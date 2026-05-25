Ministerul Muncii a făcut public proiectul noii Legi a Salarizării. Diferențe uriașe la venituri pentru aceleași funcții
Postat la: 25.05.2026 |
Ministerul Muncii a făcut public proiectul noii Legi a Salarizării. Conform documentului, structura de grade salariale include 12 grade salariale. Raportul de la cel mai mic salariu de bază la cel mai mare este de 1 la 8, se arată în proiectul de lege prezentat de Ministerul Muncii.
Ministerul Muncii a făcut public proiectul noii Legi a Salarizării - Raport de la 1 la 8
Astfel, potrivit documentului citat, „în sectorul bugetar, raportul dintre cel mai mic salariu de bază și cel mai mare salariu de bază, soldă de funcție/salariu de funcție, indemnizație de încadrare, indemnizație lunară este de 1 la 8".
Vor fi 12 grade salariale
„ART. 9
(1) Structura de grade salariale include 12 grade salariale.
(2) Fiecărui grad salarial îi corespunde un interval de coeficienți, după cum urmează:
Gradul salarial Coeficientul minim Coeficientul maxim
1 1,00 1,19
2 1,20 1,34
3 1,35 1,49
4 1,50 1,64
5 1,65 1,83
6 1,84 2,09
7 2,10 2,39
8 2,40 3,29
9 3,30 4,19
10 4,20 5,59
11 5,60 6,49
12 6,50 8,00", se menționează în document.
Stabilirea salariului de bază
Potrivit documentului citat, stabilirea salariului de bază se va face corespunzător funcției pe care s-a făcut încadrarea personalului.
„Stabilirea salariului de bază se face corespunzător funcției pe care s-a făcut încadrarea personalului, potrivit alin.(5), nefiind permise asimilări ale salariului de bază între funcții prevăzute în prezenta lege", se precizează în proiectul de lege citat.
„Coeficienții de salarizare pentru funcțiile din fiecare domeniu de activitate corespunzător celor 7 familii ocupaționale de funcții bugetare, pentru funcțiile ocupate de personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, precum și pentru funcțiile de demnitate publică, sunt prevăzuți în anexele nr. I - IX.
Diferențierea salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare se realizează prin utilizarea coeficienților de salarizare cuprinși în intervalul 1,00, care corespunde funcției cu cea mai mică responsabilitate, și 8,00, care corespunde funcției cu cea mai mare responsabilitate în stat", se arată în documentul citat.
Cum se stabilesc salariile de bază și care va fi valoarea de referință
Noua Lege a salarizării prevede ca „salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare se stabilesc prin înmulțirea coeficienților de salarizare prevăzuți în anexele I-IX cu valoarea de referință, rotunjindu-se din leu în leu în favoarea salariatului".
Valoarea de referință este 4.100 de lei, ca să ne încadrăm în anvelopa de 8 miliarde de lei, conform celor transmise de Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii.
„Salariile de bază pentru funcțiile de execuție sunt diferențiate pe funcții, grade/trepte profesionale și gradații de vechime și se calculează aplicând cele 6 gradații de vechime, conform prevederilor art. 13.
În salariul de bază pentru funcțiile de conducere este inclusă gradația aferentă tranșei de vechime în muncă, la nivel maxim.
Salariul de bază pentru funcțiile de conducere prevăzute cu grad managerial I și II se stabilește de către conducătorul instituției publice, în raport cu responsabilitatea, complexitatea și impactul deciziilor impuse de atribuțiile corespunzătoare activității desfășurate.
Dacă salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare sau, după caz, indemnizația lunară pentru o funcție din sectorul bugetar, calculată conform prezentei legi pentru un program de lucru de 8 ore zilnic, este mai mică decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, atunci persoana care ocupă funcția respectivă beneficiază de plata unei sume egale cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. În cazul în care programul normal de muncă pentru este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, persoana care ocupă funcția respectivă beneficiază de plata unei sume calculate prin raportarea salariului de bază minim brut pe țară la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat", se mai menționează în document.
87 de sporuri au fost eliminate
Ministrul Muncii a afirmat că au fost eliminate 87 de sporuri.
