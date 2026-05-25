Părinții ar putea să plătească amenzi de până la 5.000 de lei. Noua lege a intrat în vigoare

Părinții sunt obligați să semneze contractul educațional cu unitatea de învățământ unde este copilul, potrivit noii legislații care a intrat în vigoare. Refuzul se sancționează cu amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei.

"(1) Următoarele fapte constituie contravenții, în măsura în care nu constituie infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:

a) refuzul semnării contractului educațional de către părinte sau reprezentantul legal, se sancționează cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei", prevede regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar publicat în Monitorul Oficial, nr 795 bis din data de 12 august 2024, Articolul 172, aliniatul 1.

Contractul educațional este un acord scris, de tip adeziune, încheiat între unitatea de învățământ și părinții (sau reprezentanții legali) ori elevul major. Acesta stabilește drepturile și obligațiile reciproce ale părților pentru a asigura buna desfășurare a procesului de învățământ și respectarea interesului superior al elevului.

Pentru școală: Are datoria de a asigura un mediu de învățare sigur, de a respecta programa școlară, de a evalua obiectiv și de a informa constant părinții cu privire la situația școlară și comportamentul elevului.

Pentru părinți: Trebuie să asigure frecvența școlară a copilului, să mențină o comunicare activă cu profesorii, să asigure ținuta și materialele necesare și să răspundă pentru eventualele daune materiale cauzate de elev școlii.

Pentru elevi (în funcție de vârstă): Să participe la cursuri, să respecte regulamentul școlar și să aibă o conduită civilizată

Semnare obligatorie: Contractul este obligatoriu prin lege și trebuie semnat la înscrierea elevului în sistemul de învățământ. Refuzul nejustificat de a-l semna poate atrage sancțiuni, inclusiv amenzi contravenționale pentru neîndeplinirea obligațiilor privind asigurarea dreptului la educație.

Valabilitate: Este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul respectivei unități de învățământ.

Particularizare: Modelul cadru aprobat de Ministerul Educației poate fi completat cu clauze specifice școlii, prin hotărâre a Consiliului de Administrație și după consultarea reprezentanților părinților. Aceste adăugiri nu pot îngrădi însă drepturile elevilor.

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul de structură a anului școlar 2026 - 2027. Cursurile încep pe 7 septembrie 2026 și se încheie pe 18 iunie 2027. Elevii din anii terminali vor încheia cursurile mai devreme.

Retragerea nejustificată sau împiedicarea copilului să urmeze cursurile învățământului general obligatoriu constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă penală.

Principala modificare, față de structura anilor școlari anteriori, vizează reducerea intervalelor (săptămânilor) între care se poate decide pentru vacanța la decizia inspectoratelor școlare la două, față de trei.

Săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București este propusă pentru perioada 22 februarie - 7 martie 2027.

Intervalul propus pentru cele două săptămâni de vacanță între care se poate opta: 22 - 28 februarie/1 - 7 martie.