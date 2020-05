Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu prevederile legale referitoare la carantina, apreciind ca aceste dispozitii sunt neconstitutionale, in masura in care permit dispunerea unor masuri de restrangere a exercitiului libertatii individuale, prin acte administrative (ordine) emise de organe administrative, in acest caz ministrul Sanatatii.

Restrangerea exercitiului drepturilor si libertatilor de catre un membru al puterii executive contravine atat principiului securitatii juridice, cat si principiului legalitatii restrangerii exercitiului unor drepturi si libertati, argumenteaza Avocatul Poporului.

"Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cele ale art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei. Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile mentionate sunt neconstitutionale, in masura in care permit dispunerea unor masuri de restrangere a exercitiului libertatii individuale, prin acte administrative (ordine) emise de organe administrative (Ministrul Sanatatii)", anunta institutia.

Articolul invocat din Legea reformei in sanatate prevede ca "masurile privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta generate de epidemii, precum si bolile transmisibile pentru care declararea, tratamentul sau internarea sunt obligatorii se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii".

In esenta, Avocatul Poporului apreciaza ca lipsa reglementarii la nivelul legislatiei primare a masurilor generate de epidemii (carantina, izolare/internare obligatorie a persoanelor in contextul bolii transmisibile Covid-19) lasa la latitudinea Ministrului Sanatatii emiterea unor acte administrative, cu caracter normativ, de rang infralegal, ingerinta generata de aceasta stare vizand drepturi fundamentale, respectiv dreptul la libertate individuala si dreptul la viata intima, familiala si privata, cu incalcarea prevederilor art. 53 din Constitutie.

"Avocatul Poporului considera ca trebuie sa existe o reglementare juridica la nivel de lege, in sensul identificarii clare a persoanelor si situatiilor in care si fata de care masura carantinei (in oricare dintre formele acesteia: institutionalizata/internare, izolare) se poate lua, cine o poate lua, in ce conditii si pe ce perioada, deoarece toate aceste situatii presupun o limitare a unor drepturi fundamentale ale omului.

Dispozitiile legale criticate, fara a stabili in concret garantii adecvate menite sa asigure respectarea caracterului inviolabil al libertatii persoanei, lasa unui organ administrativ, Ministrul Sanatatii, posibilitatea sa legifereze si sa restranga drepturi fundamentale, prin impunerea unor masuri privative de libertate. Legea este cea care trebuie sa reglementeze procedura de instituire si incetare a masurilor restrictive de libertate, aplicarea graduala a masurilor in functie de severitatea cazului, atributiile fiecarei autoritati publice in executarea masurilor", subliniaza Avocatul Poporului.

De asemenea, considera ca normele legale supuse controlului de constitutionalitate, care reglementeaza dispunerea unor masuri, trebuie sa fie elaborate in mod previzibil si in limitele unor repere concrete, care sa elimine riscul ca, prin ingerinta autoritatilor administrative, masurile sa capete caracter abuziv sau restrictiv al unor drepturi sau libertati.