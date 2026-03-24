Cogniție fără creier: Cum apare memoria în polimeri, celule și spațiu-timp fără să existe măcar un singur neuron
Postat la: 24.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Modul în care protistul în formă de trompetă Stentor roeseli (foto) își poate modifica sistematic răspunsurile comportamentale la stimuli repetitivi - escaladând printr-o ierarhie de strategii de evitare, ca și cum și-ar „schimba părerea" - în ciuda faptului că nu are neuroni, sinapse și creier este de-a dreptul fasinant.
Organismele unicelulare, de la mucegaiurile Physarum până la bacterii, demonstrează comportamente autentice asemănătoare memoriei și susțin ideea că capacitățile cognitive nu sunt inovații evolutive târzii exclusive sistemelor nervoase complexe, ci mai degrabă proprietăți fundamentale, fără scară, ale organizării biologice - proprietăți care ar putea avea rădăcini în procesele cuantice subcelulare și în arhitectura spațiu-timpului însuși.
Poate că cel mai frapant progres recent vine de la grupul lui Sam Gershman de la Harvard. Într-o preimprimare publicată în februarie 2026, Gershman și colegii săi raportează ceva ce ar fi părut extraordinar cu doar câțiva ani în urmă: învățarea asociativă - condiționarea pavloviană - la ciliatul unicelular Stentor coeruleus.
Celulele Stentor se ancorează într-o cutie Petri și se contractă rapid într-o bilă atunci când sunt deranjate de o stimulare mecanică - un răspuns defensiv care le costă timp de hrănire. Cercetătorii au introdus o atingere slabă (care, singură, rareori declanșa contracția) asociată cu o secundă înainte de o atingere mai puternică (care o făcea în mod fiabil). După asocieri repetate, celulele au început să arate răspunsuri de contracție îmbunătățite doar la atingerea slabă. Experimentele de control au exclus explicațiile neasociative, precum sensibilizarea sau excitația, iar manipularea parametrică a sincronizării a relevat o dependență sistematică a învățării atât de intervalele dintre încercări, cât și de cele dintre stimuli.
Cu alte cuvinte, un organism unicelular - fără niciun sistem nervos - învăța să prevadă că un stimul slab semnala unul mai puternic iminent și își adapta comportamentul în consecință. Aceasta este condiționarea pavloviană, aceeași formă fundamentală de învățare asociativă pe care Pavlov a demonstrat-o cu câinii săi, funcționând într-o singură celulă de aproximativ 2 milimetri lungime. Cercetătorii concluzionează că această capacitate sugerează o origine evolutivă străveche a învățării asociative, una care a precedat apariția sistemelor nervoase multicelulare cu sute de milioane de ani.
Această descoperire se potrivește perfect cu lucrările computationale ale grupului lui Michael Levin de la Allen Discovery Center de la Universitatea Tufts. Așa cum am discutat într-o analiză recentă, echipa lui Levin (Pigozzi, Goldstein & Levin, 2025) a modelat 29 de rețele biologice de reglare genică (GRN) și le-a supus unui protocol de condiționare asociativă în stil pavlovian - practic „antrenând" aceste rețele de decizie la nivel molecular să răspundă la stimuli pereche. Rezultatele, publicate în Communications Biology, au fost remarcabile: rețelele condiționate cu succes au prezentat o emergență cauzală integrativă crescută (măsurată ca un Φ mai mare), ceea ce înseamnă că au devenit mai unificate și mai coerente în structura lor cauzală după învățare.
Implicația este profundă. Învățarea nu schimbă doar maparea intrare-ieșire a unui sistem - ci crește gradul în care sistemul funcționează ca un întreg integrat și emergent. Antrenamentul transformă o colecție de componente moleculare în ceva care seamănă mai mult cu un agent coerent. În lucrările ulterioare, echipa a explorat modul în care IA ar putea fi utilizată pentru a „reseta" comportamentele învățate în modelele GRN, dezvăluind o dinamică de „clichet al inteligenței" în care unele răspunsuri dobândite devin din ce în ce mai greu de șters - sistemul rezistă revenirii la starea sa de dinainte de învățare.
Aceste rezultate susțin un cadru pe care l-am elaborat în Criteriul Agentului Volitiv (VAC): că agenția și cogniția nu sunt adaosuri mistice care apar doar după evoluția creierului, ci proprietăți fără scară ale sistemelor complexe suficient de organizate - sisteme care pot integra informații, stoca starea învățată și exercita un control cauzal coerent asupra comportamentului lor viitor.