„Pentru că era greu să intervenim pe salariul de bază, iar zona de sporuri a devenit sport național - sunt 151 de sporuri - prin acest proiect eliminăm 87 din aceste sporuri, deci o reducere de 57%. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Vom limita sporurile la maximum 20% din salariul de bază. Avem cazuri individuale unde sporurile se duc și la 90%, dar media este de 30%", a precizat Pîslaru.
Exemple de salarii
Ministrul Muncii a oferit și câteva exemple de salarii de bază, în conformitate cu noua Lege a Salarizării.
Pentru un profesor universitar, grad 0, salariul va crește cu 17%, de la 14.040 lei la 16.400 lei.
Un cercetător științific I va câștiga cu 45% mai mult, de la 9.982 de lei la 14.432 de lei.
Prin noua Lege a Salarizării, conform ministrului Muncii, un profesor învățământ preuniversitar debutant va avea un salariu de 7.544 lei.
Un asistent medical (S) din spital va avea un salariu de 7.011 lei. Un infirmier va încasa 5.483 de lei.
exemple de salarii
Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, a prezentat cronologia elaborării noii legi a salarizării unitare și a susținut că România se află „în al 12-lea ceas" pentru îndeplinirea reformei asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
În debutul conferinței de presă, ministrul a explicat că procesul de reformă a început încă din 2022, cu sprijinul Banca Mondială, și a fost marcat de întârzieri, schimbări de miniștri și negocieri cu sindicatele.
Pîslaru: „Suntem în al 12-lea ceas pentru această reformă"
„Deși PNRR a fost adoptat încă din 2021, munca efectivă a început abia din 2022. A început cu un exercițiu de evaluare a tuturor funcțiilor din administrația publică, finalizat de un grup de lucru cu sprijinul Băncii Mondiale", a declarat Dragoș Pîslaru.
Ministrul a precizat că în 2023 au început consultările cu familiile ocupaționale, însă procesul a fost întrerupt de greva din educație.
„După ce s-a schimbat ministrul, s-a revenit peste un an la lucru pe acest jalon, iar procesul a fost reluat în august 2024", a spus oficialul.
Potrivit acestuia, reforma a fost împinsă spre finalul perioadei PNRR, iar termenul actual este 31 august 2026.
„Suntem în luna mai și cred că suntem în al 12-lea ceas pentru a vedea cum putem îndeplini această reformă", a afirmat ministrul Muncii.
Guvernul promite un sistem salarial „mai calm și mai predictibil"
Dragoș Pîslaru a prezentat și cele șase principii pe care este construit noul sistem de salarizare din sectorul public.
„Echitate: muncă de valoare egală, salarizare egală", a spus ministrul, precizând că reforma urmărește reducerea discrepanțelor salariale dintre instituții și categorii profesionale.
Alte principii anunțate sunt predictibilitatea și sustenabilitatea, atragerea și păstrarea profesioniștilor în sistemul public, performanța și responsabilitatea, precum și „un sistem unitar, mai calm și mai predictibil".
Ministrul a insistat și asupra nevoii de coerență în salarizarea administrației locale. Pîslaru a susținut că actualul sistem generează diferențe foarte mari între persoane aflate pe funcții similare.
„Pe partea legată de discrepanțe salariale nejustificate: discutăm de același tip de poziții și putem vedea variația extrem de mare de la 17 mii la 32 de mii, de exemplu, pentru aceleași funcții în administrație", a declarat ministrul.
Acesta a explicat că reforma introduce un sistem de echivalare între familiile ocupaționale, construit pe baza unei analize realizate timp de doi ani împreună cu Banca Mondială.
„În prezent, grilele de salarizare sunt necorelate și defavorizează profesiile care nu au pârghii politice de presiune pentru a obține legislație specială", a afirmat Pîslaru.
„Problema oamenilor nu este doar câți bani primesc"
Ministrul Muncii a susținut că reforma nu vizează doar nivelul veniturilor, ci și percepția de echitate în sistemul public.
„Problema oamenilor nu e numai de câți bani primesc ei în mână, ci de echitate", a declarat Dragoș Pîslaru.
