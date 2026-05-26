Alastair Crooke

Profesorul Sergei Karaganov a scris un articol - "Cum să câștigi un război mondial" - care susține un atac nuclear limitat asupra unui adversar de către Rusia ca mijloc de prevenire a unui război mondial.

La prima vedere, acest lucru poate părea un oxymoron - o lovitură nucleară realizată precis pentru a preveni un război mondial. Un număr de comentatori occidentali au reacționat cu o ostilitate neîngrădită, profesorul Karaganov fiind prezentat ca un outsider politic, care susține politici marginale ce ar putea deschide cutia Pandorei pentru un conflict nuclear mai amplu. Este un bluff sau o regândire revoluționară a strategiei de apărare a Rusiei?

Cu toate acestea, Occidentul ar trebui să ia foarte în serios teza profesorului Karaganov din două motive: În primul rând, pentru că are substanță, atingând psihicul care stă la baza epocii noastre, împreună cu contradicțiile sociale toxice pe care le-a generat; și mai direct, pentru că lucrarea sa, și numeroasele interviuri care decurg din aceasta, au produs o schimbare semnificativă în gândirea politică și de securitate rusă.

Cum poate fi atunci aceasta să nu fie o chestiune de serioasă reflecție, mai ales pentru europenii pe care îi poate afecta direct? În esență, este o propunere foarte evidentă: Rusia, după ce a fost atacată de Germania și aproape toată Europa, a creat cu mare efort, începând cu mijlocul anilor 1950, o armă nucleară „pentru a-și asigura suveranitatea și securitatea, și astfel a atins paritatea nucleară... Fără să ne dăm seama atunci, am demontat astfel superioritatea militară europeană/occidentală, fundamentul colonialismului și dominației ideologice.

Descurajarea rusă avusese efectul dorit - teama de război nuclear a început să încline balanța puterii ... pentru o vreme. Implozia Uniunii Sovietice în 1991, însă, a înclinat-o din nou. Dar apoi, începând cu anul 2000, pe măsură ce SUA căutau revanșismul pentru a-și reînvia dominația, credibilitatea privind realitatea descurajării nucleare ruse a scăzut treptat. Niciun stat vestic nu a temut cu adevărat arsenalul nuclear al Rusiei, deoarece neo-conservatorii occidentali proclamau cu voce tare că este un bluff: că Rusia nu ar îndrăzni niciodată să-l folosească. Narațiunea „bluff-ului" unei Rusii prea prudente și slabe s-a înrădăcinat.

Profesorul Karaganov admite deschis că Rusia are o parte de vină pentru pierderea descurajării. Elaborează asupra dispariției sale, greșelile făcute și reflectează asupra realității că Rusia a ajuns să suporte impunerea unui cadru de epuizare economică și militară impusă prin intermediul intermediarului ucrainean al Occidentului. Acest conflict ucrainean este totuși doar partea vizibilă a unui aisberg, a cărui masă submersă este războiul - inclusiv obsesia europeană de a fractura și înfrânge Rusia; de a constrânge China; și încercarea SUA-Israel de a dezmembra Orientul Mijlociu. Rusia „are nevoie de o nouă politică", concluzionează Karaganov.