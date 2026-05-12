Bill Gates promovează fuziunea între ID digital și portofel biometric: modelul Indiei este perfect pentru controlul global
Postat la: 12.05.2026 |
Într-un discurs "sincer" adresat liderilor mondiali și elitelor tehnologice pe 10 mai 2026, Bill Gates a lăudat deschis infrastructura publică digitală (DPI) a Indiei ca fiind modelul pe care întreaga planetă ar trebui să-l urmeze.
El a descris o fuziune perfectă a identificărilor biometrice digitale, conturilor bancare personale, sistemelor de plată, profilării fermierilor, dosarelor de sănătate centralizate și monitorizării climatice - toate prezentate ca fiind esențiale pentru „siguranță, sănătate și eficiență." Este acesta începutul unui progres inclusiv sau arhitectura unei supravegheri tehnocratice fără precedent? Examinăm discursul, faptele, beneficiile, riscurile și implicațiile nespuse - fără puncte de vedere oficiale sau filtre corporative.
Pe 10 mai 2026, în cadrul unei întâlniri de nivel înalt, Gates a subliniat că sistemul Indiei este superior chiar și țărilor bogate în furnizarea beneficiilor guvernamentale. Cuvintele sale exacte:
„Un alt domeniu în care India este lider, dar în care toți puteți fi implicați pentru a avansa, este infrastructura publică digitală. Nicio țară nu este mai capabilă să plătească beneficiile guvernamentale și să le distribuie eficient și eficace decât India. Te-ai aștepta ca țările bogate să facă asta, dar de fapt nu au făcut-o. Așadar, acea structură de bază care începe cu identitatea, conturile bancare și plățile este pur și simplu fundamentală, construită cu dosare de sănătate pentru a putea ajuta oamenii nu doar cu bolile infecțioase, ci și cu provocarea care vine în viitor, odată cu creșterea bolilor netransmisibile. Și creșterea acestor platforme digitale ne va ajuta și cu aceste probleme climatice."
Bill Gates spune că fuziunea între ID-urile biometrice digitale, conturile bancare și sistemele de plată este necesară pentru a monitoriza în siguranță dosarele de sănătate ale oamenilor, a ține evidența fermierilor și a aborda „problemele climatice".
Bill Gates says the merging of biometric digital ID, bank accounts and payment systems is needed to safely monitor people's health records, keeping tabs on farmers, and tackling "climate problems." pic.twitter.com/ZD2fb85rLq— redpillbot (@redpillb0t) May 10, 2026
DPI-ul Indiei - construit în jurul Aadhaar (ID biometric), UPI (plăți instantanee) și transferuri directe de beneficii (DBT) - este indiscutabil eficient pe hârtie. Fundația Gates însăși notează că implementarea Aadhaar a costat aproximativ 1,5 miliarde de dolari, dar a economisit guvernului mai mult de 42 de miliarde de dolari prin reducerea fraudei și a pierderilor în programele de asistență socială. Verificarea identității a scăzut de la 10-12 USD per client la aproximativ 0,20 USD, permițând milioanelor de cetățeni anterior nebanked să acceseze servicii.
Cu toate acestea, criticii, inclusiv apărătorii intimității din India și organizațiile internaționale de supraveghere, subliniază încălcările documentate ale datelor, excluderea populațiilor vulnerabile care se confruntă cu autentificarea biometrică și normalizarea treptată a vizibilității totale asupra vieților financiare și de sănătate ale cetățenilor. Odată ce identitatea, banii și datele sunt fuzionate, sistemul devine extrem de dificil de părăsit - mai ales când beneficiile guvernamentale, subvențiile sau împrumuturile depind de el.
Gates a legat în mod explicit DPI-ul de bază (ID + bancă + plăți) de trei straturi suplimentare:
- Agricultură - Profiluri detaliate ale fermierilor pentru „sfaturi" privind inputurile, randamentele și conformitatea.
- Dosare de sănătate - Monitorizarea în timp real atât a bolilor infecțioase, cât și a creșterii poverii bolilor netransmisibile (obezitate, diabet, afecțiuni cardiace).
