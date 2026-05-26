Ministerul de Finanțe anunță rezultate financiare după primele patru luni ale anului: Deficitul și cheltuielile au scăzut
Postat la: 26.05.2026 |
Ministerul Finanțelor anunță primele rezultate pe anul 2026, după măsurile de austeritate. România are cheltuieli mai mici și un deficit mai mic, dacă ar fi să sumarizăm datele care vin de la MF.
Deficitul bugetar s-a redus în primele patru luni din acest an cu 1,75 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la 1,17% din PIB, comparativ cu 2,92% din PIB în intervalul ianuarie - aprilie 2025, potrivit datelor publicate marţi de Ministerul Finanţelor.
"Execuţia bugetului general consolidat în primele patru luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un deficit diminuat semnificativ, de 23,95 miliarde lei, respectiv 1,17% din PIB, comparativ cu deficitul de 55,97 miliarde lei (2,92% din PIB) înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2025. Astfel, deficitul bugetar s-a redus cu peste 32 miliarde lei faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, respectiv cu 1,75 puncte procentuale ca pondere în PIB, marcând una dintre cele mai importante ajustări bugetare din ultimii ani", se arată într-un comunicat al Ministerului Finanţelor.
Veniturile totale au însumat 223,83 miliarde de lei în primele patru luni din 2026, în creştere cu 12% (an/an). Exprimate ca pondere în PIB, veniturile totale au avansat cu 0,5 puncte procentuale, susţinute cu precădere de veniturile curente - TVA, impozit pe salarii şi venit şi contribuţii de asigurări.
Potrivit MF, cheltuielile totale, în sumă de 247,79 miliarde de lei, au scăzut în termeni nominali cu 3,2% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile în primele patru luni ale anului 2026 au înregistrat o scădere cu 1,24 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă din 2025, de la 13,4% din PIB la 12,1% din PIB.
