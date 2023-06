Cum să mănânci "film pe pâine" la TiFF 2023: Adrian Dragoș trece de la snooker cu Jimmy White la Film Food cu Alex Vitali si Florin Dumitrescu

O idee unică la care am asistat la TiFF 2023, pe langa savoarea serilor de film din Piata Unirii si dâra de celebritate a lui Oliver Stone ce te conducea spre cochetul si ravisantul restaurant Da Pino, din centrul Clujului, à côté de Catedrală.

L-am desoperit aici pe inimosul Adrian Dragos, nu atat patron, cat un gurmand de inedit si un restaurator din patina vintage. Cu o seara inainte devorase "la tricou" o partida de snooker in compania unor campioni celebri. Spre cinci dimineata plecase la culcare, după o "bilă" memorabilă cu Jimmy White, dar in jurul pranzului a revenit la Da Pino pentru ca trebuia organizat evenimentul de seara: "Food Film". Si aici apare ideea geniala, legata de TiFF.

Adrian Dragos s-a gandit neostenit sa ofere mesenilor mancare specifica, inspirata dintr-un anumit film de bonton. Pe scurt, rulezi pelicula, iti plouă-n gura si dai fuga sa pui la papila gustativă un dumicat incredibil de savuros, creatie a grandiosului Alex Vitali. In serile următoare vor participa si alti chef-i cunoscuti, unul din ei Florin Dumitrescu, in total - am inteles - un carre de ași. Aici sa vedem care pe care!