- Probleme climatice - Urmărirea amprentei de carbon la nivel individual și de fermă, a dietei și a tiparelor de consum.
Acest lucru permite subvenții precise, detectarea timpurie a bolilor și acțiuni climatice autentice. Fundația Gates a finanțat de mult timp proiecte DPI tocmai pentru aceste rezultate, menționând plăți mai rapide către lucrători și reducerea risipii administrative.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Obiect misterios filmat de armata ucraineană. Kievul investighează o posibilă legătură cu arme secrete rusești sau cu OZN-urile din dosarele desecretizate de SUA
Expertul militar și specialistul in razboi electronic Serhii „Flash" Beskrestno a publicat o filmare realizata de ...
-
Reziliența petrolieră a Chinei în fața șocului mondial: „experții" luați din nou prin surprindere
S-a zis despre China - cel mai mare importator mondial de petrol brut - ca va fi paralizata de perturbarile militare in ...
-
Nava rusească scufundată în mod misterios ar fi transportat reactoare nucleare. Putin i le trimitea lui Kim Jong-un
O nava cargo ruseasca, despre care se crede ca transporta doua reactoare nucleare pentru submarine - posibil destinate C ...
-
Creierul tău nu îți arată întreaga realitate. Îți arată doar ceea ce trebuie pentru a supraviețui
Fizicianul Vlatko Vedral susține ca ceea ce experimentezi este o proiecție filtrata, un flux de ieșire comprimat modelat ...
-
Materiale durabile folosite în construcția lămpilor solare de exterior - ghid util
Lampile solare de exterior reprezinta o alegere populara in iluminarea gradinilor și a spațiilor exterioare. D ...
-
O formă microscopică de viață descoperită din greșeală pune sub semnul întrebării legile biologiei și ale evoluției
O echipa de cercetatori testa o metoda noua de secvențiere a ADN-ului pentru celule individuale. La inceput, experimentu ...
-
Ce ne rezervă viitorul jocurilor de noroc online?
Jocurile de noroc online nu mai inseamna doar acces rapid la sloturi sau pariuri de pe telefon. În Romania, discuț ...
-
Cele mai comune mituri despre IFN-uri și adevărul din spatele lor
IFN-urile pot fi o soluție pentru persoanele care au nevoie de bani rapid, insa in jurul lor exista multe idei greșite. ...
-
Vitaminele esențiale pentru sistemul imunitar și cum să le obții rapid
Sistemul tau imunitar este pus la incercare zilnic, iar modul in care ii asiguri aportul de vitamine, minerale și alte s ...
-
Seful OMS cere implementarea Tratatului International privind Pandemiile sub amenintarea hantavirusului
Directorul OMS, Tedros Ghebreyesus, tocmai a declarat ca fiecare țara din lume este acum așteptata sa se supuna Regulame ...
-
„Sigur și Gustos" sau prea apropiat? Târgul producătorilor autohtoni care ridică întrebări despre rolul ANSVSA
Targul producatorilor autohtoni „Sigur și Gustos", organizat de Primaria Sectorului 1 in parteneriat cu Autoritate ...
-
Dosarele OZN aprind dezbateri religioase: un obiect „în opt colțuri" dezvoltă teoria îngerilor
Un videoclip inclus in primul val de documente despre fenomene aeriene neidentificate (OZN), publicate vineri, 8 mai, in ...
-
Tot mai mulți americani consideră că tentativele de asasinat asupra lui Donald Trump au fost înscenate
Un numar semnificativ de cetațeni americani pun sub semnul intrebarii veridicitatea atacurilor care l-au vizat pe Donald ...
-
O companie din Olanda este singura din lume care poate produce cipuri indispensabile pentru AI. Cum au reușit să țină departe concurența din China
O companie din Olanda este singura din lume care poate produce cipuri indispensabile pentru AI. Cum au reușit sa țina de ...
-
Cum s-a infectat pacientul zero al focarului de hantavirus de pe nava de croazieră olandeză
Pacientul zero al focarului de hantavirus izbucnit la bordul navei MV Hondius este cel mai probabil ornitologul olandez. ...
