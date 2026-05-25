Demi Moore despre Cristian Mungiu - Drumul către Oscar: Cannes, punctul de plecare al cursei pentru premii. Filmul "Fjord" a câștigat Trofeul Palme d'Or
Postat la: 25.05.2026 |
Trofeul Palme d'Or din acest an a fost acordat filmului „Fjord", o dramă multilingvă a regizorului Cristian Mungiu, cu acţiunea situată pe fundalul conflictelor culturale. Aşadar, Cannes nu este doar un festival de film, este punctul de plecare al cursei pentru premii, potrivit editorialistului Kyle Buchanan de la The New York Times care subliniază că în ultimii ani filme prezentate pe Croazetă au fost nominalizate sau recompensate cu Oscar.
Potrivit acestuia, sezonul premiilor începe de aici. De exemplu, filmul "Anora" a câştigat Palme d'Or la Cannes acum doi ani, iar apoi a câştigat Oscarul pentru Cel mai bun film, Cel mai bun regizor şi Cea mai bună actriţă. Anul trecut, "Sentimental Value" şi "The Secret Agent" au fost nominalizate amândouă la categoria Cel mai bun film, iar campaniile lor au început după ce au câştigat premii importante la Cannes.
În trecut, cel mult un singur film nominalizat la categoria Cel mai bun film provenea de aici în fiecare an. Apoi, "Parasite" a câştigat Palme d'Or în 2019 şi a devenit primul film în altă limbă decât engleza care a câştigat Oscarul pentru Cel mai bun film. De atunci, acest festival a căpătat o importanţă cu totul diferită. Anul trecut, patru dintre cele cinci filme nominalizate la categoria "Cel mai bun film străin" au avut premiera la Cannes.
A fost un an cu adevărat controversat, spune editorialistul. Majoritatea filmelor din competiţie au polarizat opiniile, iar chiar şi câştigătorul Palme d'Or din acest an, "Fjord", pare destinat să provoace dezbateri. Filmul îi are în rolurile principale pe Sebastian Stan şi Renate Reinsve, care interpretează rolul unor părinţi conservatori cărora li se iau copiii de nişte norvegieni aparent bine intenţionaţi şi progresişti.
Toate discuţiile de la Cannes au fost dominate de tema inteligenţei artificiale. Demi Moore, membră a juriului care a apreciat deosebit filmul "Fjord", şi regizorul Nicolas Winding Refn au vorbit în termeni pozitivi despre o tehnologie care se preconizează că va provoca multe schimbări radicale la Hollywood. Steven Soderbergh a folosit chiar inteligenţa artificială pentru a genera o mare parte din imaginile din documentarul său "John Lennon: The Last Interview", deşi unii dintre spectatorii cu care a discutat Buchanan au considerat că acest lucru contravine etosului umanist al lui Lennon.
Unul dintre cele mai bine primite filme a fost "All of a Sudden", realizat de Ryusuke Hamaguchi, regizorul filmului "Drive My Car". Deşi este cunoscut pentru filmele sale foarte lungi şi pline de dialoguri, această peliculă de trei ore despre prietenia dintre două femei (Virginie Efira şi Tao Okamoto) a reuşit totuşi să câştige numeroşi admiratori. La fel s-a întâmplat şi cu interpretările Sandrei Hüller ("Fatherland") şi ale lui Javier Bardem ("The Beloved"). Dar filmul care a stârnit de departe cele mai multe controverse a fost "Hope", un film de acţiune sud-coreean care a avut apărători înfocaţi, chiar dacă mie mi s-a părut mai degrabă un joc video fără sfârşit, spune Buchanan.
Dintre filmele prezentate la Cannes anul acesta, specialistul recomandă un film care l-a impresionat - "The Black Ball", o epopee spaniolă de amploare realizată de Javier Ambrossi şi Javier Calvo, care au câştigat premiul pentru regie. "Este un triptic de poveşti gay care se desfăşoară pe parcursul unui secol, iar filmul le are pe toate: război, romantism şi două momente muzicale interpretate de Penélope Cruz. Netflix a achiziţionat drepturile de difuzare, având în vedere o campanie solidă pentru Oscar".
Un alt film preferat de Buchanan a fost "The Man I Love", cu Rami Malek în rolul unui actor care se confruntă cu SIDA în New Yorkul anilor '80. "Este un film inteligent, seducător şi plin de viaţă, realizat de regizorul Ira Sachs, care a regizat recent triunghiul amoros bisexual din "Passages". Îmi plac filmele care te transportă undeva, iar acesta cu siguranţă face asta - deşi e greu de imaginat că ai vrea să fii răpit din sudul Franţei, chiar şi pentru două ore".
