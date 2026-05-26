Criza carburanților a făcut ca un tânăr să-și facă acasă benzină și motorină din plastic reciclat

Un tânăr cercetător testează acasă o tehnologie care poate produce benzină și motorină din plastic reciclat. Julian Brown, de 21 de ani, a construit un dispozitiv care transformă deșeurile din plastic în benzină și motorină printr-un proces de piroliză.

A început cercetarea pe cont propriu și a testat sistemul chiar la el acasă, înainte de a fonda un startup. Sistemul creat de Julian Brown se bazează pe piroliză, un proces termochimic care descompune plasticul prin căldură extremă, în absența oxigenului. Fără combustie directă, plasticul se transformă în trei subproduse: gaze, lichide precum bio-uleiurile și un reziduu solid numit biochar.

Brown nu a urmat o cale academică tradițională. A studiat pe cont propriu ani de zile, a învățat ce tipuri de plastic pot fi procesate și cum să controleze temperatura pentru a evita distrugerea procesului. Primele teste le-a făcut chiar în propria locuință.

Obiectivul inițial nu a fost producția la scară largă, ci demonstrarea că plasticul se poate descompune controlat. „Viralitatea" proiectului l-a convins pe Brown să îl profesionalizeze prin startup. Până la o aplicare industrială mai este însă drum lung. Sunt necesare validări independente, teste repetabile și protocoale de siguranță.

Se poate face benzina și motorina din plastic. Este o tehnologie reală, testată și folosită atât la scară mică, cât și industrial. Procesul principal se numește piroliză (pyrolysis):

Plasticul (în special PE, PP, PS - gen pungi, sticle, ambalaje) se încălzește la 300-500°C fără oxigen (ca să nu ardă).

Se descompune în vapori de hidrocarburi.

Vaporii se condensează și devin ulei de piroliză (un fel de „petrol sintetic").

Acest ulei se poate distila ulterior în fracțiuni: benzină (C5-C12), motorină (C13-C20), kerosen etc.

Randament tipic: aproximativ 0,7-1 litru de combustibil la 1 kg de plastic (depinde de tipul de plastic).

În România s-a vorbit de ani buni pe forumuri și există mașini de reciclare plastic → combustibil disponibile pe piață. Pe scurt: tehnic se poate, este o soluție bună pentru reducerea deșeurilor de plastic și o alternativă la petrolul clasic. Există deja fabrici care o fac la scară comercială.