Cadrul VAC este profund complementar cu TAME (Technological Approach to Mind Everywhere) al lui Michael Levin. În timp ce TAME oferă scheletul teoretic pentru a explica de ce ar trebui să recunoaștem orientarea către obiective la toate nivelurile - argumentând că terminologia mentalistă, atunci când este aplicată cu rigoare empirică și fecunditate, este productivă din punct de vedere științific - VAC oferă criteriile operaționale pentru a identifica și măsura efectiv dacă un sistem se califică drept agent volitiv. TAME vă spune să căutați agenția; VAC vă spune cum să o detectați.
Criteriul agentului volitiv stabilește patru dimensiuni verificabile pentru evaluarea capacității de acțiune:
- Integrarea informațiilor: Poate sistemul să primească, să proceseze și să rețină informații din mediul său înconjurător într-un mod care să-i influențeze starea internă? Acest lucru depășește simpla reacție - presupune ca datele de intrare să fie sintetizate într-o reprezentare coerentă care să persiste dincolo de stimulul în sine.
- Stocarea stărilor învățate: Se schimbă comportamentul sistemului pe baza experienței într-un mod care persistă în timp? Nu este vorba de evoluție genetică sau degradare pasivă, ci de modificarea activă a tiparelor de răspuns pe baza feedback-ului - semnul distinctiv al memoriei la orice scară.
- Control cauzal coerent: Poate sistemul să exercite o influență orientată spre obiective asupra stărilor sale viitoare? Demonstrează acesta corectarea erorilor, reglarea homeostatică sau rezolvarea problemelor care ajustează mijloacele pentru a atinge scopuri consecvente în condiții variabile?
- Capacitate volitivă: Demonstrează sistemul agenție - abilitatea de a alege dintre strategii alternative pentru a atinge obiectivele? Acesta este nivelul cel mai înalt: nu doar a răspunde sau a învăța, ci a manifesta flexibilitate în modul în care sunt urmărite obiectivele.
Aceste criterii operaționalizează conceptele mai abstracte ale TAME. Când Levin vorbește despre „agenți" și „obiective", VAC oferă lista de verificare empirică. Când TAME pledează pentru fecunditatea limbajului cognitiv, VAC specifică ce rezultate experimentale ar justifica acel limbaj. Împreună, ele creează o metodologie în două părți: TAME stabilește legitimitatea teoretică a atribuirii cogniției sistemelor non-neuronale; VAC oferă cadrul de măsurare pentru a face acest lucru în mod riguros.
Ceea ce grupul lui Levin a demonstrat din punct de vedere computațional în rețelele de reglare genetică și ceea ce grupul lui Gershman a demonstrat acum empiric în organismul viu Stentor este că aceste criterii VAC sunt îndeplinite la nivel molecular și unicelular. Aceste sisteme integrează informații (feedback-ul senzorial modulează starea internă), stochează stări învățate (condiționarea produce schimbări comportamentale persistente), exercită un control cauzal coerent (rezolvă probleme prin încercare și eroare) și, în cazul Stentor, demonstrează capacitate volitivă (alegerea dintre patru strategii comportamentale distincte în funcție de context).
În mod esențial, acestea nu sunt explicații mecaniciste reductive care dizolvă agenția în simplă chimie. Ele sunt măsurători ale unei emergențe autentice - apariția unor proprietăți cauzale de ordin superior care nu pot fi prezise doar din comportamentul componentelor. Creșterea lui Φ (informație integrată) observată în GRN-urile condiționate nu este o metaforă. Este o semnătură cantitativă a faptului că învățarea creează noi structuri cauzale la nivel de sistem. Cadrul VAC, asociat cu TAME, ne permite să recunoaștem și să măsurăm această emergență oriunde apare.
În acest context, realizările recente din domeniul bioinformaticii capătă o semnificație mai profundă decât sugerează titlurile din presă. La începutul lunii martie 2026, compania australiană de biotehnologie Cortical Labs a demonstrat că computerul lor biologic CL1 - aproximativ 200.000 de neuroni umani derivați din celule stem pluripotente induse, cultivați pe o matrice de microelectrozi de înaltă densitate - a învățat să joace clasicul joc de împușcături în prima persoană, Doom.
Aceasta se bazează pe lucrarea anterioară a companiei, DishBrain, publicată în Neuron în 2022, în care aproximativ 800.000 de neuroni au învățat să joace Pong. Această realizare anterioară a durat 18 luni. Etapa importantă reprezentată de Doom a fost atinsă cu un sfert din neuroni, în aproximativ o săptămână, datorită noii interfețe a CL1, care permite oricui să programeze neuroni biologici folosind Python. Un dezvoltator independent, Sean Cole, a realizat integrarea.
