Trump și familia sa se îmbogățesc "ca la concurs" - 6,5 miliarde de dolari intr-un singur an
Postat la: 04.05.2026 |
Graficul Forbes de mai sus arată cifre interesante, dar este destul de evident că Trump și familia sa își folosesc pozițiile pentru a se îmbogăți.
Câteva titluri relevante curente:
- Fiii lui Trump vor lua o participație la minerul kazah care a câștigat un sprijin de 1,6 miliarde de dolari din partea SUA - Financial Times
- Familia Trump a obținut anul trecut profituri nete de peste 1 miliard de dolari din diversele lor proiecte de criptomonede și a continuat să investească în companii de inteligență artificială, drone și minerale critice care au câștigat contracte lucrative cu guvernul american.
- Firma de drone susținută de familia Trump semnează un acord de arme cu SUA - Bloomberg via MSN
- Forțele Aeriene ale SUA au convenit să cumpere un număr nedivulgat de drone interceptoare de la o companie susținută de fiii președintelui Donald Trump, conform firmei, adâncind legăturile militare cu contractorii de apărare legați de prima familie, pe măsură ce războiul SUA cu Iranul intră în a treia lună.
- Democrații din Congres au cerut Pentagonului mai multe informații despre alți contractori de apărare și firme de tehnologie cu legături cu familia președintelui. Pe lângă Powerus, Eric Trump a susținut un acord de fuziune inversă între producătorul israelian de drone Xtend și JFB Construction Holdings, o companie de construcții listată public.
- Jared Kushner, Steve Witkoff și afacerea profitabilă a păcii - NY Times
Deocamdată, logo-ul consiliului reprezintă mai mult decât ideea că politica păcii poate fi asociată cu interesele de capital și credința că această aliniere va aduce beneficii tuturor celor implicați. Kushner și colegii săi din consiliul executiv includ pe Martin Edelman, un avocat corporativ cu legături extinse cu eșaloanele superioare ale Emiratelor Arabe Unite, și pe Marc Rowan, directorul executiv al Apollo Global Management.
În mai 2025, Apollo a investit 100 de milioane de dolari în Witkoff Group; Edelman este consilierul general al G42, o companie de inteligență artificială controlată de consilierul pentru securitate națională al EAU, Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan. O investigație a New York Times a descoperit că Tahnoon a fost implicat într-o afacere care a adus 2 miliarde de dolari în 2025 pentru World Liberty Financial, compania de criptomonede deținută de fiii lui Trump și Witkoff.
În ordinul său executiv din ianuarie prin care a stabilit Consiliul pentru Pace ca o organizație internațională publică, Trump a scris că Consiliul pentru Pace este acoperit de Legea privind imunitățile organizațiilor internaționale, care interzice angajaților sau agenților unei organizații internaționale (și membrilor lor de familie imediată) să fie dați în judecată pentru „muncă oficială." Dar aceeași lege definește o organizație internațională ca o entitate care rezultă fie dintr-un tratat, fie dintr-un act al Congresului - niciuna dintre acestea nefiind adevărată pentru consiliu.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Iată care e miza în afacerea BigTech: Războiul din Orientul Mijlociu redesenează planurile globale pentru centrele de date, iar infrastructurile AI intră într-o zonă de mare risc
Conflictul din Orientul Mijlociu incepe sa rescrie planurile marilor companii tehnologice și ale statelor in privința de ...
-
Compilație de previziuni ale sfinților și părinților duhovnicești ortodocși despre al Treilea Război Mondial - atacul Israelului asupra Iranului și implicarea Turciei
Acestea sunt atribuiri profetice populare in tradiția ortodoxa (in special greaca și rusa), preluate din spusele Cuviosu ...
-
Este Islamul o schismă creștină așa cum credeau Ioan Damaschin și Dante Alighieri?
Sudul Siriei este inchegat in platoul de piatra intunecata al Hauranului. Am o strangere de inima la vederea acestui pei ...
-
Hezbollah folosește o nouă armă puternică, concepută pentru a evita detectarea israeliană
O drona quadcopter incarcata cu explozibili a survolat la mica inalțime acoperișurile din sudul Libanului, navigand cu p ...
-
O intrigă secundară a procesului Elon Musk - Sam Altman: Care dintre miliardari merită cheile "Mașinii lui Dumnezeu"
Un proces de mare profil din industria tehnologiei scoate la iveala o intrebare mai ampla decat disputa juridica in sine ...
-
"Iluzia Lunii" este o farsă pe care ne-o joacă propriul creier care plasează astrele pe o cupolă cerească
De la filosofii Greciei Antice pana la cercetatorii NASA de astazi, un fenomen banal de pe cerul nopții continua sa ridi ...
-
Cine ne trimite la război? Cei ce-și iau banii de la noi!
Romania se imprumuta 16,68 miliarde de euro pe 45 de ani, ca sa cumpere armament de la nemți, francezi, americani, itali ...
-
Americanii au creat un scut de apărare cu AI, care pare din filme SF: Halo Shield funcționează deja!
Daca cineva cauta pe internet termenul „Halo shield", primele rezultate duc, cel mai probabil, catre celebrul univ ...
-
Europa va avea cel mai lung tunel feroviar din lume: 64 de kilometri de cale ferată sub munte
Adanc sub masivul muntos, utilaje gigantice iși croiesc drum prin stanca pentru a finaliza ceea ce va deveni cel mai lun ...
-
Celebrul om de știință Neil deGrasse Tyson prezintă o teorie șocantă despre ce se întâmplă după moarte
Un reputat om de știința american a prezentat o teorie provocatoare despre ceea ce se intampla dupa moarte, explicand și ...
