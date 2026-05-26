După grafen, cercetătorii au reușit să obțină golden: un strat de au gros de un atom. Impactul în tehnologie e devastator
Postat la: 26.05.2026 |
Pentru prima dată, cercetătorii au reușit să creeze o foaie de aur liberă, cu o grosime de doar un atom, marcând o realizare istorică în domeniul științei materialelor. Acest nou material, denumit golden, depășește tendința naturală a atomilor de aur de a se aglomera în clustere tridimensionale. Prin aplatizarea efectivă a aurului într-o formă bidimensională, oamenii de știință au descoperit proprietăți unice care nu există în starea sa masivă.
Procesul de creare a goldenului a implicat o combinație ingenioasă de inginerie chimică și o tradiție de gravură de un secol. Cercetătorii au început cu un material de bază stratificat, unde aurul era plasat între straturi de titan și carbon. Pentru a îndepărta straturile înconjurătoare fără a distruge foaia delicată de aur, au folosit un agent chimic specializat cunoscut sub numele de reactiv Murakami. Această substanță, folosită tradițional de către meșteșugarii japonezi pentru a grava modele pe metal, a permis echipei să izoleze cu delicatețe stratul de aur format dintr-un singur atom, menținându-l stabil.
Una dintre cele mai promițătoare aplicații pentru acest nou material se află în sectorul energetic, în special în ceea ce privește producția de hidrogen. Pentru că aurul este redus la un singur strat, suprafața sa este maximizată, făcându-l un catalizator incredibil de eficient pentru reacțiile chimice. Această eficiență ar putea duce la câteva progrese majore:
- Reducerea semnificativă a cantității de metal prețios necesară pentru catalizatorii industriali.
- Reducerea costului electroizării apei pentru a produce combustibil curat pe bază de hidrogen.
- Îmbunătățirea sensibilității senzorilor utilizați pentru a detecta poluanții de mediu.
- Îmbunătățirea performanței tehnologiilor de conversie a dioxidului de carbon.
În timp ce aurul în stare masivă este cunoscut ca un conductor de electricitate foarte eficient, aurul în formă de foaie se comportă destul de diferit. În forma sa bidimensională, materialul capătă caracteristicile unui semiconductor. Această schimbare are loc deoarece atomii au doar doi vecini cu care se pot lega, în loc de cei doisprezece obișnuiți găsiți într-un cristal standard de aur. Această configurație electronică unică deschide noi posibilități pentru dezvoltarea unor electronice mai mici și mai eficiente, precum și a unor dispozitive optice avansate.
Crearea goldenului urmează pașii grafenului, celebra foaie de carbon cu un singur atom, dar introduce beneficiile unui metal nobil în lumea materialelor bidimensionale. Cercetătorii caută acum modalități de a scala producția și de a rafina procesul de stabilizare pentru a preveni rularea foilor. Această descoperire servește ca un model pentru izolarea altor metale rare în foi bidimensionale, ceea ce ar putea duce la o nouă clasă de materiale care ar putea redefini tehnologia modernă.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Un nou model matematic lansează o ipoteză apocaliptică: populaţia lumii s-ar putea înjumătăţi in următorii 40 de ani
Într-un nou studiu publicat in revista „Chaos, Solitons & Fractals", doi cercetatori propun o ecuație ma ...
-
IA începe să dea dovadă de un comportament emergent care nu este generat de programare ci de dezvoltarea de noi abilități
Ciudat este ca mulți cercetatori nu ințeleg pe deplin de unde provin unele dintre aceste capacitați. Majoritatea oamenil ...
-
Surpriza factorului declanşator al bolii Alzheimer oferă și o modalitate de a-l neutraliza
Cercetatorii de la Universitatea din California de Sud (USC) din Statele Unite au identificat anumiti compusi experiment ...
-
Cum să gestionezi transpirația excesivă și iritațiile pielii
Menținerea echilibrului pielii reprezinta o condiție esențiala pentru confortul tau fizic și pentru increderea in intera ...
-
SUA au atacat din nou Iranul - Care va fi impactul asupra negocierilor
SUA au declarat ca au lansat noi atacuri asupra sudului Iranului, vizand situri de rachete iraniene și ambarcațiuni care ...
-
Criza carburanților a făcut ca un tânăr să-și facă acasă benzină și motorină din plastic reciclat
Un tanar cercetator testeaza acasa o tehnologie care poate produce benzina și motorina din plastic reciclat. Julian Brow ...
-
Funcții mai puțin cunoscute pe care nu știai că le au combinele frigorifice smart
Poate te-ai obișnuit cu ideea ca o combina frigorifica sa-ți pastreze alimentele proaspete, dar ai fi surprins sa descop ...
-
Cum să economisești bani alegând inteligent anvelopele de vară
Alegerea anvelopelor de vara potrivite poate parea o sarcina copleșitoare, dar cu puțina informare, poți face o investiț ...
-
Regula celor 5 centimetri: Ghidul vizual pentru layering-ul de coliere pe care îl vezi în reviste, dar nu știi cum să-l reproduci
Probabil cunoști acel moment cand admiri o imagine pe Pinterest sau in reviste: o femeie poarta trei lanțișoare care par ...
-
Rolul coloanei sonore în sloturile moderne: Imersiune și psihologie
În industria jocurilor online, componenta vizuala atrage prima atenția, insa sunetul este elementul care completea ...