-
Cum umfla prețurile Marian Vanghelie. Fostul primar a fost trimis în judecată într-un nou dosar - „Economat 2" - Prejudiciul: 120 milioane lei
Marian Vanghelie a fost trimis in judecata de procurorii DNA intr-un nou dosar de corupție care vizeaza achiziții public ...
-
Doi polițiști din București au primit mită pentru a lăsa o femeie să intre în arest să întrețină relații sexuale cu un deținut
Doi agenți de poliție din București sunt acuzați de luare de mita dupa ce ar fi primit bani pentru a permite unei femei ...
-
Iranul a dat răspuns SUA. Pretențiile Teheranului l-au făcut pe Trump să exclame: "Total inacceptabil" - Războiul continuă!
Iranul a transmis raspunsul sau la ultima propunere de pace a SUA, insa președintele american Donald Trump a respins-o i ...
-
Manevre ciudate în spațiu: Sateliți rusești s-au apropiat la doar trei metri unul de altul într-o operațiune considerată de americani ca fiind misterioasă
Doi sateliți rusești au atras atenția experților americani dupa ce au executat pe orbita o serie de manevre neobișnuite, ...
-
România, prinsă în capcana propriei energii verzi: o vinde ieftin ziua, o reimportă de șapte ori mai scump seara
Romania risca sa piarda avantajul energetic regional nu pentru ca produce prea puțina energie, ci pentru ca nu are sufic ...
-
Virusul care a speriat întreaga lume este destul de comun la granița României: Sute de cazuri în fiecare an
Ucraina inregistreaza anual zeci de cazuri de infectie cu hantavirus, virusul fiind transmis de la rozatoare la oameni. ...
-
Adevărul despre apa de la robinet din Europa: unde este cea mai sigură și cum stă România în clasament
Puritatea apei variaza de la o țara la alta in Europa. Belgia, Germania, Luxemburg și Republica Ceha avand unele dintre ...
-
Un supraviețuitor al hantavirusului spune că boala e "Iadul pe pământ și are simptome asemănătoare Covid-ului"
Lorne Warburton nu auzise niciodata de hantavirus pana acum trei ani, cand a fost dus la spital și conectat la aparate d ...
-
Focarul de hantavirus: OMS anunță că toți pasagerii și membrii echipajului navei de croazieră sunt contacte cu risc ridicat
Toate persoanele aflate la bordul navei de croaziera MV Hondius, la bordul careia s-a inregistrat un focar de hantavirus ...
-
Academia Da Vinci îi apropie pe copii de marile culturi ale lumii: lecție specială de caligrafie chineză la Centrul Cultural Chinez
Elevii Academia Da Vinci au participat la o intalnire culturala speciala organizata la Centrul Cultural Chinez, unde au ...
-
Câți pași trebuie să faci pentru a-ți menține greutatea: concluziile unui nou studiu îi surprind pe specialiști
Un nou studiu arata ca numarul de pași pe zi poate ajuta la menținerea pierderii in greutate și la prevenirea recapatari ...
-
Taiwanul, Iranul și metalele rare - Donald Trump merge la Beijing într-o perioadă extrem de complicată
Președintele SUA, Donald Trump, urmeaza sa efectueze o vizita oficiala la Beijing in perioada 14-15 mai, unde se va inta ...
-
Putin a interzis vizitatorilor lui de la Kremlin să poarte ceasuri la mână
Serviciul Federal de Protecție al Rusiei a inasprit cerințele pentru vizitatorii dictatorului rus Vladimir Putin - aceșt ...
-
Incredibil dar a apărut un joc despre „Strâmtoarea Hormuz" care simulează o criză globală. Bottleneck se joacă interactiv pe baza știrilor reale
Noul joc Bottleneck ii obliga pe jucatori sa aleaga dintre cele 2.000 de nave care inca sunt blocate in Stramtoarea Hour ...
-
Hantavirusul, infecția care a speriat Europa: Cum se transmite și care sunt simptomele
Hantavirusul, infecția care a speriat Europa: Cum se transmite și care sunt simptomele. Organizația Mondiala a Sanatații ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu