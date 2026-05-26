SUA au atacat din nou Iranul - Care va fi impactul asupra negocierilor
Postat la: 26.05.2026 |
SUA au declarat că au lansat noi atacuri asupra sudului Iranului, vizând situri de rachete iraniene și ambarcațiuni care încercau să plaseze mine, notează BBC.
Atacurile au fost efectuate în „autoapărare" și au fost concepute „pentru a proteja trupele noastre de amenințările reprezentate de forțele iraniene", a declarat Comandamentul Central al SUA într-un comunicat.
Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central, căpitanul Tim Hawkins, a declarat că armata americană „continuă să-și apere forțele, dând dovadă de reținere în timpul armistițiului în curs" dintre cele două țări.
Iranul nu a răspuns încă atacului american. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baqai, a declarat anterior că, deși s-au înregistrat unele progrese în discuțiile pentru a pune capăt războiului, un acord „nu este iminent".
Nu este clar ce impact vor avea acestea asupra oricărui potențial acord de pace dintre SUA și Iran.
În urma atacurilor, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că un acord este încă posibil și a menționat discuțiile de marți dintre negociatorul principal și ministrul de externe al Iranului și prim-ministrul Qatarului.
„Vom vedea dacă putem face progrese. Cred că se discută mult despre anumite limbaje din documentul inițial, așa că va dura câteva zile", a declarat Rubio reporterilor în timpul unei vizite oficiale în India.
El a spus că președintele Donald Trump „și-a exprimat dorința de a face acest lucru".
„Fie va face o înțelegere bună, fie nu va face nicio înțelegere", a spus Rubio.
Întrebat din nou mai târziu despre atacurile de luni, Rubio a spus: „Strâmtorile trebuie să fie deschise. Vor fi deschise într-un fel sau altul, așa că trebuie să fie deschise. Ceea ce se întâmplă acolo este ilegal, este ilegal, este nesustenabil pentru lume, este inacceptabil."
Căpitanul Hawkins a declarat că atacurile americane au vizat o zonă din apropierea Bandar Abbas, un oraș portuar din sud și sediul unei baze navale iraniene situate pe Strâmtoarea Hormuz, potrivit New York Times.
Mass-media de stat iraniană a relatat anterior că oficialii locali din Bandar Abbas anchetau după ce s-au auzit explozii.
În weekend, Trump a sugerat că părțile erau aproape de un acord, dar ulterior a spus că le-a cerut negociatorilor „să nu se grăbească" să ajungă la unul, în timp ce Rubio a spus că s-ar putea ajunge la un acord luni.
Însă Baqai a răspuns: „Este corect să spunem că am ajuns la o concluzie cu privire la o mare parte din problemele discutate... Dar a spune că aceasta înseamnă că semnarea unui acord este iminentă - nimeni nu poate face o astfel de afirmație."
Memorandumul de înțelegere discutat se pare că implică o prelungire a armistițiului de 60 de zile, redeschiderea Strâmtorii Hormuz și un plan pentru negocieri suplimentare privind programul nuclear al Iranului.
CBS News, partenerul BBC în SUA, a relatat că serviciile secrete americane consideră că liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei - care a fost rănit într-un atac israelian în prima zi a războiului, în care și-a ucis tatăl și predecesorul - se ascunde într-o locație nedivulgată, ceea ce îngreunează comunicarea cu trimisii săi și, prin urmare, întârzie ritmul discuțiilor cu SUA.
Potrivit presei americane, discuțiile nu vor duce imediat la o soluționare finală. Probabil că ulterior vor fi negociate aspecte controversate, inclusiv detalii privind ridicarea sancțiunilor iraniene, eliberarea fondurilor iraniene înghețate și solicitările SUA ca Iranul să își limiteze ambițiile nucleare.
La începutul războiului, se crede că Iranul deținea aproximativ 440 kg (970 lbs) de uraniu îmbogățit până la o puritate de 60% - un proces scurt până la îmbogățirea suplimentară până la 90%, care ar putea fi utilizat în scopuri militare, ceea ce, teoretic, i-ar putea permite să creeze o bombă nucleară.
Luni seară, Trump a declarat că uraniul îmbogățit va fi fie „imediat" predat SUA, fie „de preferință, în colaborare și coordonare cu Republica Islamică Iran, distrus pe loc".
Forțele americane și iraniene au respectat un armistițiu din 8 aprilie. Iranul a menținut controlul asupra transporturilor maritime din Golf prin Strâmtoarea Hormuz, iar Marina SUA a încercat să blocheze porturile Iranului.
SUA și Israelul au lansat atacuri ample asupra Iranului pe 28 februarie, declanșând un conflict în Orientul Mijlociu. Iranul a răspuns atacând Israelul și statele aliate ale SUA din Golf și, practic, închis Strâmtoarea Hormuz. Această mișcare a dus la creșterea prețurilor petrolului la nivel global.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Criza carburanților a făcut ca un tânăr să-și facă acasă benzină și motorină din plastic reciclat
Un tanar cercetator testeaza acasa o tehnologie care poate produce benzina și motorina din plastic reciclat. Julian Brow ...
-
Funcții mai puțin cunoscute pe care nu știai că le au combinele frigorifice smart
Poate te-ai obișnuit cu ideea ca o combina frigorifica sa-ți pastreze alimentele proaspete, dar ai fi surprins sa descop ...
-
Cum să economisești bani alegând inteligent anvelopele de vară
Alegerea anvelopelor de vara potrivite poate parea o sarcina copleșitoare, dar cu puțina informare, poți face o investiț ...
-
Regula celor 5 centimetri: Ghidul vizual pentru layering-ul de coliere pe care îl vezi în reviste, dar nu știi cum să-l reproduci
Probabil cunoști acel moment cand admiri o imagine pe Pinterest sau in reviste: o femeie poarta trei lanțișoare care par ...
-
Rolul coloanei sonore în sloturile moderne: Imersiune și psihologie
În industria jocurilor online, componenta vizuala atrage prima atenția, insa sunetul este elementul care completea ...
-
Un corp ceresc uriaș se încălzește misterios, iar cercetătorii încearcă să afle ce se întâmplă
Cercetatorii au aflat ca un corp ceresc uriaș se incalzește treptat. Pornind de la teoriile privind formarea corpurilor ...
-
Frica este fundația stabilității: Cum să câștigi un război mondial cu un atac nuclear limitat ca mijloc de descurajare
Alastair Crooke Profesorul Sergei Karaganov a scris un articol - "Cum sa caștigi un razboi mondial" - care susține un at ...
-
Cum să pregătești locuința pentru montajul aparatului de aer condiționat
Instalarea unui aparat de aer condiționat poate transforma orice locuința intr-un refugiu confortabil chiar și in zilele ...
-
Trump împinge NATO spre o nouă formulă: Europa trebuie să fie pregătită să lupte fără ajutor rapid din partea SUA
Statele Unite transmit tot mai clar aliaților europeni ca era in care America suporta aproape singura apararea NATO se a ...
-
Ghețarul „Ziua Judecății" își pierde rapid stabilitatea și amenință Sankt Petersburg: mai multe regiuni ar putea fi afectate
Fosta capitala a Rusiei țariste ar putea fi inundat din cauza unui ghețar. Este vorba despre Sankt Petersburg, un oraș c ...
-
Un sibian a demonstrat în instanță că tensiunea electrică slabă e ilegală: "Becuri care pâlpâie, electrocasnice care 'se ard' - toate au fost puse pe seama ghinionului"
Tribunalul Sibiu a tranșat definitiv un litigiu care pune presiune pe responsabilitatea operatorilor de distribuție a en ...
-
Sankt Petersburg, cu peste 5 milioane de locuitori, ar putea fi inundat din cauza unui ghețar
Un oraș istoric din Rusia ar putea fi inundat din cauza unui ghețar. Este vorba despre Sankt Petersburg, un oraș cu pest ...
-
Routerul Wi-Fi ar putea deveni un "radar" de interior. Cercetătorii arată cum pot fi urmărite persoane fără telefon în buzunar
O tehnologie creata pentru internet mai bun in casa ar putea avea și o parte mult mai sensibila. Cercetatorii de la Inst ...
-
S-a deschis dosar pentru ucidere din culpă după ce un copil a murit mușcat de un câine la o stână din Buzău
Dosarul penal deschis dupa ce un copil de aproximativ 4 ani si-a pierdut viata in judetul Buzau, dupa ce a fost atacat d ...
-
Wall Street urmărește tot mai atent platformele de pariuri pe alegeri, războaie și economie
Platformele pe care utilizatorii cumpara și vand pariuri legate de alegeri, conflicte militare sau decizii economice sun ...
-
Judecătoarea Iulia Motoc a condus audierile în cazul "Îngerului Morții". Ce acuzații i se aduc lui El Hishri
Khaled Mohamed Ali El Hishri, fost comandant de miliție din Libia, se confrunta cu 17 capete de acuzare pentru „cr ...
-
Consiliul de Securitate din Ucraina anunță discuții cu România: Ambele țări vor produce drone pe SAFE
Un comunicat al Consiliului Național de Securitate și Aparare al Ucrainei anunța discuții cu Romania pe tema proiectelor ...
-
Ministerul Muncii a făcut public proiectul noii Legi a Salarizării. Diferențe uriașe la venituri pentru aceleași funcții
Ministerul Muncii a facut public proiectul noii Legi a Salarizarii. Conform documentului, structura de grade salariale i ...
-
Părinții ar putea să plătească amenzi de până la 5.000 de lei. Noua lege a intrat în vigoare
Parinții care au copii la gradinița sau școala ar putea sa plateasca amenzi cuprinse intre 1.000 și 5.000 de lei in cazu ...
-
Demi Moore despre Cristian Mungiu - Drumul către Oscar: Cannes, punctul de plecare al cursei pentru premii. Filmul "Fjord" a câștigat Trofeul Palme d'Or
Trofeul Palme d'Or din acest an a fost acordat filmului „Fjord", o drama multilingva a regizorului Cristian Mungiu ...
-
Tablouri personalizate - arta care povesteste despre tine
Tablourile personalizate au redefinit complet conceptul de decor interior personal. Nu mai esti limitat la reproduceri a ...
-
Grădina din congelator: Ghidul tău complet pentru legume pline de gust și vitamine tot anul
Imagineaza-ți o zi torida de august. Tarabele piețelor abunda sub greutatea roșiilor zemoase, a ardeilor grași parfumați ...
-
Ce funcții merită să cauți la un cuptor modern ca să economisești timp și energie?
Cand te uiți dupa un cuptor nou, butoanele, ecranul și designul atrag privirea, dar adevaratele beneficii vin din modul ...
-
Noi i-am dat gazele lui Zelenski iar Europa riscă să rămână fără gaze dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă între una și trei luni
Europa s-ar putea confrunta cu un deficit critic de gaze, daca Stramtoarea Ormuz ramane inchisa pe o perioada de 1-3 lun ...
-
Peste 3 milioane de români se confruntă cu Anxietata financiară. Aceștia pot recurge la gesturi necugetate în următoarea perioadă
Frica de eșec, de concediere sau nesiguranța financiara afecteaza din ce in ce mai multe persoane, care pot recurge la g ...
-
Expoziție de pictură Pompiliu Buleu la Bookfest, 3-7 iunie 2026. Vernisajul, 4 iunie, ora 18:00, la Cafeneaua Artelor, întâlnire moderată de Horia Barna
O premiera de arta plastica la Salonul Internațional de Carte București. Bookfest gazduiește o expoziție de tablouri ale ...
-
Zeci de persoane au fost prinse sub un bloc cu nouă etaje care s-a prăbușit. Clădirea se afla în construcție
Nouasprezece persoane sunt date disparute dupa prabușirea unei cladiri cu noua etaje aflate in construcție, in apropiere ...
-
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov. Angajații spun că au stat de pază toată noaptea
Un urs a intrat, vineri seara, intr-un hotel din stațiunea Poiana Brașov, provocand panica in randul angajaților și al t ...
-
Rusia dezlănțuie un atac de amploare cu zeci de rachete și drone asupra capitalei Ucrainei. Au fost lovite blocuri, un supermarket și școli în opt districte
Armata rusa a lansat un atac combinat de amploare cu rachete și drone asupra Kievului in noaptea de sambata spre duminic ...
-
Apar primele informații despre presupusul autor al împuşcăturilor de la Casa Albă. Are 21 de ani și susţinea că se consideră Iisus Hristos
Presupusul autor al impuscaturilor de la Casa Alba se considera Iisus Hristos. Nasire Best, in varsta de 21 de ani, fuse ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu