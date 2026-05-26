SUA au atacat din nou Iranul - Care va fi impactul asupra negocierilor

SUA au declarat că au lansat noi atacuri asupra sudului Iranului, vizând situri de rachete iraniene și ambarcațiuni care încercau să plaseze mine, notează BBC.

Atacurile au fost efectuate în „autoapărare" și au fost concepute „pentru a proteja trupele noastre de amenințările reprezentate de forțele iraniene", a declarat Comandamentul Central al SUA într-un comunicat.

Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central, căpitanul Tim Hawkins, a declarat că armata americană „continuă să-și apere forțele, dând dovadă de reținere în timpul armistițiului în curs" dintre cele două țări.

Iranul nu a răspuns încă atacului american. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baqai, a declarat anterior că, deși s-au înregistrat unele progrese în discuțiile pentru a pune capăt războiului, un acord „nu este iminent".

Nu este clar ce impact vor avea acestea asupra oricărui potențial acord de pace dintre SUA și Iran.

În urma atacurilor, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că un acord este încă posibil și a menționat discuțiile de marți dintre negociatorul principal și ministrul de externe al Iranului și prim-ministrul Qatarului.

„Vom vedea dacă putem face progrese. Cred că se discută mult despre anumite limbaje din documentul inițial, așa că va dura câteva zile", a declarat Rubio reporterilor în timpul unei vizite oficiale în India.

El a spus că președintele Donald Trump „și-a exprimat dorința de a face acest lucru".

„Fie va face o înțelegere bună, fie nu va face nicio înțelegere", a spus Rubio.

Întrebat din nou mai târziu despre atacurile de luni, Rubio a spus: „Strâmtorile trebuie să fie deschise. Vor fi deschise într-un fel sau altul, așa că trebuie să fie deschise. Ceea ce se întâmplă acolo este ilegal, este ilegal, este nesustenabil pentru lume, este inacceptabil."

Căpitanul Hawkins a declarat că atacurile americane au vizat o zonă din apropierea Bandar Abbas, un oraș portuar din sud și sediul unei baze navale iraniene situate pe Strâmtoarea Hormuz, potrivit New York Times.

Mass-media de stat iraniană a relatat anterior că oficialii locali din Bandar Abbas anchetau după ce s-au auzit explozii.

În weekend, Trump a sugerat că părțile erau aproape de un acord, dar ulterior a spus că le-a cerut negociatorilor „să nu se grăbească" să ajungă la unul, în timp ce Rubio a spus că s-ar putea ajunge la un acord luni.

Însă Baqai a răspuns: „Este corect să spunem că am ajuns la o concluzie cu privire la o mare parte din problemele discutate... Dar a spune că aceasta înseamnă că semnarea unui acord este iminentă - nimeni nu poate face o astfel de afirmație."

Memorandumul de înțelegere discutat se pare că implică o prelungire a armistițiului de 60 de zile, redeschiderea Strâmtorii Hormuz și un plan pentru negocieri suplimentare privind programul nuclear al Iranului.

CBS News, partenerul BBC în SUA, a relatat că serviciile secrete americane consideră că liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei - care a fost rănit într-un atac israelian în prima zi a războiului, în care și-a ucis tatăl și predecesorul - se ascunde într-o locație nedivulgată, ceea ce îngreunează comunicarea cu trimisii săi și, prin urmare, întârzie ritmul discuțiilor cu SUA.

Potrivit presei americane, discuțiile nu vor duce imediat la o soluționare finală. Probabil că ulterior vor fi negociate aspecte controversate, inclusiv detalii privind ridicarea sancțiunilor iraniene, eliberarea fondurilor iraniene înghețate și solicitările SUA ca Iranul să își limiteze ambițiile nucleare.

La începutul războiului, se crede că Iranul deținea aproximativ 440 kg (970 lbs) de uraniu îmbogățit până la o puritate de 60% - un proces scurt până la îmbogățirea suplimentară până la 90%, care ar putea fi utilizat în scopuri militare, ceea ce, teoretic, i-ar putea permite să creeze o bombă nucleară.

Luni seară, Trump a declarat că uraniul îmbogățit va fi fie „imediat" predat SUA, fie „de preferință, în colaborare și coordonare cu Republica Islamică Iran, distrus pe loc".

Forțele americane și iraniene au respectat un armistițiu din 8 aprilie. Iranul a menținut controlul asupra transporturilor maritime din Golf prin Strâmtoarea Hormuz, iar Marina SUA a încercat să blocheze porturile Iranului.

SUA și Israelul au lansat atacuri ample asupra Iranului pe 28 februarie, declanșând un conflict în Orientul Mijlociu. Iranul a răspuns atacând Israelul și statele aliate ale SUA din Golf și, practic, închis Strâmtoarea Hormuz. Această mișcare a dus la creșterea prețurilor petrolului la nivel global.