Potrivit oficialului, proiectul beneficiază acum de un acord politic mediat de Administrația Prezidențială, ceea ce ar crește șansele adoptării noii legi a salarizării.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Un sibian a demonstrat în instanță că tensiunea electrică slabă e ilegală: "Becuri care pâlpâie, electrocasnice care 'se ard' - toate au fost puse pe seama ghinionului"
Tribunalul Sibiu a tranșat definitiv un litigiu care pune presiune pe responsabilitatea operatorilor de distribuție a en ...
-
Sankt Petersburg, cu peste 5 milioane de locuitori, ar putea fi inundat din cauza unui ghețar
Un oraș istoric din Rusia ar putea fi inundat din cauza unui ghețar. Este vorba despre Sankt Petersburg, un oraș cu pest ...
-
Routerul Wi-Fi ar putea deveni un "radar" de interior. Cercetătorii arată cum pot fi urmărite persoane fără telefon în buzunar
O tehnologie creata pentru internet mai bun in casa ar putea avea și o parte mult mai sensibila. Cercetatorii de la Inst ...
-
S-a deschis dosar pentru ucidere din culpă după ce un copil a murit mușcat de un câine la o stână din Buzău
Dosarul penal deschis dupa ce un copil de aproximativ 4 ani si-a pierdut viata in judetul Buzau, dupa ce a fost atacat d ...
-
Wall Street urmărește tot mai atent platformele de pariuri pe alegeri, războaie și economie
Platformele pe care utilizatorii cumpara și vand pariuri legate de alegeri, conflicte militare sau decizii economice sun ...
-
Judecătoarea Iulia Motoc a condus audierile în cazul "Îngerului Morții". Ce acuzații i se aduc lui El Hishri
Khaled Mohamed Ali El Hishri, fost comandant de miliție din Libia, se confrunta cu 17 capete de acuzare pentru „cr ...
-
Consiliul de Securitate din Ucraina anunță discuții cu România: Ambele țări vor produce drone pe SAFE
Un comunicat al Consiliului Național de Securitate și Aparare al Ucrainei anunța discuții cu Romania pe tema proiectelor ...
-
Părinții ar putea să plătească amenzi de până la 5.000 de lei. Noua lege a intrat în vigoare
Parinții care au copii la gradinița sau școala ar putea sa plateasca amenzi cuprinse intre 1.000 și 5.000 de lei in cazu ...
-
Demi Moore despre Cristian Mungiu - Drumul către Oscar: Cannes, punctul de plecare al cursei pentru premii. Filmul "Fjord" a câștigat Trofeul Palme d'Or
Trofeul Palme d'Or din acest an a fost acordat filmului „Fjord", o drama multilingva a regizorului Cristian Mungiu ...
-
Tablouri personalizate - arta care povesteste despre tine
Tablourile personalizate au redefinit complet conceptul de decor interior personal. Nu mai esti limitat la reproduceri a ...
-
Grădina din congelator: Ghidul tău complet pentru legume pline de gust și vitamine tot anul
Imagineaza-ți o zi torida de august. Tarabele piețelor abunda sub greutatea roșiilor zemoase, a ardeilor grași parfumați ...
-
Ce funcții merită să cauți la un cuptor modern ca să economisești timp și energie?
Cand te uiți dupa un cuptor nou, butoanele, ecranul și designul atrag privirea, dar adevaratele beneficii vin din modul ...
-
Noi i-am dat gazele lui Zelenski iar Europa riscă să rămână fără gaze dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă între una și trei luni
Europa s-ar putea confrunta cu un deficit critic de gaze, daca Stramtoarea Ormuz ramane inchisa pe o perioada de 1-3 lun ...
-
Peste 3 milioane de români se confruntă cu Anxietata financiară. Aceștia pot recurge la gesturi necugetate în următoarea perioadă
Frica de eșec, de concediere sau nesiguranța financiara afecteaza din ce in ce mai multe persoane, care pot recurge la g ...
-
Expoziție de pictură Pompiliu Buleu la Bookfest, 3-7 iunie 2026. Vernisajul, 4 iunie, ora 18:00, la Cafeneaua Artelor, întâlnire moderată de Horia Barna
O premiera de arta plastica la Salonul Internațional de Carte București. Bookfest gazduiește o expoziție de tablouri ale ...