-
Un corp ceresc uriaș se încălzește misterios, iar cercetătorii încearcă să afle ce se întâmplă
Cercetatorii au aflat ca un corp ceresc uriaș se incalzește treptat. Pornind de la teoriile privind formarea corpurilor ...
-
Frica este fundația stabilității: Cum să câștigi un război mondial cu un atac nuclear limitat ca mijloc de descurajare
Alastair Crooke Profesorul Sergei Karaganov a scris un articol - "Cum sa caștigi un razboi mondial" - care susține un at ...
-
Cum să pregătești locuința pentru montajul aparatului de aer condiționat
Instalarea unui aparat de aer condiționat poate transforma orice locuința intr-un refugiu confortabil chiar și in zilele ...
-
Trump împinge NATO spre o nouă formulă: Europa trebuie să fie pregătită să lupte fără ajutor rapid din partea SUA
Statele Unite transmit tot mai clar aliaților europeni ca era in care America suporta aproape singura apararea NATO se a ...
-
Ghețarul „Ziua Judecății" își pierde rapid stabilitatea și amenință Sankt Petersburg: mai multe regiuni ar putea fi afectate
Fosta capitala a Rusiei țariste ar putea fi inundat din cauza unui ghețar. Este vorba despre Sankt Petersburg, un oraș c ...
-
Un sibian a demonstrat în instanță că tensiunea electrică slabă e ilegală: "Becuri care pâlpâie, electrocasnice care 'se ard' - toate au fost puse pe seama ghinionului"
Tribunalul Sibiu a tranșat definitiv un litigiu care pune presiune pe responsabilitatea operatorilor de distribuție a en ...
-
Sankt Petersburg, cu peste 5 milioane de locuitori, ar putea fi inundat din cauza unui ghețar
Un oraș istoric din Rusia ar putea fi inundat din cauza unui ghețar. Este vorba despre Sankt Petersburg, un oraș cu pest ...
-
Routerul Wi-Fi ar putea deveni un "radar" de interior. Cercetătorii arată cum pot fi urmărite persoane fără telefon în buzunar
O tehnologie creata pentru internet mai bun in casa ar putea avea și o parte mult mai sensibila. Cercetatorii de la Inst ...
-
S-a deschis dosar pentru ucidere din culpă după ce un copil a murit mușcat de un câine la o stână din Buzău
Dosarul penal deschis dupa ce un copil de aproximativ 4 ani si-a pierdut viata in judetul Buzau, dupa ce a fost atacat d ...
-
Wall Street urmărește tot mai atent platformele de pariuri pe alegeri, războaie și economie
Platformele pe care utilizatorii cumpara și vand pariuri legate de alegeri, conflicte militare sau decizii economice sun ...
-
Judecătoarea Iulia Motoc a condus audierile în cazul "Îngerului Morții". Ce acuzații i se aduc lui El Hishri
Khaled Mohamed Ali El Hishri, fost comandant de miliție din Libia, se confrunta cu 17 capete de acuzare pentru „cr ...
-
Consiliul de Securitate din Ucraina anunță discuții cu România: Ambele țări vor produce drone pe SAFE
Un comunicat al Consiliului Național de Securitate și Aparare al Ucrainei anunța discuții cu Romania pe tema proiectelor ...
-
Ministerul Muncii a făcut public proiectul noii Legi a Salarizării. Diferențe uriașe la venituri pentru aceleași funcții
Ministerul Muncii a facut public proiectul noii Legi a Salarizarii. Conform documentului, structura de grade salariale i ...
-
Părinții ar putea să plătească amenzi de până la 5.000 de lei. Noua lege a intrat în vigoare
Parinții care au copii la gradinița sau școala ar putea sa plateasca amenzi cuprinse intre 1.000 și 5.000 de lei in cazu ...
-
Demi Moore despre Cristian Mungiu - Drumul către Oscar: Cannes, punctul de plecare al cursei pentru premii. Filmul "Fjord" a câștigat Trofeul Palme d'Or
Trofeul Palme d'Or din acest an a fost acordat filmului „Fjord", o drama multilingva a regizorului Cristian Mungiu ...
-
Tablouri personalizate - arta care povesteste despre tine
Tablourile personalizate au redefinit complet conceptul de decor interior personal. Nu mai esti limitat la reproduceri a ...
-
Grădina din congelator: Ghidul tău complet pentru legume pline de gust și vitamine tot anul
Imagineaza-ți o zi torida de august. Tarabele piețelor abunda sub greutatea roșiilor zemoase, a ardeilor grași parfumați ...
-
Ce funcții merită să cauți la un cuptor modern ca să economisești timp și energie?
Cand te uiți dupa un cuptor nou, butoanele, ecranul și designul atrag privirea, dar adevaratele beneficii vin din modul ...
-
Noi i-am dat gazele lui Zelenski iar Europa riscă să rămână fără gaze dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă între una și trei luni
Europa s-ar putea confrunta cu un deficit critic de gaze, daca Stramtoarea Ormuz ramane inchisa pe o perioada de 1-3 lun ...
-
Peste 3 milioane de români se confruntă cu Anxietata financiară. Aceștia pot recurge la gesturi necugetate în următoarea perioadă
Frica de eșec, de concediere sau nesiguranța financiara afecteaza din ce in ce mai multe persoane, care pot recurge la g ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu