Cel putin 200.000 de migranți din Asia lucrează ilegal in România dupa ce au fost introduși prin programe netransparente ale Guvernului

In ultimii trei ani, peste 300.000 de străini au primit dreptul să muncească în România. Totuși, autoritățile spun că pe teritoriul țării sunt înregistrați pentru muncă doar puțin peste 100.000 de străini. Ce s-a întâmplat cu ceilalți? Nimeni nu are date clare: unii s-au întors acasă, alții au plecat în Vest, mulți însă au rămas în România, în mod ilegal.

Experții afirmă că instituțiile românești nu au suficient personal pentru a se ocupa de numărul mare de angajați străini veniți aici: să le verifice dosarele, să controleze condițiile de lucru sau situația financiară a companiilor care-i angajează. Din acest motiv, mulți ajung în ilegalitate. Datele puse la dispoziția HotNews de Inspectoratul General pentru Imigrări arată că, în perioada 2022 - 2024, autoritățile române au emis avize de muncă pentru 310.000 de străini. Totuși, la sfârșitul lunii ianuarie 2025, doar puțin peste 102.000 dintre aceștia aveau un drept de ședere pentru muncă pe teritoriul României.

România are o politică de toleranță zero față de migrația ilegală, iar consecințele șederii ilegale pe teritoriul țării sunt: decizia de părăsire a teritoriului (în termen de 30 de zile), urmată apoi de decizia de returnare și returnare sub escortă (supuse tot unui termen de 30 de zile). Odată intrați în ilegalitate, au la dispoziție doar zece de zile pentru a contesta decizia. Decizia de returnare este însoțită și de interdicția de reintrare în spațiul Schengen pe o anumită perioadă de timp - care depinde de durata șederii ilegale.

Inspectoratul General pentru Imigrări confirmă că numărul total al cetățenilor returnați de pe teritoriul României în 2024 a fost de 1090. Pentru 2024 s-au dat 95.000 de avize de muncă, iar pentru 2025, Guvernul a anunțat deja un contingent de 100.000 de avize. Acestea nu sunt susținute de un buget corespunzător pentru Ministerul de Interne. Instituții dotate cu suficient personal ar asigura o bună funcționare: ar putea verifica dosarele în timp util, ar controla condițiile de muncă și de cazare și, mai important, ar analiza situația exactă a companiilor care angajează muncitori străini - de exemplu, dacă firma încă mai există.