CNSAS cere instantei sa constate ca Mugur "Manole" Isarescu a fost colaborator al Securitatii

Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu (71 de ani), este considerat de CNSAS colaborator al fostei Securitati, iar Colegiul institutiei a aprobat, saptamana trecuta, nota in care ii este consemnata aceasta calitate.

Conform procedurii, Consiliul National Pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) va sesiza Curtea de Apel Bucuresti, chemata sa confirme sau sa infirme verdictul Colegiului.

"Colegiul a aprobat Nota de Constatare si a dispus introducerea la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti a actiunii in constatare pentru stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii, pentru urmatoarea categorie de persoane: - art. 3 lit. q (guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, presedinte, vicepresedinte de banca si membrii consiliului de administratie din sectorul bancar) - 1 persoana", se arata in comunicatul dat de institutie dupa sedinta de martea trecuta a Colegiului. Acest punct trei al comunicatului de presa se refera in mod evident la guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, al carui nume de cod a fost "Manole".

Avocatul Gheorghe Piperea a cerut CNSAS, printr-o asociatie pe care o conduce, sa verifice daca Mugur Isarescu a colaborat cu Securitatea. Directia de investigatii a CNSAS a prezentat concluziile verificarii in arhive, iar Colegiul a intocmit si votat, saptamana trecuta, nota de constatare trimisa Curtii de Apel Bucuresti pentru a fi confirmata sau infirmata.