Un nou model matematic lansează o ipoteză apocaliptică: populaţia lumii s-ar putea înjumătăţi in următorii 40 de ani

Într-un nou studiu publicat în revista „Chaos, Solitons & Fractals", doi cercetători propun o ecuație matematică neliniară surprinzător de simplă, care unifică 12.000 de ani de creștere a populației umane (de la epoca neolitică până la epoca modernă) și indică posibile viitoruri sumbre dacă crizele globale de mediu se intensifică.

Spre deosebire de modelele demografice clasice care tratează creșterea fie exponențială, fie logaritmică, noul cadru poate comuta în mod natural între mai multe regimuri istorice folosind un singur parametru. În unele perioade, populația umană s-a extins lent și constant; în altele, creșterea s-a accelerat exploziv. Conform cercetătorilor, aceste schimbări pot apărea toate din aceeași dinamică neliniară subiacentă. Modelul reia, de asemenea, una dintre cele mai faimoase predicții din știința populației: scenariul „apocalipsei" propus în 1960 de Heinz von Foerster și colegii săi, care au extrapolat matematic că populația lumii va diverge spre infinit în jurul anului 2026. Dar omenirea a evitat această traiectorie pe măsură ce ratele de fertilitate au scăzut la nivel global.

Pentru a testa teoria, s-a comparat ecuația (uneori denumită și ecuația Trachenko-Zaccone) cu date empirice despre populație din mai multe ere istorice. S-a constatat că modelul reproduce cu succes atât fazele de creștere „exponențială comprimată", cum ar fi expansiunea rapidă din era industrială, cât și regimul mai lent „exponențial extins" care a caracterizat creșterea populației globale din jurul anului 1970.

Cea mai provocatoare parte a lucrării explorează scenarii ipotetice viitoare. În analiza de bază, tendința globală actuală nu produce o singularitate catastrofală precum cea prezisă de von Foerster și colaboratorii săi, deoarece parametrul guvernant rămâne într-un regim de stabilizare. Totuși, s-a modelat și ce s-ar putea întâmpla dacă niște crize majore de mediu ar impune brusc limite severe ale capacității de populare a Pământului, prin colaps climatic, pandemii, conflicte sau lipsă de resurse. În cel mai pesimist scenariu, capacitatea de încărcare sustenabilă a Pământului ar scădea brusc la aproximativ 2 miliarde de oameni, acest model prezicând un declin rapid al populației globale, cu o posibilă înjumătățire a populației umanității până în jurul anului 2064.