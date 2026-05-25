S-a deschis dosar pentru ucidere din culpă după ce un copil a murit mușcat de un câine la o stână din Buzău

Dosarul penal deschis după ce un copil de aproximativ 4 ani şi-a pierdut viaţa în judeţul Buzău, după ce a fost atacat de câinele unui vecin, vizează infracţiunea de ucidere din culpă. Procurorii verifică şi dacă decesul copilului a survenit exclusiv pe fondul neglijenţei persoanelor care îl aveau în grijă.

Potrivit prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, Alin Ionuţ Atanasie, a fost înregistrat un dosar penal care vizează infracţiunea de ucidere din culpă.

"La acest moment, dosarul se află în lucru la Serviciul de Investigaţii Criminale Buzău şi are ca obiect stabilirea contextului în care un minor în vârstă de aproximativ 4 ani din localitatea Limpeziş, lăsat nesupravegheat, a fost atacat şi ulterior ucis de către câinele unui vecin", a declarat prim-procurorul, potrivit News.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia şi dacă proprietarul animalului poate fi tras la răspundere penală. Totodată, procurorii verifică dacă decesul copilului a survenit exclusiv pe fondul neglijenţei persoanelor care îl aveau în grijă sau dacă există şi alte responsabilităţi legale în acest caz.

Potrivit reprezentanţilor Serviciului de Ambulanţă Judeţean Buzău, la sosirea echipajului copilul era decedat şi avea mai multe plăgi muşcate. Copilul avea răni grave la cap, la femur şi la gât şi a murit din cauza hemoragiei masive. Potrivit relatărilor de la locul tragediei, micuţul ar fi intrat în curtea în care era animalul legat, iar acesta s-ar fi repezit la el.