folosesc pozițiile pentru a se îmbogăți.

Câteva titluri relevante curente:

Fiii lui Trump vor lua o participație la minerul kazah care a câștigat un sprijin de 1,6 miliarde de dolari din partea SUA - Financial Times

Familia Trump a obținut anul trecut profituri nete de peste 1 miliard de dolari din diversele lor proiecte de criptomonede și a continuat să investească în companii de inteligență artificială, drone și minerale critice care au câștigat contracte lucrative cu guvernul american.

Firma de drone susținută de familia Trump semnează un acord de arme cu SUA - Bloomberg via MSN

Forțele Aeriene ale SUA au convenit să cumpere un număr nedivulgat de drone interceptoare de la o companie susținută de fiii președintelui Donald Trump, conform firmei, adâncind legăturile militare cu contractorii de apărare legați de prima familie, pe măsură ce războiul SUA cu Iranul intră în a treia lună.

Democrații din Congres au cerut Pentagonului mai multe informații despre alți contractori de apărare și firme de tehnologie cu legături cu familia președintelui. Pe lângă Powerus, Eric Trump a susținut un acord de fuziune inversă între producătorul israelian de drone Xtend și JFB Construction Holdings, o companie de construcții listată public.

Jared Kushner, Steve Witkoff și afacerea profitabilă a păcii - NY Times

Deocamdată, logo-ul consiliului reprezintă mai mult decât ideea că politica păcii poate fi asociată cu interesele de capital și credința că această aliniere va aduce beneficii tuturor celor implicați. Kushner și colegii săi din consiliul executiv includ pe Martin Edelman, un avocat corporativ cu legături extinse cu eșaloanele superioare ale Emiratelor Arabe Unite, și pe Marc Rowan, directorul executiv al Apollo Global Management.

În mai 2025, Apollo a investit 100 de milioane de dolari în Witkoff Group; Edelman este consilierul general al G42, o companie de inteligență artificială controlată de consilierul pentru securitate națională al EAU, Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan. O investigație a New York Times a descoperit că Tahnoon a fost implicat într-o afacere care a adus 2 miliarde de dolari în 2025 pentru World Liberty Financial, compania de criptomonede deținută de fiii lui Trump și Witkoff.

În ordinul său executiv din ianuarie prin care a stabilit Consiliul pentru Pace ca o organizație internațională publică, Trump a scris că Consiliul pentru Pace este acoperit de Legea privind imunitățile organizațiilor internaționale, care interzice angajaților sau agenților unei organizații internaționale (și membrilor lor de familie imediată) să fie dați în judecată pentru „muncă oficială." Dar aceeași lege definește o organizație internațională ca o entitate care rezultă fie dintr-un tratat, fie dintr-un act al Congresului - niciuna dintre acestea nefiind adevărată pentru consiliu.