-
Zeci de persoane au fost prinse sub un bloc cu nouă etaje care s-a prăbușit. Clădirea se afla în construcție
Nouasprezece persoane sunt date disparute dupa prabușirea unei cladiri cu noua etaje aflate in construcție, in apropiere ...
-
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov. Angajații spun că au stat de pază toată noaptea
Un urs a intrat, vineri seara, intr-un hotel din stațiunea Poiana Brașov, provocand panica in randul angajaților și al t ...
-
Rusia dezlănțuie un atac de amploare cu zeci de rachete și drone asupra capitalei Ucrainei. Au fost lovite blocuri, un supermarket și școli în opt districte
Armata rusa a lansat un atac combinat de amploare cu rachete și drone asupra Kievului in noaptea de sambata spre duminic ...
-
Apar primele informații despre presupusul autor al împuşcăturilor de la Casa Albă. Are 21 de ani și susţinea că se consideră Iisus Hristos
Presupusul autor al impuscaturilor de la Casa Alba se considera Iisus Hristos. Nasire Best, in varsta de 21 de ani, fuse ...
-
Tunel misterios descoperit lângă Ierusalim îi pune în dificultate pe arheologi. Structura subterană veche de secole ridică semne de întrebare
Un tunel subteran de mari dimensiuni, descoperit in apropiere de Kibbutz Ramat Rachel, langa Ierusalim, a starnit numero ...
-
Omenirea este foarte aproape de a găsi o sursă inepuizabilă de energie electrică. Primele teste făcute în Golful Biscaia sunt un real succes
Energia valurilor este considerata de cercetatori una dintre cele mai mari resurse energetice nevalorificate ale planete ...
-
Performanță uriașă pentru România: elevii români au cucerit șapte distincții la Olimpiada Asiatică de Fizică
Elevii romani au obtinut trei medalii de argint, trei de bronz si o mentiune de onoare la Olimpiada Asiatica de Fizica 2 ...
-
Incredibilul adevăr asupra circulației sangvine: Sângele are memorie. Inima este o strucura elicoidală de câmp electromagnetic și este sediul neuronal-energetic al emoțiilor
Autor: Dr. MANEL BALLESTER-RODÉS Ca și pentru mulți alții, interesul meu pentru tema inimii elicoidale a inc ...
-
Iată de ce aproape toți oamenii sunt dreptaci. Este un motiv cel puțin ciudat dar foarte spectaculos
Aproximativ 90% dintre oameni sunt dreptaci. Un nou studiu condus de Universitatea din Oxford ofera un raspuns evolutiv ...
-
Un bărbat a reușit să răcorească întreaga casă cu zero costuri lunare fără să folosească aer condiționat. Proeictul lui DIY e fascinant
Un creator de conținut din America de Sud a petrecut patru ani sapand șanțuri și ingropand țevi sub curtea unei case. Nu ...
-
Cazul „Bill D": Un pastor american susține că OZN-urile și extratereștrii nu vin din spațiu ci au o origine cu totul diferită demonstrată spiritual
În ultimii ani, subiectele legate de extratereștri și OZN-uri au revenit puternic in centrul atenției, mai ales du ...
-
Modificare importantă: Pensii și concedii pentru cei care îngrijesc membri ai familiei
Persoanele care au grija de copii, parinți varstnici, rude bolnave sau persoane cu dizabilitați ar putea beneficia de re ...
-
Administrația Trump răstoarnă procesul de obținere a cărții verzi, obligând sute de mii de oameni să părăsească SUA pentru a aplica
Administrația Trump va solicita acum persoanelor care solicita carte verde sa paraseasca Statele Unite in timpul procesu ...
-
Comunicat SAPE: Clarificări privind indemnizația membrilor Directoratului și indicatorul de performanță nefinanciar referitor la reprezentarea de gen în Directorat
Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public cu privire la nivelul indemnizațiilor membrilor Directoratului SA ...
-
Despre ce se vorbește tot mai des, dar fără explicații clare
În ultimii ani, tot mai multe concepte legate de stilul de viața, nutriție și performanța fizica au inceput sa cir ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu