Israelul a distrus Mausoleul Sfântului Petru în timp ce bombarda civili în Liban. Cavoul Apostolului lui Cristos era vechi de 2.000 de ani VIDEO

Forțele israeliene au distrus Maqam Shamoun Al Safa (Shrine of Shimon), un sit religios istoric din satul Shama în Sudul Libanului în timpul operațiunilor terestre. Locul era emblematic pentru istoria crestinismului, fiind strans legat de activitatile Sfantului Petru.

"Altarul lui Shimon", care găzduiește un mausoleu considerat în mod tradițional de creștini locali ca fiind locul de înmormântare al lui Simon Petru (cunoscut și ca Sfântul Petru), unul dintre cei doisprezece apostoli ai lui Isus Hristos şi o figură fundamentală în creștinismul timpuriu, a avut parte de o distrugere semnificativă. Cei din sudul Libanului acuză direct Israelul că a distrus Mausoleul vechi de 2.000 de ani al Sfântului Petru, Apostolul lui Hristos, în timp ce bombarda și omora civili.

In istoria traditionala, mormântul Sfantului Petru s-ar afla in catacombele de sub Vatican, existand semne timpurii de venerare ale unor oseminte. Nu este insa si o certitudine. Exista si alte situri alternative, iar unul dintre cele mai importante este Maqam Shamoun Al Safa, care apare si in traditia islamică. Acest "Altar al lui Shimon" este o contructie veche de 2000 de ani si conform unor surse ar fi si cel care găzduia osemintele apostolului lui Cristos.

Surse libaneze, inclusiv instituții media precum Al-Akhbar și Arabi21, au raportat că trupele israeliene au intrat în sat, au ocupat locul - care este integrat în pereții unui castel medieval istoric - în timpul luptelor, și apoi l-au umplut cu explozibili înainte de retragere, după care a avut loc detonarea încărcăturilor care a dărâmat o mare parte din structură. Videoclipurile și imaginile dezvăluie daune extinse la altar și semne că cripta sau mormântul au fost puternic afectate.

Locuitorii locali și susținătorii patrimoniului au descris distrugerea ca fiind un act deliberat în urma ocupării strategice de către armata israeliană a orașului Tyre. Au apărut și rapoarte despre un cercetător israelian care a fost ucis în apropierea amplasamentului, un arheolog autorizat cu examinarea criptei.

Liderii creștini și comunitățile, atât în Liban, cât și la nivel internațional, și-au exprimat tristețea față de pierderea unui site legat istoria apostolică. Până și figurile religioase șiite au deplâns în mod similar daunele aduse unui lăcaș comun de cult și reflecție. Ministrul libanez al Culturii și experții în patrimoniu au subliniat incidentul ca fiind emblematic pentru riscurile de menținere a „moștenirii umane" într-o zonă de război.