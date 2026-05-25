Sankt Petersburg, cu peste 5 milioane de locuitori, ar putea fi inundat din cauza unui ghețar

Un oraș istoric din Rusia ar putea fi inundat din cauza unui ghețar. Este vorba despre Sankt Petersburg, un oraș cu peste 5 milioane de locuitori. Prăbușirea ghețarului ar afecta regiuni întinse din Rusia și din alte țări, în special prin distrugerea surselor de apă potabilă.

Orașul Sankt Petersburg și alte regiuni întinse ar putea fi inundate dacă un ghețar din Antarctica se va prăbuși, avertizează experții citați de NEXTA. Ghețarul Thwaites, numit și ghețarul „Zilei Judecății", își pierde stabilitatea rapid. Climatologii avertizează că, dacă procesul va continua, nivelul oceanelor ar putea crește până la aproximativ 3,5 metri pe termen lung. Ghețarul funcționează ca un „dop" uriaș, care menține masa de gheață antarctică. Dacă dopul o să dispară, apa se va redistribui pe întreaga planetă, modificând liniile de coastă ale continentelor.

Zonele de risc includ numeroase teritorii de coastă, inclusiv Sankt Petersburg și o parte a malului baltic. În Rusia, o parte din Siberia de Vest ar putea fi inundată. Orașele portuare din Europa și de pe coasta de est a SUA vor simți și ele impactul ghețarului. Experții mai avertizează că inundația nu este singura mare problemă. Fenomenul ar putea provoca o migrațiune uriașă de pe teritorii mult mai extinse deoarece sursele de apă dulce vor fi afectate de apa din oceane.