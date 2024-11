Cea mai intrigantă teorie a conspirației: O carte scrisă la anul 1896 ar dovedi că Donald Trump e Ultimul Presedinte al SUA inainte de Sfârșitul Lumii

Cartea din 1890 a lui Ingersoll Lockwood, „Baron Trump's Marvelous Underground Adventures" („Minunatele aventuri subterane ale lui Baron Trump") are prea multe coincidențe stranii legate de familia proaspatului reales președinte al Statelor Unite ale Americii (SUA).

Cartea este despre un băiat pe nume Baron Trump, care găsește un portal și călătorește în timp. Fiul lui Donald Trump se numește Barron Trump. Nu numai că, în carte, Baron este ghidat de un bărbat pe nume Don (Donald Trump), dar există și mai multe indicii într-o altă carte a aceluiași autor, scrisa in 1986 si intitulatata "Ultimul presedinte". Este vorba despre un improbabil (outsider) candidat la președinție care a câștigat alegerile. Nu numai atât, dar cartea vorbește despre Hotelul Fifth Avenue. Adresa din carte este aceeași adresă unde se află în prezent turnurile Trump. Care sunt șansele? Este prea ciudat. În carte există și un personaj pe nume Laugh Pence, care seamănă cu Mike Pence (fostul vicepreședinte al SUA-n.r.).

"Micul Baron Trump" este un personaj de ficțiune, un băiat tânăr, bogat și de viță nobilă, ce locuiește în Castelul Trump. El este protagonistul unei serii de romane pentru copii scrise de Ingersoll Lockwood, un avocat și scriitor american, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Băiatul poartă același nume cu cel mai tânăr fiu al președintelui Trump. El este descris ca având o minte foarte activă și o imaginație debordantă, care l-au determinat să se simtă neîmplinit în contextul unei vieți de lux.

Pentru a scăpa de plictiseală, tânărul Trump pleacă într-o călătorie în Rusia, unde trăiește o aventură ce îi va transforma viața. Însă asemănările nu se opresc aici. Pe drum, Baronul Trump primește îndrumare de la o figură enigmatică, cunoscută ca „maestrul maeștrilor", care îi descoperă un portal ce îi permite să călătorească în lumi paralele. Bărbatul se numește, de fapt, Don Constantino Bartolomeo Strepholofidgeguaneriusfum, dar toată lumea îl cheamă „Don".

Înainte de a porni în călătoria sa prin necunoscut, Trump descoperă motto-ul familiei sale: „Calea către glorie este presărată cu capcane și pericole." Acesta a fost protagonistul a cel puțin două romane: The Travels and Adventures of Little Baron Trump and His Wonderful Dog Bulgar și Baron Trump's Marvelous Underground Journey (Călătoriile și Aventurile Micului Baron Trump și Minunata Călătorie Subterană a Baronului Trump). Ambele romane sunt arhivate de Biblioteca Congresului SUA și pot fi citite gratuit în mediul online.

Cu toate acestea, atenția publicului a fost atrasă de ultimul roman al lui Lockwood, un thriller politic intitulat „Ultimul președinte". Chiar dacă „Ultimul președinte" nu îl prezintă pe Baronul Trump, cartea conține o serie de asemănări stranii cu fostul și actualul președinte al Americii. Cartea începe în orașul New York, care este în tensiune după ce un om politic este ales președinte în mod neașteptat. Vestea provoacă agitație în „părțile superioare" ale orașului, care se sperie fără motiv.

Într-un pasaj din carte se precizează că mase mari de oameni se adună sub conducerea anarhiștilor și socialiștilor și amenință să jefuiască locuințele celor bogați, pe care îi consideră vinovați de ani de nedreptăți. „Hotelul Fifth Avenue va fi primul care va simți furia mulțimii," continuă romanul, menționând aceeași stradă din New York, unde se află acum Trump Tower. „Vor ajunge trupele la timp pentru a-l proteja?" Deși cărțile au dispărut de mult timp și au fost uitate, ele au fost regăsite în anul 2017 și chiar studiate, dând naștere unei teorii a conspirației conform căreia Donald Trump ar fi "ultimul presedinte al SUA", odata cu el venind si Sfarsitul Lumii.