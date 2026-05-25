Judecătoarea Iulia Motoc a condus audierile în cazul "Îngerului Morții". Ce acuzații i se aduc lui El Hishri

Khaled Mohamed Ali El Hishri, fost comandant de miliție din Libia, se confruntă cu 17 capete de acuzare pentru „crime împotriva umanității și crime de război", comise presupus împotriva a sute de deținuți între 2014 și 2020 într-o închisoare de lângă Tripoli.

Cazul a fost trimis în fața instanței de către Consiliul de Securitate al ONU. "Îngerul Morții", așa cum a fost supranumit este primul suspect care apare în fața CPI în cadrul investigației curții, mandatate de ONU.

Iulia Motoc prezidează completul de judecată în cazul El Hishri, caz în care săptămâna trecută au avut loc audierile pentru a se stabili dacă acuzațiile sunt confirmate, integral sau parțial.

Motoc este primul judecător român ales la CPI, acolo unde este din 2024. Timp de 10 ani, a fost judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), judecător CCR și a deținut funcții în cadrul structurilor ONU. Este și singurul român membru al Institutului de Drept Internațional, organizație laureată a Premiului Nobel pentru Pace.

Iulia Motoc a mai condus un proces de răsunet în calitate de președinte al Camerei Preliminare I a CPI. Este vorba de cel al fostului președinte al Filipinelor, Rodrigo Duterte.

Fostul comandant al poliției este acuzat de supervizarea violurilor, crimelor, sclaviei și torturii în centre de detenție libiene. Potrivit CPI, un număr mare de persoane au decedat.

"Îngerul Morții" a fost responsabil de închisoarea pentru femei. Pe parcursul audierilor, acuzarea a prezentat un bărbat consumat de violență necontrolată, atât de mult încât o presupusă victimă l-a numit „îngerul morții", a declarat Nazhat Shameem Khan, procurorul adjunct al CPI cu sediul la Haga.

Printre altele, El-Hishri trimitea deținute în celule în care erau șanse mari să fie infectate. Suspectul a violat, a ucis și a torturat personal prizonieri pentru a oferi un „exemplu" celorlalți gardieni, a mai spus procurorul.

Judecătorii au 60 de zile la dispoziție pentru a decide dacă probele sunt suficient de credibile pentru a începe procesul.