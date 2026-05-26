Trump împinge NATO spre o nouă formulă: Europa trebuie să fie pregătită să lupte fără ajutor rapid din partea SUA
Postat la: 26.05.2026 |
Statele Unite transmit tot mai clar aliaților europeni că era în care America suporta aproape singură apărarea NATO se apropie de final. În culisele reuniunii NATO din Suedia s-a discutat despre un nou model de forțe care obligă Europa să își crească masiv cheltuielile militare, să își consolideze armatele și să fie pregătită să reacționeze rapid chiar și fără sprijin american imediat.
Planul, susținut de administrația Trump și de conducerea militară a NATO, ar putea schimba profund arhitectura de securitate a Europei și rolul flancului estic, inclusiv al României. Statele Unite transmit tot mai clar aliaților europeni că perioada în care Washingtonul suporta aproape singur greul apărării NATO se apropie de final. În culisele reuniunii informale a miniștrilor de Externe ai NATO, desfășurată la Helsingborg, în Suedia, s-a conturat tot mai clar noul model strategic al alianței: europenii trebuie să își asume o parte mult mai mare din apărarea continentului.
Analiza a fost publicată de cotidianul turc MILLIYET, potrivit Rador Radio România, care arată că reuniunea aparent discretă din Suedia a transmis, de fapt, unele dintre cele mai importante semnale pentru viitorul NATO și pentru relațiile dintre SUA și Europa. Potrivit publicației turce, unul dintre cele mai importante momente ale reuniunii a fost participarea secretarului de stat american Marco Rubio, considerat unul dintre cei mai importanți susținători ai relației transatlantice din administrația Donald Trump.
Prezența sa la întâlnirea NATO, cu doar câteva săptămâni înaintea summitului alianței de la Ankara, este interpretată drept un semnal că Washingtonul nu intenționează să abandoneze NATO, dar vrea o alianță în care europenii să suporte mai mult din povara militară. În ultimii ani, declarațiile lui Donald Trump privind NATO au creat deseori incertitudine în Europa, mai ales în contextul discuțiilor despre reducerea prezenței militare americane pe continent.
Potrivit analizei MILLIYET, NATO a început deja implementarea unui nou Model de Forțe NATO (NFM), care transformă alianța dintr-o structură bazată mai ales pe descurajare teoretică într-o forță pregătită pentru reacție rapidă și operațiuni reale. Noul model include activarea Forței de Reacție Aliată (ARF), o structură multidimensională capabilă să intervină rapid pe componente terestre, aeriene, maritime și cibernetice înainte ca amenințările să escaladeze.
Practic, NATO încearcă să reducă timpul de reacție și să pregătească statele membre pentru un eventual conflict major pe flancul estic. Una dintre cele mai importante schimbări descrise în analiza publicației turce este procesul de „europenizare" a NATO. Concret, aliații europeni trebuie să își crească puternic bugetele de apărare și să fie pregătiți să lupte fără a aștepta întăriri rapide din partea SUA.
Tot mai multe state europene discută deja despre atingerea pragului de 5% din PIB pentru apărare până în 2035, într-o schimbare radicală față de vechiul obiectiv NATO de 2%. În paralel, statele europene sunt obligate să își mărească stocurile de muniție, să dezvolte industria de apărare și să desfășoare mai mult echipament greu pe flancul estic. Un rol central în această transformare îl are generalul Alex Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR).
Potrivit MILLIYET, noua strategie presupune monitorizarea directă a capacităților fiecărui stat membru și integrarea brigăzilor naționale în structuri multinaționale coordonate unitar. Astfel, NATO încearcă să transforme armatele separate ale statelor membre într-un mecanism de luptă integrat, bazat pe doctrine comune, sisteme standardizate de comandă și exerciții comune. Analiza sugerează că noul model NATO va permite Statelor Unite să reducă treptat anumite componente ale prezenței militare din Europa, mai ales în zona forțelor navale și aeriene.
În schimb, europenii ar urma să preia o parte tot mai mare din aceste responsabilități. În privința forțelor terestre, SUA vor continua să joace un rol important până când armatele europene vor fi pregătite să acopere singure eventualele vulnerabilități. Potrivit publicației turce, dacă nu apar schimbări majore în perioada următoare, Donald Trump ar urma să participe la summitul NATO de la Ankara. Reuniunea este văzută drept un moment-cheie pentru viitorul alianței și pentru noua arhitectură de securitate europeană.
În contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor cu Rusia, NATO accelerează reorganizarea militară și redistribuirea responsabilităților între SUA și aliații europeni. Pentru România și flancul estic al NATO, noua strategie poate însemna creșterea importanței militare și strategice a regiunii. Țările aflate în apropierea granițelor cu Rusia și zona Mării Negre vor deveni esențiale în noul sistem defensiv al alianței. În același timp, presiunea pentru creșterea investițiilor în apărare și dezvoltarea infrastructurii militare va fi tot mai mare.
