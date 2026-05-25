Routerul Wi-Fi ar putea deveni un "radar" de interior. Cercetătorii arată cum pot fi urmărite persoane fără telefon în buzunar

O tehnologie creată pentru internet mai bun în casă ar putea avea și o parte mult mai sensibilă. Cercetătorii de la Institutul de Tehnologie din Karlsruhe, Germania, au arătat că routerele Wi-Fi moderne pot fi folosite pentru a detecta și urmări mișcarea oamenilor dintr-o clădire.

Totul pornește de la beamforming, o funcție prezentă pe multe routere recente. În mod normal, aceasta ajută conexiunea wireless să fie mai stabilă, direcționând semnalul Wi-Fi către dispozitivele conectate. Practic, routerul încearcă să „înțeleagă" unde se află telefonul, laptopul sau televizorul, pentru a trimite semnalul mai eficient. Problema este că semnalele radio nu interacționează doar cu dispozitivele. Corpul uman influențează și el undele Wi-Fi din jur, chiar dacă persoana respectivă nu are telefon, ceas sau căști conectate la rețea.

Înălțimea, greutatea, postura și compoziția corpului pot modifica felul în care undele radio sunt reflectate sau absorbite. Cercetătorii spun că aceste diferențe pot forma un tipar suficient de distinct pentru a recunoaște persoane individuale. Cu software potrivit, un router compromis sau un dispozitiv ascuns în apropiere ar putea analiza aceste variații și ar putea urmări mișcările din interiorul unei clădiri. Iar cu ajutorul inteligenței artificiale, sistemul ar putea învăța rutine, trasee și zone frecventate.

Partea îngrijorătoare este că monitorizarea nu ar necesita mereu compromiterea routerului. Deoarece anumite semnale folosite pentru beamforming nu sunt criptate, un dispozitiv aflat în același spațiu ar putea colecta informațiile necesare. În testele realizate cu 197 de voluntari, cercetătorii au reușit să identifice persoane cu o precizie de 99,5%. Pentru asocierea acestor tipare cu nume reale ar fi însă nevoie de date suplimentare, cum ar fi semnale de la un telefon cunoscut.