Trecerea de la Pong la Doom este semnificativă. Pong implică o relație senzorial-motorie directă, bidimensională: mingea se mișcă, paleta se mișcă. Doom este un mediu tridimensional cu explorare, inamici, luptă și luare de decizii în timp real. Informațiile vizuale ale jocului au trebuit să fie traduse în modele de stimulare electrică transmise culturii neuronale, iar modelele de activare ale neuronilor au fost decodificate înapoi în acțiuni din joc - mișcare, rotire și tragere.
După cum observă Brett Kagan, directorul științific al Cortical Labs, performanța seamănă cu cea a unui începător care nu a văzut niciodată un computer - ceea ce, să fim sinceri, neuronii nu au văzut. Dar ei dau dovadă de învățare adaptativă, orientată spre obiective: pot localiza inamici, trage și naviga pe coridoare, îmbunătățindu-se în timp printr-un proces de întărire bazat pe feedback. Celulele își reorganizează treptat activitatea ca răspuns la feedback structurat - o formă de învățare care exploatează tendința naturală a neuronilor către plasticitatea sinaptică, restructurând fizic conexiunile pentru a minimiza feedback-ul haotic și a dezvolta căi de răspuns coerente.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
După ce Trump a bătut câmpii cu negocieri imaginare, Iranul a prezentat un set de cereri reale pentru încetarea războiului
Iranul a prezentat un set de cereri formale pentru incetarea razboiului, in contextul discuțiilor indirecte anunțate de ...
-
Pământul intră într-o zonă periculoasă: "Toți indicatorii sunt pe roșu. Ce urmează pentru planeta care nu mai răcește"
Un nou raport al Organizația Meteorologica Mondiala arata ca schimbarile climatice au impins Pamantul intr-o zona fara p ...
-
Iranul a construit un sistem de metrou pentru rachete balistice în interiorul unui munte de granit
Un munte din granit la sud de Yazd este in construcție de doua decenii. IRGC nu a amenajat aici un buncar, ci a construi ...
-
Filosoful Kremlinului l-a decriptat total pe Netanyahu care îl așteaptă pe Mesia Triumfător în vreme ce Trump e doar o unealtă diabolică
Filosoful rus considerat a fi „creierul lui Putin” analizeaza recentele afirmații ale premierului israelian ...
-
Lumea noastră este protejata de forțe misterioase: Sonda Voyager s-a lovit de un zid de plasmă cu temperatura de 90.000° la marginea sistemului solar
Așa cum, de pilda, Centura Van Allen protejeaza Terra impotriva radiatiilor solare care altfel ar duce la extin'ia vieti ...
-
Uzinele Dacia angajează 350 de roboți umanoizi: Compania anunță ce activități vor prelua
Renalult a prezentat la Paris planul strategic al grupului. Astfel, a anunțat ca in urmatorii ani vor fi angajați 350 de ...
-
Descoperire uluitoare: Conștiința ar fi putut exista cu 100 de milioane de ani înaintea apariției vieții. Dovada s-ar putea afla în 121 de grame de praf
Cu peste 4 miliarde de ani in urma, un asteroid numit Bennu ratacea prin sistemul solar. Acum trei ani, NASA a adus pe P ...
-
Terasa ta de vis: idei pentru amenajarea unui spațiu de relaxare perfect în aer liber
Amenajarea unei terase reușite necesita insa mai mult decat simpla amplasare a unei mese și a catorva scaune. Este un pr ...
-
Președintele SUA e batjocorit de purtătorul de cuvânt al armatei iraniene: „Hei, Trump, ești concediat"
Purtatorul de cuvant al armatei iraniene, Ebrahim Zolfaghari, l-a batjocorit duminica pe președintele american Donald Tr ...
-
Apa pe care o bem ar putea influenţa riscul de boală Parkinson. Legături între tipul apei subterane și riscul neurologic
Un studiu de amploare, realizat in Statele Unite, sugereaza ca tipul si vechimea apei subterane din care provine apa pot ...
-
Legătura dintre astrologie și știință: Luna în care te-ai născut influențează gradul de vulnerabilitate la boli mintale. Diferențe mari între copiii născuți la început și final de an
Copiii nascuți in octombrie, noiembrie sau decembrie sunt diagnosticați cu afecțiuni de sanatate mintala mai frecvent de ...
-
Se schimbă regulile jocului: războiul din Iran accelerează săptămâna de lucru de 4 zile
Razboiul din Iran incepe sa rescrie regulile muncii la nivel global: mai multe state au trecut deja la saptamana de lucr ...
-
Suntem aproape de un nou lockdown? Riscul e mare, dar de data aceasta motivul nu mai e Covid-19
Lumea se pregatește pentru o perioada dificila din cauza lipsei de resurse, iar noile restricții pe care statele incep s ...
-
Google dă dreptul inteligenței artificiale să schimbe titlurile din mass-media direct în motorul de căutare în numele "adevărului"
Google schimba regulile jocului in media: titlurile nu mai aparțin redacțiilor, ci pot fi rescrise de inteligența artifi ...
-
Sunteți într-un film și toți cei de la televizor citesc un scenariu scris de un singur mare studio de film. Politicienii voștri sunt actori plătiți.
Autor: Mads Palsvig Iata lecția de astazi despre conflictul din Orientul Mijlociu: 1. Toate țarile colaboreaza in mod co ...
-
Noul lider al Iranului este „invizibil". Nici CIA și nici Mossad nu au reușit să găsească vreun indiciu că ar controla regimul. „Este mai mult decât ciudat"
Dispariția din spațiul public a noului lider suprem al Iranului alimenteaza tot mai multe suspiciuni privind cine contro ...
-
Profeția extraordinară a lui Ovidius despre 2026. Ce a scris acum 2.000 de ani poetul exilat în vechiul Tomis în "Metamorfozele"
Puțini iși amintesc ca unul dintre cei mai importanți poeți ai Antichitații și-a trait ultimii ani chiar pe teritoriul R ...
-
Vești importante pentru românii care folosesc bani cash: ce se schimbă de la 1 iulie 2027 în toată Europa
Uniunea Europeana pregatește introducerea unor reguli noi privind utilizarea numerarului, care vor intra in vigoare la 1 ...
-
Scandal la baza americanilor de la Kogălniceanu: motorină sustrasă și vândută pe sub mână
Judecatoria Constanța a pronunțat primele condamnari in dosarul care vizeaza sustragerea unor cantitați de motorina din ...
-
Un cunoscut influencer rus care l-a criticat pe Putin a murit după ce avionul său a fost doborât "confundat" cu o dronă ucraineană
Un cunoscut influencer al aviației ruse a murit dupa ce avionul sau a fost confundat cu o drona ucraineana și doborat de ...
-
Misterul scos la lumină din apele Antarcticii: A fost descoperită o lume ascunsă ce reglează sistemul climatic al Pământului
Un studiu recent a adus la lumina o diversitate genetica neașteptata in ecosistemele marine ale Oceanului Antarctic, o z ...
-
Caz revoltător: copii de 2 și 4 ani, legați cu frânghie de calorifer, în locuință. Polițiștii au intervenit imediat
Scene greu de imaginat au fost descoperite intr-un apartament din municipiul Satu Mare, unde doi copii mici au fost gasi ...
-
Economist de top : „Carburanții ar putea ajunge la 12-13 lei/litru. Și știți de ce?"
Economistul Adrian Negrescu a explicat ca deși Romania are petrol, nu-l poate folosi din cauza funcționarii reduse a raf ...
-
Cum își împart dictatorii planeta: Putin îi propune lui Trump un troc exploziv - Iran contra Ucraina!
Rusia a propus Statelor Unite un acord cu miza uriașa: Moscova sa inceteze schimbul de informații cu Iranul, inclusiv da ...
-
Americanii sunt suspectați că ar fi lovit Bahrainul, stat aliat SUA: Explozia a rănit zeci de civili și a distrus locuințe
O baterie de aparare aeriana Patriot operata de americani ar fi lansat racheta de interceptare implicata intr-o explozie ...
-
Ce se întâmplă în corpul uman când este urmată dieta MIND - cea mai tare de la această oră: mănânci și nu îmbătrânești!
Un studiu, publicat in Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry, arata ca dieta MIND, o combinatie intre dieta ...
-
Iranul, răspuns la ultimumul lui Trump privind Strâmtoarea Ormuz: Este deschisă tuturor navelor, mai puțin celor care au legături cu „dușmanii Iranului"
Stramtoarea Ormuz ramane deschisa tuturor navelor, cu excepția celor legate de „dușmanii Iranului", a declarat dum ...
-
România e țap ispășitor în scandalul cărnii de cal care a zguduit Europa! Cazul ia o turnură neașteptată: Cine era, de fapt, în spatele fraudei uriașe
Un scandal alimentar de proporții a zguduit Europa, dupa ce carne de cal a fost vanduta drept carne de vita in mai multe ...
-
Plan pus la cale de Elon Musk, dezvăluit în Texas: transformarea umanității într-o „civilizație galactică" / VIDEO
Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a anunțat duminica inceperea construcției unui proiect „epic" care sa transf ...
-
Presa rusă acuză: România, parte din 'coridorul morții' creat de NATO la Marea Neagră, alături de alte state
Presa rusa lanseaza noi acuzații privind rolul Romaniei in arhitectura militara a NATO, susținand ca țara noastra ar fac ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu