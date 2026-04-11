Bubuie un scandal internațional cu ramificații uriașe: Schema crypto care duce inclusiv spre Donald Trump, dar și către alți lideri de anvergură
Postat la: 11.04.2026 |
O investigație amplă realizată de OCCRP și partenerii săi internaționali scoate la iveală conexiuni sensibile între un proiect blockchain cu susținere politică la nivel înalt și persoane sancționate de Statele Unite pentru legături cu una dintre cele mai mari rețele de escrocherii online din lume.
În centrul anchetei se află rețeaua AB Network, o platformă crypto relativ nouă, dar care a reușit într-un timp scurt să se asocieze cu nume grele din politică și business, inclusiv compania World Liberty Financial, co-deținută de familia președintelui american Donald Trump.
AB Network s-a lansat agresiv pe piață, promovându-se ca un ecosistem blockchain „de nouă generație", susținut de figuri politice influente. Printre acestea se numără fostul președinte al Serbiei, Boris Tadić, dar și fostul premier irlandez Bertie Ahern.
Proiectul emblematic al rețelei era un așa-numit „resort blockchain" în Timor-Leste - o dezvoltare de lux de 300.000 de metri pătrați, cu vile pe apă, club de iahturi și spații dedicate industriei crypto.
Într-un mesaj publicat anterior și ulterior șters, Boris Tadić descria inițiativa ca fiind „un viitor centru global pentru colaborare și schimb de talente în industrie".
Ancheta jurnalistică arată însă că proiectul din Timor-Leste a implicat, în faza inițială, trei persoane care au fost ulterior sancționate de Trezoreria SUA pentru legături cu Prince Group, un conglomerat acuzat că face parte dintr-o industrie globală de fraude online.
Potrivit autorităților americane, aceste rețele ar genera pierderi de zeci de miliarde de dolari anual, operând din complexe organizate în Asia de Sud-Est.
În cadrul unei acțiuni descrise drept „cea mai mare confiscare" din acest domeniu, SUA au pus sechestru pe aproximativ 15 miliarde de dolari în bitcoin de la liderul grupului.
Reprezentanții proiectului susțin că nu există nicio legătură directă cu rețeaua de fraude și că persoanele respective au fost eliminate imediat după anunțarea sancțiunilor.
„MoU-ul (n.r. Memorandum of Understanding - Memorandum de înțelegere) a fost doar o intenție preliminară și nu a produs consecințe legale sau financiare", se arată într-un comunicat al rețelei AB, care confirmă că proiectul a fost abandonat înainte de implementare.
La rândul său, compania World Liberty Financial respinge orice asociere: „Afirmațiile care încearcă să lege compania de persoane sancționate sunt nefondate și neadevărate. Nu există nicio relație cu proiectul din Timor-Leste", au transmis avocații firmei.
Investigația scoate la iveală și structura complicată a ecosistemului AB, care include entități înregistrate în Irlanda și Insulele Cayman, dar și componente descentralizate greu de urmărit.
Jurnaliștii au identificat doi oameni de afaceri chinezi ca figuri-cheie din spatele rețelei, deși aceștia nu apăreau în documentele publice oficiale.
Unul dintre ei, Sui Chenggang, a declarat că este „inițiatorul ecosistemului AB" și proprietarul beneficiar al fundației financiare din Cayman.
Celălalt, Lin Xiaofan, a avut un rol central în promovarea proiectului din Timor-Leste și în conectarea acestuia cu lideri politici.
„Am detestat întotdeauna pe cei care conduc rețele de fraudă", a spus acesta, negând orice legătură cu Prince Group.
Ancheta ridică și semne de întrebare privind alegerea locației. Timor-Leste este una dintre cele mai sărace țări din Asia, cu infrastructură limitată, dar tot mai vizată de investiții speculative.
Președintele țării, José Ramos-Horta, a recunoscut că inițiatorul proiectului era „uneori prea secretos", dar „bine conectat" și „un inovator".
„Părea să fie un inovator major. Dacă afacerile sunt legitime, vrem astfel de investiții", a spus acesta.
Un element sensibil al anchetei este parteneriatul dintre AB Network și World Liberty Financial, companie asociată familiei Trump.
Fotografii și documente arată că reprezentanți ai rețelei s-au întâlnit cu Donald Trump Jr. și alți membri ai cercului apropiat în cadrul unor evenimente internaționale.
Compania susține însă că a efectuat verificări înainte de colaborare și că nu avea cunoștință despre proiectul controversat.
