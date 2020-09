Bataie in fata unei sectii de votare din Dolj. Mai multi barbati s-au lovit cu pumnii si picioarele

Un conflict intre mai multe persoane a izbucnit, duminica 27 septembrie 2020, in apropierea unei sectii de votare din judetul Dolj, iar doi barbati au fost loviti cu pumnii in fata de alti doi, fiind nevoie de interventia fortelor de ordine pentru aplanarea scandalului.

Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, duminica, politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Cosoveni au fost sesizati cu privire la faptul ca, in comuna Castranova, in zona unei sectii de votare, a izbucnit un conflict intre mai multe persoane.

"In urma cercetarilor efectuate la fata locului, politistii au stabilit ca, in urma unor discutii in contradictoriu, un barbat de 34 de ani, din Castranova, ar fi fost lovit cu pumnul in zona fetei de un alt barbat de 46 de ani, din aceeasi localitate. Ulterior, un barbat de 69 de ani, din Castranova, ar fi lovit la randul sau cu pumnul in zona fetei un alt barbat de 30 de ani. Starea conflictuala a fost aplanata de fortele de ordine care au intervenit la fata locului, ordinea publica fiind restabilita", a transmis IPJ Dolj.

In cauza, politistii s-au sesizat din oficiu si au intocmit dosare penale pentru comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente.