Camelia Bogdan, judecatoarea care l-a condamnat pe Dan Voiculescu, a castigat la CEDO procesul intentat statului roman

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis marti, 20 octombrie, ca judecatoarei Camelia Bogdan i-au fost incalcate mai multe drepturi in timpul procedurii de excludere din magistratura.

CEDO a decis ca statul roman i-a incalcat dreptul la aparare cand CSM si Inspectia Judiciara au decis excluderea din magistratura a Cameliei Bogdan. In 2016, Inspectia Judiciara a sesizat CSM si a cerut excluderea Cameliei Bogdan din magistratura pe motiv ca aceasta era incompatibila cu dosarul de coruptie al lui Dan Voiculescu din cauza unui curs pentru care fusese platita de Ministerul Agriculturii, institutie constituita parte civila in dosar.

"In ceea ce priveste decizia nr. 495 din 25 aprilie 2017 a sesiunii plenare a CSM, Curtea constata ca acest organism, desi si-a recunoscut oficial competenta in materie, a refuzat sa analizeze plangerile unui magistrat plasat intr-o situatie similara cu cea a reclamantei si ca pozitia ei a fost aprobata de Inalta Curte.

Curtea considera ca, in aceste circumstante, reclamantul nu poate fi condamnata pentru ca nu a adus in fata sesiunii plenare a CSM un litigiu, precum dupa cum a sugerat Guvernul. Prin urmare, exceptia preliminara de neepuizare a cailor de atac interne ridicata de acestea din urma (a se vedea punctul 57 de mai sus) trebuie, prin urmare, respinsa.

In consecinta, Curtea este de parere ca reclamantul nu a putut beneficia de nicio forma de protectie judiciara in legatura cu decizia de suspendare a notificarii. Intrucat suspendarea reclamantului a fost o masura temporara adoptata in cadrul procedurii disciplinare principale, Curtea considera ca aplicabilitatea acestor garantii in prezenta cauza trebuie analizata si in lumina criteriilor stabilite de Curte in Micallef v. Malta ([GC], nr. 17056/06, * 87, CEDO 2009). In plus, in ceea ce priveste aplicabilitatea, Curtea reaminteste ca criteriile Eskelinen sunt la fel de relevante pentru cazurile referitoare la dreptul de acces la o instanta ca si pentru cele referitoare la celelalte garantii consacrate in aceasta dispozitie.

In aceste conditii, Curtea considera ca a existat o incalcare a garantiilor prevazute la articolul 6 * 1 din Conventie", se arata in decizia judecatorilor CEDO. Statul roman trebuie sa-i plateasca judecatoarea 8.000 de euro, 6.000 cu titlu de daune morale si alti 2.000 reprezentand cheltuieli de judecata.

Camelia Bogdan a reclamat la CEDO ca i-au fost incalcate mai multe drepturi garantate de Conventia Europeana a Drepturilor Omului: dreptul la un proces echitabil si dreptul la respectarea vietii private si de familie.

Totul a culminat cu decizia CSM de excludere din magistratura. Potrivit procedurii, judecatorul a fost suspendat din functie. Pe 13 decembrie 2017, Inalta Curte a decis definitiv reprimirea Cameliei Bogdan in magistratura.

In februarie 2016, Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu in dosarul Institutului de Cercetari Alimentare (ICA), dupa ce televiziunile controlate de Dan Voiculescu, condamnat in cauza, au sustinut ca judecatoarea este incompatibila deoarece a participat si predat la un seminar organizat de o asociatie care era finantata de Ministerul Agriculturii, parte vatamata in dosarul ICA.

In 16 aprilie 2016, inspectorii care au analizat cazul Cameliei Bogdan au decis sa respinga sesizarea si au aratat ca nu exista nicio abatere disciplinara din partea judecatoarei. Decizia a fost insa infirmata de Lucian Netejoru, inspectorul sef al Inspectiei Judiciare, care a decis sa transmita sesizarea la Sectia pentru judecatori a CSM. In argumentatia sa, Netejoru arata ca judecatoarea Camelia Bogdan ar fi incalcat articolul 99 din legea magistratilor, articol potrivit caruia constituie abatere disciplinara incalcarea prevederilor legale referitoare la declaratiile de avere, declaratiile de interese, incompatibilitati si interdictii privind judecatorii si procurorii.

Decizia a fost atacata cu recurs de Camelia Bogdan, la Completul de cinci judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie. In 13 decembrie, Inalta Curte a decis reprimirea Cameliei Bogdan in magistratura, printr-o decizie definitiva.

Intr-un alt caz, Sectia pentru judecatori a CSM a decis pentru a doua oara, pe 6 aprilie 2018, excluderea din magistratura a Cameliei Bogdan si suspendarea din functie. Judecatorul a contestat decizia la Inalta Curte.

Camelia Bogdan, fosta judecatoare la Sectia penala a Curtii de Apel Bucuresti, ar fi primit mai multe dosare spre judecare, in ianuarie 2016, care initial fusesera repartizate unui alt judecator, dar care intrase in concediu, scrie Agerpres. Dupa ce judecatorul titular a revenit din concediu, Camelia Bogdan ar fi pastrat un dosar, in care a dispus, in luna mai 2016, confiscarea unor sume de bani, printre cei vizati fiind si notarul Jan Andrei, sotul Laurei Andrei, sefa Tribunalului Bucuresti.