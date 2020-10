Cum actiona "Banda instalatorilor romani". Hotii de centrale care i-au lasat pe francezi fara apa calda

Aproape 1.000 de centrale termice au fost furate in Franta de o banda de hoti din Romania si Republica Moldova. Acestia actionau pe santiere si intrau, noaptea, in apartamentele care inca nu erau date in folosinta.

In aproape un an de zile, au fost furate nu mai putin de 910 centrale termice in toata Franta. Tribunalul specializat din Rennes a pronuntat pedepse de pana la cinci ani de inchisoare, joi, 1 octombrie 2020, impotriva a nouasprezece moldoveni si romani suspectati ca ar fi facut parte dintr-o "banda" care a furat aproape o mie de centrale termice de pe diferite santiere din Franta, in 2017 si 2018, relateaza presa franceza.

Zeci de furturi s-au produs in Nantes, Carquefou si Coueron (Loire-Atlantique), Angers si Avrille (Maine-et-Loire) sau chiar Rennes, Bruz, Saint-Gilles si Saint-Erblon (Ille-et- Urat). In Saint-Julien-de-Concelles (Loire-Atlantique), in noaptea de 2 spre 3 noiembrie 2017, banda a furat astfel ferestrele a sase apartamente dintr-un bloc, douazeci si sase de panouri electrice si sase centrale termice.

O luna mai tarziu, in Saint-Gilles-Croix-de-Vie, in noaptea de 5 spre 6 decembrie 2017, o echipa a furat douasprezece centrale termice pe gaz natural si tot atatea termostate, saisprezece tablouri electrice si tot atatea intrerupatoare de circuit, o plita cu inductie, un cuptor cu convectie si chiar un cuptor cu microunde.

Miercuri, 30 septembrie 2020, un roman in varsta de 34 de ani care locuieste in Aubervilliers (Sena-Saint-Denis) a recunoscut, in fata judecatorilor, ca el si complicii sai au venit din regiunea Parisului si au inchiriat camere de hotel cu o zi inainte de seara in care au comis furturile. Acestia comiteau cate doua spargeri in aceeasi noapte, au precizat procurorii francezi.

Masina folosita de hoti, un Renault Megane, a fost vazuta in apropierea zonelor unde s-au dat spargerile: astfel, autoturismul a fost vazut intr-o zona de odihna a autostrazii din Macon (Saone-et-Loire), cu putin inainte ca 42 de tablouri electrice sa fie furate in Frejus (Var). "Cu siguranta nu au venit sa viziteze obiectivele turistice, era noaptea de 16 spre 17 noiembrie", a notat magistratul. Masina Renault Megane - care fusese vazuta si in parcarile hotelurilor - a fost adesea urmata de un furgon Renault Trafic, au mentionat anchetatorii. In cuvintele presedintelui instantei, incapeau pana la opt cazane in acest "vehicul de razboi", care fusese achizitionat in mod intentionat sub o identitate falsa.

Urmarirea a dezvaluit ca hotii au predat ulterior marfa lor unor "masini inmatriculate in Moldova", a mai mentionat judecatorul. "Cu siguranta ca au castigat astfel mai mult decat daca ar fi lucrat in industria constructiilor", au spus magistratii. Unul dintre barbati a recunoscut ca furturile i-au adus "intre 20 si 25.000 de euro". "A existat o piata excelenta in Romania si Moldova pentru aceste aparate ... Ne putem imagina ca o serie de case, chiar si astazi, sunt incalzite acolo cu centrale furate in Franta", a spus presedintele instantei.

"Acestea nu sunt doar atacuri asupra proprietatii: santierele au fost intarziate, angajatii au fost afectati", a subliniat, la randul sau, procurorul. Cele mai grele sentinte au fost pronuntate in cele din urma pentru un barbat de 43 de ani si un barbat de 40 de ani, ambii din orasul Hincesti (Moldova), care se pare ca era liderul gruparii. Acesta avea chiar propriul canal de vanzare a bunurilor.