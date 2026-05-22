DEEP TRUMP: Escrocul care a salvat America de capcana lui Tucidide

Autor: Laurent Guyénot - The Unz Review

Tucker Carlson a mărturisit recent: „Voi fi chinuit mult timp de faptul că am jucat un rol în alegerea lui Donald Trump. Și vreau să spun că îmi pare rău că am indus oamenii în eroare." Cum să nu-ți pară rău și să nu-ți fie rușine astăzi că ai crezut în Trump? Voi fi sincer: deși nu am nicio responsabilitate în alegerea lui Trump, îmi este rușine că mi-am pus vreo speranță în el.

Fenomenul Trump seamănă cu o formă de hipnoză colectivă. Are o dimensiune religioasă care îl face unic în istoria politică americană. Pentru credincios, fiecare eșec, fiecare scandal, fiecare minciună este dovada că Trump luptă împotriva Deep State, a Fake News, a Swamp, a elitei de la Washington, a democraților, a Noii Ordini Mondiale, a FBI-ului și cine știe ce altceva. Operațiunea psihologică Q a avut un succes deosebit în a exploata imaginația religioasă a americanilor care nu aveau încredere în guvern. Acest lucru este bine explicat de Marjorie Taylor Green, care recunoaște că „a căzut în capcana asta la sfârșitul anului 2017 și în 2018": este practic o sectă.... Ceea ce face este să ia un strat de adevăr și apoi să-l răsucească într-o minciună.... Q a avut un mare succes. A fost probabil una dintre cele mai reușite operațiuni psihologice pe care le-am văzut vreodată, deoarece a folosit stratul de adevăr și lucrurile care îi pasionau cel mai mult pe oameni și a reușit să folosească asta și să le răsucească convingerile pentru a le atrage întreaga credință și încredere către... o persoană anonimă sau o entitate anonimă.

Aceasta a fost propagandă politică la un nivel mai profund decât s-a experimentat vreodată. Am analizat metodele de manipulare folosite de Q și de alte grupuri pro-Trump în „DARK PILL: Cum pedofilii adoratori ai lui Satan au preluat controlul asupra Conspiracyland" și în „Steagul fals satanic: Dark-pilling, culturi conspiraționiste, operațiuni de tip Pied Piper și războiul spiritual sionist".

Cel mai ciudat lucru, privind înapoi, este că sioniștii radicali nu au ascuns deloc propria lor adorare cvasi-religioasă pentru Trump. În mai 2018, comentând decizia lui Trump de a muta ambasada SUA la Ierusalim, Netanyahu însuși l-a comparat cu Cyrus cel Mare. Nu este nicio rușine să fii trădat. Nimeni nu-l învinovățește pe Iisus că a avut încredere în Iuda. Dar este rușine să fii păcălit. Iar adevărul despre Trump nu este că și-a trădat susținătorii în 2025; ci că i-a păcălit în 2016. Cei care au crezut că va face America din nou măreață (MAGA) au făcut-o în ciuda atâtor semnale de alarmă.

Arta de a fi cumpărat

Prima cheie pentru a-l descifra pe Trump a fost proza sa. Un om care scrie cărți ar trebui să fie judecat în primul rând după cărțile sale. În acest caz, o privire asupra titlurilor a fost suficientă:

- Arta negocierii (1987)

- Cum să devii bogat (2004)

- Drumul spre vârf (2004)

- Gândește ca un miliardar (2004)

- Cum să-ți clădești o avere (2006)

- Gândește la scară mare și dă-i bătaie (2007)

- Gândește ca un campion (2009).

Trump crede că totul poate fi cumpărat, că societatea este pur tranzacțională și că viclenia este cheia succesului. El a scris în The Art of the Deal, bestsellerul său din 1987: "Cheia finală a modului în care promovez este bravada. Mă joc cu fanteziile oamenilor. Oamenii poate că nu gândesc întotdeauna la scară mare, dar pot fi totuși foarte entuziasmați de cei care o fac. De aceea, puțină hiperbolă nu strică niciodată. Oamenii vor să creadă că ceva este cel mai mare, cel mai grozav și cel mai spectaculos. Eu o numesc hiperbolă sinceră. Este o formă inocentă de exagerare - și o formă foarte eficientă de promovare."

În cărțile sale nu există nici urmă de înțelepciune sau de umor. De fapt, Trump nu are nicio cultură literară sau filosofică, iar acest lucru se vede. Ceea ce este, de asemenea, clar în cărțile lui Trump este narcisismul său. Fiecare propoziție se reduce la: „Sunt cel mai bun și știu totul despre toate." Trump nu este doar un vânzător; el este și produsul.

După deschiderea Trump Tower în Manhattan în 1983, promovarea masivă a cărții sale The Art of the Deal l-a transformat pe Trump într-o celebritate. Tony Schwartz, coautorul cărții - care, potrivit lui Schwartz, a scris de fapt întreaga carte (contribuția lui Trump limitându-se la ștergerea pasajelor cele mai puțin măgulitoare) - a declarat încă din 2016 că este bântuit de vinovăție pentru că l-a ajutat pe Trump să devină președinte. Trump, spune el, minte constant, fără cea mai mică inhibiție sau vinovăție. „Există un gol în interiorul lui Trump. Lipsește sufletul. Lipsește inima."

Al treilea element care a contribuit la crearea imaginii lui Trump ca erou miliardar - echivalentul unui sfânt în religia banilor - este reality show-ul The Apprentice, coprodus de Trump însuși și difuzat din 2004, în care Trump se vinde, în esență, pe sine.

Al doilea criteriu după care ar fi trebuit să fie evaluat Trump a fost palmaresul său în afaceri. Este Trump un maestru al negocierilor și un învingător, așa cum pretinde? Nu. Publicitatea este înșelătoare. Trump nu este un om care s-a realizat singur, ci un mit creat de el însuși. Deși a susținut întotdeauna că a primit un singur milion de dolari de la tatăl său pentru a-și începe afacerea, o anchetă realizată de New York Times în 2018 a dezvăluit că „a primit cel puțin 413 milioane de dolari (la valoarea actuală) din imperiul imobiliar al tatălui său, o mare parte din această sumă provenind din evaziuni fiscale din anii 1990".

Nu numai că a moștenit această avere inițială fără să miște un deget, dar a investit-o în afaceri eșuate. Trump a depus cerere de faliment de șase ori în cariera sa. Cazinoul său Taj Mahal a depus cerere de faliment la doar 15 luni după deschidere - cum poate un cazinou să intre în faliment? Au urmat alte falimente în anii 1990 și 2000: Trump Castle și Trump Plaza Hotel în 1992, apoi Trump Hotels & Casino Resorts în 2004, cu datorii de 1,8 miliarde de dolari, și, în cele din urmă, Trump Entertainment Resorts în 2009 și 2014.

În anii 1990, Trump avea datorii de 5 miliarde de dolari, inclusiv 1 miliard de dolari la nivel personal - un miliardar cu datorii. Atunci, un grup de bancheri condus de Wilbur Ross, fost director al Rothschild Inc., a decis să-l salveze (Trump îl va răsplăti pe Wilbur Ross cu funcția de secretar al Comerțului în 2016). Conform declarațiilor făcute de avocatul imobiliar Alan Pomerantz la CNN în 2016, vorbind în numele bancherilor: „Am luat decizia că pentru noi ar fi mai valoros viu decât mort - mort însemnând în faliment... L-am ținut în viață ca să ne ajute" (mai multe despre ancheta lui John Hankey și articolul din revista Forbes).

Metoda Roy Cohn

Dacă este un magnat al cazinourilor eșuat, este Trump măcar unul cinstit? Evident că nu. Trump a fost implicat în peste 4.000 de procese. Primul său proces datează din 1973. Trump a fost acuzat de guvernul federal de discriminare rasială în închirierea clădirilor construite cu fonduri publice. El l-a angajat pe avocatul Roy Cohn, care l-a învățat viața. În cuvintele lui Greg Reese:

Regulile nescrise pe care Roy Cohn a ajutat la înrădăcinarea lor în caracterul lui Donald Trump sunt: unu: Niciodată să nu-ți ceri scuze. Niciodată să nu recunoști greșelile. Doi: Contracarează întotdeauna și ripostează mai tare. Trei: Folosește sistemul juridic ca armă. Patru: Manipulează mass-media. Cinci: Folosește frica atât ca scut, cât și ca sabie. Și șase: Construiește o fortăreață a loialității și pedepsește absolut neloialitatea. Strategia lui Cohn nu a funcționat doar asupra rivalilor de afaceri și a judecătorilor, ci s-a extins pentru a înșela milioane de oameni.

„Arta minciunii", nu arta negocierii, este esența lui Trump. Trump spune minciuni enorme despre orice și își repetă minciunile fără oboseală. Persoane apropiate lui Trump, precum fosta sa directoare de comunicare Stephanie Grisham, au relatat că Trump crede că simpla repetare a ceva de mii de ori îl transformă în adevăr.

Minciunile mari ale lui Trump sunt numeroase. De exemplu: „Am pus capăt la opt războaie" (și, prin urmare, „merit Premiul Nobel pentru Pace"). În 2024, Trump a declarat: „Sunt singurul președinte din istoria modernă care a părăsit funcția cu o datorie națională mai mică decât atunci când am preluat-o." În realitate, sub președinția sa, datoria a crescut cu 7,8 trilioane, o creștere record de 40 la sută. A minți și apoi a-i numi mincinoși pe cei care îi demască minciunile este modelul instinctiv de comportament al lui Trump. Iată un exemplu frumos, postat pe 20 aprilie 2026.

Dacă Trump ar fi citit Mein Kampf, ar fi recunoscut adevărul teoremei große Lüge: "În mărimea minciunii se află întotdeauna un anumit factor de credibilitate, întrucât marile mase ale unui popor, ... în simplitatea primitivă a minților lor, vor cădea mai ușor victime unei minciuni mari decât uneia mici, din motivul că și ele însele mint uneori în lucruri mărunte, dar le-ar fi prea rușine să spună minciuni prea mari. ... Prin urmare, ei sunt incapabili să creadă în posibilitatea unei imense impudențe a celei mai infame denaturări din partea altora; ... numai din acest motiv, o parte din cea mai impudentă minciună va rămâne și se va lipi; un fapt pe care toți marii artiști ai minciunii și societățile din această lume îl cunosc prea bine și, prin urmare, îl folosesc în mod ticălos. Cei care cunosc cel mai bine acest adevăr..., totuși, au fost dintotdeauna evreii."

Una dintre cele mai mari minciuni ale lui Trump este evenimentul înscenat din 13 iulie 2024, din Butler, Pennsylvania (urmăriți filmul lui John Hankey „Trump in the Crosshairs?" dacă nu l-ați văzut). Este o minciună atât de colosală încât nimeni nu a îndrăznit să o denunțe, deoarece însăși ideea unei astfel de minciuni pare insuportabil de obscenă. Toată lumea ar prefera să se prefacă că o crede decât să riște să facă o acuzație atât de gravă. Cu toate acestea, nouă luni mai târziu, ideea unui atac fals câștigă teren în rândul susținătorilor dezamăgiți ai mișcării MAGA, mai ales de la dezvăluirea lui Joe Kent privind obstrucționarea anchetei de către FBI (vezi discuția inițiată de Trisha Hope și distribuită de Marjorie Taylor Green, sau această postare care îi menționează pe Tim Dillon și Emerald Robinson).

Metoda Roy Cohn este modul în care Trump a abordat problema Epstein. Nu este o coincidență faptul că operațiunea psihologică Q, care îl înfățișează pe Trump ca pe un Înger al Justiției împotriva pedofililor adoratori ai Satanei (toți democrați), a căpătat avânt tocmai când scandalul Epstein făcea primele titluri în presa mainstream. Acum știm de ce: numele său apare de peste 38.000 de ori în documentele declasificate până în prezent. Printre aceste documente se numără acuzații la adresa sa de viol asupra unor fete cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani, la clubul său de golf din California.

Dar povestea are o morală: Trump a căzut în propria capcană. El a alimentat furia publică și a generat o cerere de neoprit pentru publicarea dosarelor Epstein. Acum se opune cu vehemență publicării, referindu-se la dosarele Epstein ca la o „farsă a democraților". „Asta le va face rău prietenilor mei", i-ar fi spus Trump lui Marjorie Taylor Greene pentru a o descuraja să se alăture democraților într-o rezoluție care solicită declasificarea. Taylor Greene face încă o dezvăluire uimitoare: „Trump mi-a trimis un mesaj în care spunea că, dacă fiul meu va fi ucis, o merit pentru că i-am fost trădătoare".

Ar fi trebuit să ne dăm seama. Încă din 2002, Trump declarase revistei New York: „Îl cunosc pe Jeff de cincisprezece ani. E un tip grozav. E foarte distractiv să fii în compania lui. Se spune chiar că îi plac femeile frumoase la fel de mult ca și mie, iar multe dintre ele sunt mai tinere. Fără îndoială - lui Jeffrey îi place viața socială." Există numeroase fotografii cu Trump alături de Ghislaine Maxwell și Jeffrey Epstein, precum și o înregistrare video a unei petreceri organizate de Epstein în 1992 la Mar-a-Lago (reședința lui Trump din Palm Beach), la care au participat adolescente tinere în stare de ebrietate.

Trump este un cunoscut agresor sexual care s-a confruntat cu 28 de plângeri de hărțuire sau viol. S-a lăudat că se furișa în cabinele de schimb ale tinerelor care concurau în concursurile de frumusețe pe care le deține. Și nu uitați: „Când ești o vedetă", se lăuda el, poți pur și simplu „să le apuci de păsărică!" Într-o înregistrare audio din 2006, Trump afirmă că vârsta minimă pentru a se culca cu o fată este de doisprezece ani.

Escrocul narcisist

Trump este un escroc. Se potrivește profilului analizat de Maria Konnikova în The Confidence Game, unde scrie: „Adevăratul escroc nu ne forțează să facem nimic; el ne face complici la propria noastră pierzanie. El nu fură. Noi dăm." În interviul său pentru The New York Times publicat pe 2 mai, Tucker Carlson menționează calitatea „fascinantă" a lui Trump, care poate „slăbi oamenii din jurul său și îi face mai docili și mai confuzi. Am experimentat-o eu însumi. Petreci o zi cu Trump și te afli într-un fel de tărâm al viselor, ca și cum ai fuma hașiș sau ceva de genul ăsta... și s-ar putea să existe o componentă supranaturală în asta."

În 2019, George Conway a scris un articol pentru The Atlantic în care a pus acest diagnostic de narcisism malign, susținut de numeroase mărturii. Recitind articolul său astăzi, ești uimit de cât de evident este totul - o evidență pe care am refuzat să o vedem pentru că ne-a fost prezentată de democrați, pe care i-am considerat complet nedemni de atenție. Experții definesc tulburarea de personalitate narcisistă (NPD) ca „un model omniprezent de grandiozitate, nevoie de admirație, lipsă de empatie și un sentiment accentuat de importanță de sine. Persoanele cu NPD pot apărea în fața celorlalți ca fiind lăudăroase, arogante sau chiar antipatice."

Narcisismul lui Trump, care probabil se suprapune cu psihopatia, îl face reprezentantul ideal pentru sponsorii săi - mereu de vânzare, lipsit de orice inhibiții morale și ușor de manipulat prin lingușire. Benjamin Disraeli și-a explicat odată influența asupra reginei Victoria cu aceste cuvinte: „Toată lumea iubește lingușirea, iar când vine vorba de regalitate, ar trebui să o aplici cu lopata." La fel este și cu Trump: spune-i că este cel mai mare om din istorie și îți va semna proiectul de lege. Mai bine încă, pune-o pe consiliera sa spirituală, Paula White, să-i spună că este Iisus.

Minciuna necesită energie mentală, chiar și pentru un mincinos experimentat ca Trump, deoarece un om care minte la fel de natural cum respiră trebuie să-și amintească constant minciunile pe care le-a spus deja, pentru a nu se contrazice. Îmbătrânirea aduce cu sine un declin al energiei mentale, iar Trump nu mai are vigilența necesară pentru a ști când să se oprească. Minte din obișnuință. Nu numai că și-a pierdut măiestria în arta minciunii, dar și-a pierdut și capacitatea de a-și ascunde patologia narcisistă. În ianuarie anul acesta, un corespondent al New York Times l-a întrebat pe Trump dacă vede vreo limită în exercitarea puterii sale la scară globală. „Da, există un singur lucru. Propria mea moralitate. Propria mea minte. Este singurul lucru care mă poate opri." Pe 13 aprilie, Trump a postat o imagine cu el însuși în rolul lui Iisus pe Truth Social.

Narcisismul megaloman al lui Trump este acum evident în planurile sale de a ridica monumente în propria sa glorie. El a anunțat construirea în Washington a „celui mai MARE și cel mai FRUMOS Arc de Triumf din lume" (de trei ori mai înalt decât cel al lui Napoleon din Paris). Cu puțin timp înainte, el și-a dezvăluit planurile pentru Biblioteca Prezidențială Trump din Miami, un zgârie-nori gigantic care ar servi și ca hotel, cu Air Force One expus în hol și incluzând un auditoriu imens cu o statuie gigantică de aur a lui Trump. Proiectele sale megalomane includ, de asemenea, construirea unei săli de bal de 400 de milioane de dolari în aripa de est a Casei Albe (costul a fost acum majorat la 1 miliard de dolari). La aceasta se adaugă decizia lui Trump de a-și asocia numele complexului artistic și sălii de concerte ale Centrului Kennedy, redenumit „Trump Kennedy Center". De asemenea, și-a pus numele pe aeroportul din Palm Beach, pe Institutul American pentru Pace și pe bulevardul care duce la Mar-a-Lago, iar acum intenționează să-și pună semnătura pe noile bancnote americane, precum și fotografia și semnătura cu litere de aur pe pașapoartele americane.

Patologia lui Trump este acum un subiect de actualitate, și nu doar în rândul democraților. Un fost avocat al lui Trump, Ty Cobb, care a ocupat funcția de consilier special al lui Trump în timpul primului său mandat, a declarat public că „starea sa mentală s-a deteriorat substanțial", până la punctul în care acum nu mai este apt să-și exercite funcția. The Atlantic relatează mărturia unui asociat de lungă durată al lui Trump, care a dorit să rămână anonim: „În ultima vreme, el vorbește despre faptul că este cea mai puternică persoană care a trăit vreodată. Vrea să fie amintit ca cel care a făcut lucruri pe care alții nu le-au putut face, datorită puterii sale absolute și forței voinței sale." Pe 17 aprilie, Washington Examiner a publicat titlul „Donald Trump își pierde mințile":

Un bărbat de 79 de ani care s-a ocupat mult timp de haos este acum consumat de acel haos. Episoadele sale devin din ce în ce mai frecvente, iar zilele lui bune sunt din ce în ce mai rare. Ceea ce a pierdut nu este simțul decenței sau al bunului simț - nu le-a avut niciodată - ci orice urmă de autocontrol. Toți cei din jurul lui pot vedea asta. Totuși, fie din ambiție, lașitate sau acceptare obosită, ei continuă să caute modalități de a-i raționaliza comportamentul. Tragedia nu mai este a lui Trump. Acum este a Americii.

„Deep State", un concept superficial

Persoana lui Trump în care unii dintre noi am crezut nu era altceva decât o imagine, o ficțiune fabricată de o mașinărie de propagandă puternică. Ni s-a vândut nu doar un personaj, ci o poveste în care el era susținut de un grup secret de patrioți virtuoși de nivel înalt, gata să dezlănțuie „furtuna" împotriva grupului secret de globalisti pedofili de nivel înalt cunoscut sub numele de „Deep State" și care conspirau să ne înrobească în „Noua Ordine Mondială" a lor. Alexander Dugin, care pare să gândească încă în acest sens, a numit aceste două grupuri „Deep State" și „Deeper State".

„Deep State" este un concept care are o oarecare utilitate ca metaforă generală pentru mecanismele puterii în democrațiile liberale, dar ca entitate reală, rămâne pentru totdeauna evaziv. Este ca inconștientul freudian, pe care îl vedem doar când reapare în conștiință. „Deep State" este un concept atât de vag încât se pretează la orice definiție. Există tot felul de „puteri ascunse", dacă vreți, dar ele nu constituie o entitate.

Și nicio putere ascunsă nu este mai puternică decât Israelul în America. Luați în considerare modul în care a fost luată decizia de a bombarda Iranul în februarie trecut, așa cum a explicat New York Times într-un articol din 7 aprilie: „Cum Trump a dus SUA la război cu Iranul". Pe 11 februarie, a avut loc o întâlnire în Camera de criză a Casei Albe (o cameră de criză echipată cu echipamente de comunicații securizate, gestionată de Consiliul Național de Securitate), la care a participat Benjamin Netanyahu, însoțit de ofițeri ai serviciilor secrete israeliene. Stând în fața unui ecran pe care apăreau directorul Mossadului, David Barnea, și oficiali militari israelieni, Netanyahu și-a prezentat argumentele în favoarea bombardării Iranului cu ajutorul unei prezentări PowerPoint, demonstrând că aceasta ar doborî regimul iranian și ar rezolva astfel instantaneu toate problemele din Orientul Mijlociu dintr-o singură lovitură, făcându-l în același timp pe Trump cel mai mare om din istorie. În fața lui se aflau președintele Trump, secretarul de război Peter Hegseth, șeful de cabinet Dan Caine, secretarul de stat Marco Rubio, directorul CIA John Ratcliff, șefa de cabinet Susie Wiles, precum și Jared Kushner și Steve Witkoff, negociatori neoficiali. După prezentarea lui Netanyahu, Trump a dat din cap și a spus: „Mi se pare o idee bună."

Același grup s-a întâlnit din nou a doua zi, fără Netanyahu, dar cu vicepreședintele JD Vance, care tocmai se întorsese din Azerbaidjan. Hegseth era de acord; Ratcliff, Vance și Rubio erau sceptici; Caine era indecis, iar Wiles a rămas pe margine. O întâlnire finală a avut loc pe 26 februarie, la care au participat și alte câteva persoane, precum consilierul David Warrington, care a discutat despre legalitatea unei astfel de intervenții. Trump a încheiat întâlnirea cu aceste cuvinte: „Cred că trebuie să o facem." Între timp, el avusese mai multe conversații telefonice cu Netanyahu, care îl îndemna să acționeze rapid. A doua zi, 27 februarie, Trump a trimis următorul mesaj de la Air Force One: „Operațiunea Epic Fury este aprobată. Fără anulări. Noroc."

Întrebare: Având în vedere că Deep State a fost cel care a târât Statele Unite în războiul împotriva Iranului, identificați Deep State pe baza acestei relatări. Indiciu suplimentar: Ministrul de externe iranian Abbas Araghchi a raportat că, în timpul negocierilor desfășurate pe 11 și 12 aprilie la Islamabad (Pakistan), unde erau prezenți Kushner și Wilkoff, JD Vance a întrerupt brusc negocierile după ce a primit un apel de la Netanyahu.

„Primul președinte evreu"?

MAGA a fost de fapt MIGA de la bun început, la fel cum PNAC-ul neoconservatorilor fusese un „Proiect pentru un nou secol israelian". Trump și-a trădat alegătorii, dar nu și donatorii. Trump a declarat în decembrie 2025 la Casa Albă că „Miriam a donat campaniei mele, indirect și direct, 250 de milioane de dolari". Vorbind în fața parlamentului israelian în octombrie același an, el a recunoscut rolul lui Sheldon și Miriam Adelson în conturarea politicii sale externe.

Din ianuarie 2025, Netanyahu a vizitat Casa Albă de șapte ori. Pe 5 februarie 2025, i-a oferit lui Trump un pager din aur, comemorând asasinarea prin pagere-capcană comisă de Israel împotriva membrilor Hezbollah sau a rudelor acestora (inclusiv copii) pe 23 septembrie 2024. În schimb, Trump i-a dăruit o fotografie semnată și autografată a sa, cu următoarele cuvinte: „Pentru Bibi, un mare lider".

Pe 15 septembrie 2025, Netanyahu a declarat la o conferință de presă la Ierusalim, alături de Marco Rubio, că: „Donald Trump este cel mai mare prieten pe care Israelul l-a avut vreodată la Casa Albă". Trump a pus în aplicare politica externă dictată de Netanyahu atât de eficient, încât Netanyahu a trebuit să se apere public împotriva acuzațiilor că îl controlează pe Trump: „Trump este cel mai independent lider pe care l-am văzut vreodată. Ideea că eu îl controlez pe Trump este o minciună".

În decembrie 2025, în timpul unei sărbători de Hanukkah la Casa Albă, personalitatea media Mark Levin, un sionist fervent care face parte din cercul restrâns al lui Trump, și-a pus brațul în jurul gâtului lui Trump și l-a prezentat camerelor de televiziune ca fiind „primul președinte evreu", iar Trump a răspuns: „Este adevărat." Spunea oare adevărul, măcar o dată? Există un zvon persistent că s-ar fi convertit în secret la iudaism. Dar nu cred că Trump este legat de Israel prin convingeri morale sau religioase. Este o relație tranzacțională, ca orice altceva în mintea lui Trump. Când Trump îl numește pe Thomas Massie un ratat, trebuie să înțelegem că, pentru el, oricine se opune Israelului este, prin definiție, un ratat, pentru că nu poți câștiga împotriva Israelului, în timp ce cu Israelul te poți îmbogăți foarte mult.

Corupție epică

Președintele Trump a spus poporului american că lansează o campanie istorică de combatere a fraudei. L-a numit pe JD Vance „țar al antifraudei". Dar este o fraudă de proporții biblice pe care Trump și familia sa o pun la cale la vedere. Potrivit The New Republic, abia la jumătatea celui de-al doilea mandat prezidențial, Trump și-a triplat deja averea - estimată acum la 6,5 miliarde de dolari. Cea mai recentă declarație financiară a lui Trump către Oficiul pentru Etică Guvernamentală al SUA arată că Trump a efectuat peste 3.700 de tranzacții în primele trei luni ale anului 2026, cu companii care au relații cu administrația sa, pentru un volum cuprins între 220 de milioane și 750 de milioane de dolari. Lista tranzacțiilor sale bazate pe informații privilegiate crește în fiecare zi. Între timp, Trump a grațiat până acum - contra cost - peste 70 de infractori condamnați pentru fraudă.

Mafia imobiliară a familiilor Trump, Kushner și Witkoff tratează distrugerea Gazei ca pe o oportunitate imobiliară. La Forumul Economic Mondial de la Davos din ianuarie 2026, aceștia au dezvăluit proiectul lor de 25 de miliarde de dolari pentru „Noua Gaza", împreună cu un calendar de construcție.

New York Times relatează că, în februarie 2025, Jared Kushner și-a folosit poziția de mediator neoficial pentru a le cere saudiților să investească 5 miliarde de dolari în firma sa de investiții, Affinity Partners. Se pare că l-a abordat direct pe Mohammed bin Salman (MSB) în acest scop. El obținuse deja 2 miliarde de dolari de la saudiți în 2022. Comisia pentru Finanțe a Senatului a lansat o anchetă cu privire la acest conflict de interese flagrant.

Familiile Trump și Witkoff au profitat, de asemenea, de poziția lor pentru a face investiții dubioase în criptomonede. În septembrie 2024, cu două luni înainte de alegeri, Trump a lansat World Liberty Financial - un protocol financiar descentralizat - împreună cu fiii săi și familia Witkoff, vânzând token-uri despre care cumpărătorii au realizat ulterior că erau netransferabile și, prin urmare, fără valoare reală. Antreprenorul chinez Justin Sun, care a investit zeci de milioane de dolari în această inițiativă, a dat în judecată familia Trump pentru fraudă. Pe 17 ianuarie 2025, cu trei zile înainte de inaugurarea sa, Trump a organizat o vânzare promoțională a unui memecoin numit $Trump, atrăgând o mulțime de curteni gata să cumpere favorurile sale prezidențiale. Dintre cele douăsprezece persoane care conduc această operațiune, patru sunt din familia Trump (Donald și cei trei fii ai săi) și trei sunt din familia Witkoff (Steven și cei doi fii ai săi). Aceștia încasează 350 de milioane de dolari din comisioane de investiții, potrivit Financial Times. La două zile după lansarea $Trump, soția lui Trump lansează propria sa monedă memetică, $Melania. Se estimează că familia Trump a acumulat peste 1 miliard de dolari prin diversele sale afaceri cu criptomonede.

Democrații din Senat și Camera Reprezentanților au lansat o anchetă pe baza suspiciunii că Trump a folosit aceste operațiuni pentru a-și schimba grațierile prezidențiale cu infractori condamnați pentru fraudă. Din ianuarie până în iulie 2025, Trump a grațiat peste 1.500 de persoane, multe dintre ele fiind finanțatori care i-ar fi plătit înapoi. Joseph Schwartz, proprietarul unui azil de bătrâni condamnat la trei ani de închisoare pentru o fraudă de 5 milioane de dolari, a fost grațiat după doar trei luni de detenție, în schimbul unei donații de 1 milion de dolari către lobbyiștii lui Trump, în timp ce reclamanții din procesul intentat împotriva sa nu au primit niciun cent. David Gentile, condamnat pentru o fraudă de 1,6 miliarde de dolari, a fost grațiat după 12 zile din pedeapsa sa de 7 ani. Printre cei grațiați se numără și mulți evrei sioniști, precum Philip Esformes, Sholom Weiss, Sholom Mordechai Rubashkin, Eliyahu Weinstein, Drew „Bo" Brownstein. Trump l-a grațiat, de asemenea, pe fostul său consilier spiritual, Robert Morris, condamnat la douăzeci de ani de închisoare pentru abuz sexual asupra unei fete de 12 ani, și eliberat după doar șase luni. Trump a menționat odată posibilitatea grațierii lui Ghislaine Maxwell.

Inevitabil, familia Trump se află în prima linie a speculațiilor de război. Potrivit Bloomberg, cu câteva zile înainte de atacul asupra Iranului din 28 februarie 2026, Donald Jr. și Eric Trump au investit într-o companie producătoare de drone armate, Powerus, căreia Departamentul Apărării i-a plasat ulterior o comandă de 1,1 miliarde de dolari. Pe 1 aprilie, chiar când Trump anunțase că statele din Golf nu ar trebui să se bazeze pe SUA pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz, Powerus s-a întâlnit cu oficiali din Abu Dhabi pentru a-și prezenta produsele. Donald Jr. a investit, de asemenea, într-o startup numită Vulcan Elements, specializată în magneți din pământuri rare, și tocmai a obținut un contract de 620 de milioane de dolari cu Departamentul Apărării. De asemenea, am aflat din Financial Times că, în august 2025, fiii lui Trump au făcut o investiție, prin intermediul unei companii fantomă, într-o firmă numită Skyline Builders, care este probabil să primească 1,6 miliarde de dolari de la guvernul SUA.

S-a raportat Congresului SUA că președintele Trump a lansat un buletin informativ plătit intitulat „Private Security Briefing", vânzând investitorilor informații confidențiale legate de securitatea națională.

Trump dă în judecată Serviciul Fiscal (IRS) pentru 10 miliarde de dolari, în urma divulgării declarațiilor sale fiscale de către un contractor (declarații pe care promisese să le facă publice în timpul campaniei sale). Cu toate acestea, Trump controlează chiar guvernul pe care îl dă în judecată. „Se presupune că trebuie să ajung la o înțelegere cu mine însumi", a remarcat el ironic. Niciun președinte american nu și-a folosit vreodată funcția pentru a se îmbogăți în asemenea măsură.

Dar cel mai scandalos caz de tranzacționare pe baza informațiilor privilegiate, relatat chiar de BBC-ul britanic și de ziarul francez Figaro, a avut loc între 22 și 24 martie. Sâmbătă, 22 martie, Trump a dat un ultimatum de 48 de ore Iranului să deschidă Strâmtoarea Hormuz, amenințând că va distruge toate centralele sale electrice. Iranul a răspuns imediat că, dacă Trump își va pune în aplicare amenințările, Iranul va riposta în mod similar împotriva infrastructurilor americane din statele din Golf. Prețul petrolului a crescut, iar prețurile acțiunilor din sectorul energetic au scăzut brusc pe măsură ce se apropia termenul limită. Apoi, luni, la ora 7:04 dimineața, Trump a anunțat pe Truth Social că erau în curs negocieri cu Iranul (Iranul a negat). Cu 14 minute mai devreme, „au existat un număr neobișnuit de mare de pariuri pe prețul petrolului american", totalizând un profit de peste 1,5 miliarde de dolari. Nicio anchetă nu a stabilit cine a pus la cale lovitura de stat bursieră a secolului.

Și să nu uităm modul în care fiii lui Howard Lutnick au profitat de tarifele sale ilegale, anulate, așa cum era de așteptat, de Curtea Supremă. Camera Reprezentanților l-a interogat pe Lutnick în legătură cu acest lucru.

Concluzie

În concluzie, Casa Albă a fost preluată de cel mai superficial, cel mai deranjat și cel mai corupt individ. Meritul său neintenționat, totuși, este acela de a fi expus lumii adevărata față urâtă a Americii secolului XXI. Chiar faptul că Trump a fost ales președinte este cea mai clară indicație a cât de disfuncțională a devenit „democrația americană".

Trump a făcut, de asemenea, controlul Israelului asupra politicii externe a SUA total transparent. Gândiți-vă la schimbarea față de acum douăzeci de ani, când ideea că SUA au fost târâte în războiul împotriva Irakului de către Israel era încă confidențială. Mearsheimer și Walt nici măcar nu au putut găsi un editor american pentru cartea „Lobby-ul israelian și politica externă a SUA". Astăzi, este un fapt general acceptat, și asta este un lucru bun.

Agresiunea neprovocată a lui Trump asupra Iranului nu numai că a deteriorat imaginea Americii în lume. A fost, de asemenea, un eșec total în ceea ce privește obiectivele declarate, în ciuda victoriei cu care se laudă Trump pe Truth Social. Iranul iese nu doar cu o clară superioritate morală, ci și cu o victorie strategică incontestabilă. Acesta este un alt lucru bun, deoarece acel război a fost pentru Israel, la fel și înfrângerea. Iranul este singura noastră speranță de a împiedica statul psihopatic să-și atingă obiectivul de a deveni superputerea regională.

Eșecul umilitor al Americii a ruinat reputația de invincibilitate militară a Americii. Luând act de incapacitatea SUA de a-și proteja propriile baze militare, statele din Golf își vor reconsidera alianța.

Iar cel mai fericit rezultat al tuturor acestor lucruri este că pericolul ca America și China să cadă în Capcana lui Tucidide, pe care Graham Allison îl considera foarte mare acum zece ani, s-a estompat acum.Referirea lui Xi Jinping la „Capcana lui Tucidide" din discursul său din 14 mai a fost recunoscută pe scară largă ca fiind extrem de semnificativă: „Întreaga lume urmărește întâlnirea noastră", a spus el. „Situația internațională este turbulentă. Lumea se află la o nouă răscruce: pot China și SUA să depășească Capcana lui Tucidide și să creeze un nou paradigmă pentru a face față împreună provocărilor globale?"

Ca o anecdotă, când i s-a explicat ce înseamnă Capcana lui Tucidide după discursul lui Xi, Trump a postat această notă tipic trumpistă: Deși nu am nicio expertiză în chestiuni militare, mi se pare destul de clar că, sub Trump, SUA și-au irosit capacitatea de a împiedica China să devină superputerea economică mondială, ceea ce va duce inevitabil la prăbușirea giganticei scheme Ponzi a dolarului. Este foarte puțin probabil ca, după pagubele cauzate de Trump și de grotescul său secretar al războiului mașinii militare americane - și încrederii de sine a acesteia -, SUA să se simtă vreodată tentate să se confrunte cu China. Este semnificativ faptul că, în interviul acordat Fox News din China înainte de a se întoarce la Washington, el a declarat fără echivoc că Taiwanul este „un loc" prea îndepărtat pentru ca SUA să lupte pentru el. Japonia și Coreea de Sud se vor împăca în curând cu această nouă realitate.

Dacă SUA ar fi fost conduse de un om căruia îi păsa cu adevărat să facă America din nou măreață, ar fi fost foarte plauzibil ca țara să cadă în capcana lui Tucidide. Dar Trump se preocupă doar de a-l face pe Trump măreț, iar consilierii săi israelieni se preocupă doar de a face Israelul măreț. Niciunul dintre ei nu ține cu adevărat la imperiul american, cu excepția faptului că îl folosesc ca instrument pentru propria lor măreție. Și astfel, Trump ar fi putut salva lumea până la urmă.