-
România are cărbune la greu dar importurile au crescut cu peste 430% pentru că așa ne obligă UE de la Bruxelles
Producția de carbune a Romaniei a totalizat in primele doua luni ale acestui an 244.400 tone echivalent petrol (tep), fi ...
-
Despre ce victorie este vorba? Anchetă CNN: Majoritatea siturilor militare americane din Orientul Mijlociu au fost avariate de Iran
Cel puțin 16 poziții militare americane au fost avariate in atacurile iraniene, acestea reprezentand majoritatea poziții ...
-
Războiul continuă: SUA au livrat 6.500 de tone de armament către Israel în 24 de ore
Statele Unite au desfașurat o ampla operațiune logistica, livrand aproximativ 6.500 de tone de armament și echipamente m ...
-
Misterioase lumini verzi capturate pe cerul din Hawaii. Astronomii nu pot explica ciudatul fenomen
Misterioase lumini verzi au aparut pe cerul din Hawaii, lasandu-i pe astronomi fara explicații in legatura cu ciudatul f ...
-
17 cutremure neobișnuite au lovit lângă baza militară Zona 51 din Nevada, stârnind temeri cu privire la teste secrete
O serie neobișnuita de cutremure a lovit zona din apropierea bazei militare americane din Zona 51 din Nevada, Statele Un ...
-
Bloomberg: Marile companii petroliere avertizează că stocurile de țiței sunt pe terminate
Cele mai mari companii petroliere din America avertizeaza ca piețele globale de țiței s-ar putea confrunta cu prețuri și ...
-
Cum au rescris timp de patru secole de traducători bărbați cea mai faimoasă epopee din istorie și au șters adevărul despre sclavele ucise pentru că au fost violate
Timp de 400 de ani, barbați singuri au tradus „Odiseea" lui Homer. Și timp de 400 de ani, ei au rescris in tacere ...
-
Jurnaliștii "aleși" ai poporului ales-bules! Cine nu susține Israelul trebuie să demisioneze
Proprietarul Telegraph și Politico a declarat ca jurnaliștii din presa trebuie sa susțina Israelul sau sa demisioneze, p ...
-
Afaceri matrimoniale de Teleorman: Ioan Niculae se însoară la 72 de ani cu subprefecta Vera Mitran care e cu un sfert de veac mai tânără
Magnatul Ioan Niculae, fostul patron al Astrei Giurgiu și unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Romania, s ...
-
Din iulie 2026 mașina va fi cea care te va conduce pe tine și nu tu vei conduce mașina. Noile reglementari ale UE transforma autoturismul in inchisoare
Începand din iulie 2026, o noua reglementare a UE va impune ca toate mașinile noi sa includa sisteme de supraveghe ...
-
Susținătorii Dianei Șoșoacă au blocat aeroportul Otopeni. Europarlamentara, la revenirea în România: ”Voi fi reținută. Vor să mă ducă la casa de nebuni, dar se vor duce ei”
Cel putin o suta de susținatori ai Dianei Șoșoaca au creat haos pe Aeroportul Otopeni, la momentul intoarcerii acesteia ...
-
Acordul UE-Mercosur intră în vigoare cu așa-zise beneficii directe: ce "otrăvuri" genetice și cu hormoni se zice că se ieftinesc în 90% din cazuri
Acordul comercial interimar dintre Uniunea Europeana și blocul sud-american Mercosur intra in vigoare cu aplicare proviz ...
-
Administrația Trump: "Războiul cu Iranul e declarat încheiat" - care e tertipul folosit pentru a revendica victoria cu Teheranul
Casa Alba susține ca razboiul cu Iranul s-a incheiat deja, invocand armistițiul inceput la inceputul lunii aprilie, o in ...
-
Euro ar putea ajunge la 6 lei. BNR nu mai poate apăra moneda națională/ Adrian Negrescu: Cursul este afectat de criza politică
Economia Romaniei se afla intr-un punct critic, avertizeaza consultantul economic Adrian Negrescu. Într-o interven ...
-
Radiații de 70 de ori peste limită lângă România. Măsurători alarmante la un depozit de izotopi
O problema veche de zeci de ani a revenit in atenția autoritaților din Sofia, dupa ce o verificare la fostul Depozit Cen ...
-
Friteuze profesionale: 7 criterii pentru alegere
Friteuze profesionale bine alese pot schimba vizibil ritmul de lucru intr-o bucatarie HoReCa. În restaurante, fast ...
-
Un document bombă aruncă-n aer industria de apărare: Robert Turcescu prezintă marele jaf al Regimului Bolojan cu contractele SAFE de aproape 9 miliarde de euro
Robert Turcescu a prezentat in cadrul podcastului Evz un document de o importanta deosebita vizavi de contractele pe car ...
-
AI parte, n-ai carte! Generația Z susține că are puteri paranormale cu ajutorul cărora află lucruri interzise
Un nou sondaj indica o schimbare de percepție in randul tinerilor, pe fondul incertitudinii globale și al influenței reț ...
-
Confruntare "pe viață și pe moarte" în SUA: Șeful Pentagonului s-a contrat timp de 6 ore cu membrii Congresului: "Să-ți fie rușine!"
Secretarul american al apararii, Pete Hegseth, a avut miercuri o confruntare verbala cu congresmenii democrati in cadrul ...
-
Prima zi de licitații online pe siteul specializat al ANAF: un apartament al lui Marian Vanghelie, adjudecat pentru peste 1,6 milioane de lei
Unul dintre cele mai relevante exemple privind funcționarea noii platforme e-licitatii.ro il reprezinta licitația pentru ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu