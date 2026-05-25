Un sibian a demonstrat în instanță că tensiunea electrică slabă e ilegală: "Becuri care pâlpâie, electrocasnice care 'se ard' - toate au fost puse pe seama ghinionului"

Tribunalul Sibiu a tranșat definitiv un litigiu care pune presiune pe responsabilitatea operatorilor de distribuție a energiei electrice în fața consumatorilor finali, scrie Turnul Sfatului.

Instanța a respins apelul formulat de unul dintre principalii distribuitori din țară, Distributie Energie Electrică România (DEER) menținând sancțiunea aplicată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru nerespectarea parametrilor tehnici ai curentului electric.

Conflictul juridic a fost declanșat de o sesizare înregistrată în Șelimbăr, acolo unde un consumator a reclamat nivelul sub limitele normale al tensiunii electrice. De aici, a pornit un conflict clarificat în instanță de către Tribunalul Sibiu. A făcut o sesizare, iar în urma monitorizării efectuate, s-a constatat că valorile tensiunii de alimentare s-au încadrat în limitele legale într-un procent de numai 85,6%, mult sub pragul minim de 95% impus de Standardul de performanță aprobat prin Ordinul președintelui ANRE.

DEER a fost o amendată de 10.000 de lei, amendă pe care operatorul a încercat să o anuleze în instanță, invocând argumente variate, de la vicii procedurale până la investiții masive planificate în zona respectivă. Compania de distribuție s-a apărat susținând că procedura de control ar fi fost viciată și că agentul constatator nu ar fi perceput direct fapta, ci s-ar fi bazat pe rapoarte tehnice.

Instanța a explicat că operatorul a înțeles perfect natura acuzației și că datele tehnice care au stat la baza amenzii au fost furnizate chiar de către companie, ceea ce conferă procesului-verbal un grad maxim de obiectivitate. Judecătorii au fost de părere că forma de control aleasă de ANRE a fost una corectă și că autoritatea are deplina libertate de a-și organiza activitatea de supraveghere pe baza datelor de monitorizare. În plus, apreciază judecătorii "DEER nu a contestat în mod real exactitatea valorilor tehnice constatate".

Dumitru Chisăliță, președinte Asociației Energia Inteligentă (AEI) susține că acet proces este unul capital pentru ce se întâmplă în sistemul energetic național.

"Ani de zile, consumatorii din România au fost obișnuiți să trateze fluctuațiile de tensiune ca pe un inconvenient inevitabil. Becuri care pâlpâie, centrale termice care intră în avarie, televizoare care se resetează, electrocasnice care „se ard" aparent fără explicație - toate au fost puse, aproape reflex, pe seama ghinionului sau a unei infrastructuri vechi despre care „nu ai ce face". (...) Pentru prima dată într-un mod atât de clar, instanța validează ideea că nu este suficient ca energia electrică „să existe". Ea trebuie furnizată în parametri normali de calitate. Altfel spus, consumatorul nu plătește doar pentru niște electroni care circulă prin fire, ci pentru un serviciu care trebuie să respecte standarde tehnice precise. Iar acest lucru este uriaș", precizează Chisăliță.