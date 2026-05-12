Bill Gates promovează fuziunea între ID digital și portofel biometric: modelul Indiei este perfect pentru controlul global

Într-un discurs "sincer" adresat liderilor mondiali și elitelor tehnologice pe 10 mai 2026, Bill Gates a lăudat deschis infrastructura publică digitală (DPI) a Indiei ca fiind modelul pe care întreaga planetă ar trebui să-l urmeze.

El a descris o fuziune perfectă a identificărilor biometrice digitale, conturilor bancare personale, sistemelor de plată, profilării fermierilor, dosarelor de sănătate centralizate și monitorizării climatice - toate prezentate ca fiind esențiale pentru „siguranță, sănătate și eficiență." Este acesta începutul unui progres inclusiv sau arhitectura unei supravegheri tehnocratice fără precedent? Examinăm discursul, faptele, beneficiile, riscurile și implicațiile nespuse - fără puncte de vedere oficiale sau filtre corporative.

Pe 10 mai 2026, în cadrul unei întâlniri de nivel înalt, Gates a subliniat că sistemul Indiei este superior chiar și țărilor bogate în furnizarea beneficiilor guvernamentale. Cuvintele sale exacte:

„Un alt domeniu în care India este lider, dar în care toți puteți fi implicați pentru a avansa, este infrastructura publică digitală. Nicio țară nu este mai capabilă să plătească beneficiile guvernamentale și să le distribuie eficient și eficace decât India. Te-ai aștepta ca țările bogate să facă asta, dar de fapt nu au făcut-o. Așadar, acea structură de bază care începe cu identitatea, conturile bancare și plățile este pur și simplu fundamentală, construită cu dosare de sănătate pentru a putea ajuta oamenii nu doar cu bolile infecțioase, ci și cu provocarea care vine în viitor, odată cu creșterea bolilor netransmisibile. Și creșterea acestor platforme digitale ne va ajuta și cu aceste probleme climatice."

Bill Gates spune că fuziunea între ID-urile biometrice digitale, conturile bancare și sistemele de plată este necesară pentru a monitoriza în siguranță dosarele de sănătate ale oamenilor, a ține evidența fermierilor și a aborda „problemele climatice".

Bill Gates says the merging of biometric digital ID, bank accounts and payment systems is needed to safely monitor people's health records, keeping tabs on farmers, and tackling "climate problems." pic.twitter.com/ZD2fb85rLq — redpillbot (@redpillb0t) May 10, 2026

DPI-ul Indiei - construit în jurul Aadhaar (ID biometric), UPI (plăți instantanee) și transferuri directe de beneficii (DBT) - este indiscutabil eficient pe hârtie. Fundația Gates însăși notează că implementarea Aadhaar a costat aproximativ 1,5 miliarde de dolari, dar a economisit guvernului mai mult de 42 de miliarde de dolari prin reducerea fraudei și a pierderilor în programele de asistență socială. Verificarea identității a scăzut de la 10-12 USD per client la aproximativ 0,20 USD, permițând milioanelor de cetățeni anterior nebanked să acceseze servicii.

Cu toate acestea, criticii, inclusiv apărătorii intimității din India și organizațiile internaționale de supraveghere, subliniază încălcările documentate ale datelor, excluderea populațiilor vulnerabile care se confruntă cu autentificarea biometrică și normalizarea treptată a vizibilității totale asupra vieților financiare și de sănătate ale cetățenilor. Odată ce identitatea, banii și datele sunt fuzionate, sistemul devine extrem de dificil de părăsit - mai ales când beneficiile guvernamentale, subvențiile sau împrumuturile depind de el.

Gates a legat în mod explicit DPI-ul de bază (ID + bancă + plăți) de trei straturi suplimentare:

Agricultură - Profiluri detaliate ale fermierilor pentru „sfaturi" privind inputurile, randamentele și conformitatea.

Dosare de sănătate - Monitorizarea în timp real atât a bolilor infecțioase, cât și a creșterii poverii bolilor netransmisibile (obezitate, diabet, afecțiuni cardiace).

Probleme climatice - Urmărirea amprentei de carbon la nivel individual și de fermă, a dietei și a tiparelor de consum.

Acest lucru permite subvenții precise, detectarea timpurie a bolilor și acțiuni climatice autentice. Fundația Gates a finanțat de mult timp proiecte DPI tocmai pentru aceste rezultate, menționând plăți mai rapide către lucrători și reducerea risipii administrative.