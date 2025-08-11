O companie ungară de familie vrea să deschidă o mină de sare în Transilvania. Concesiunea e în curs de autorizare

O companie de familie ungară se pregătește să deschidă o mină de sare la Valea Florilor, judeţul Cluj, după ce a câștigat concesiunea anul trecut, transmite publicația maghiară Infostart. Extracția sării din zonă ar putea fi continuată timp de secole, a declarat pentru portfolio.hu Márton Veres, un reprezentant al companiei. Salt-Veres Zrt. este deținută de tatăl său, iar compania este unicul proprietar al societăţii Diana Exploatări Miniere SRL din România, care deține concesiunea minieră.

După cum a spus Márton Veres, procesul de solicitare a drepturilor de exploatare a fost lansat în 2009, dar licența a fost obţinută abia în decembrie anul trecut. „Războiul ruso-ucrainean și închiderea minelor ucrainene au dat piața peste cap. Aproape 2 milioane de tone de sare s-au pierdut din regiune, care trebuie înlocuită din alte părți", a spus expertul.

Mina a fost explorată în 1980-1981, în perioada lui Ceaușescu. „Am avut acces la aceste studii și date. S-a dovedit că logistica minei era deja construită la acea vreme - adică există o linie de cale ferată electrificată cu ecartament dublu care este esențială pentru transportul sării. În lucrările ulterioare doi ingineri minieri transilvăneni au avut un rol important: Zoltán Ambrus și profesorul József András. Lor trebuie să le mulțumim pentru alegerea bună a concesiunii pe care a făcut-o tatăl meu la acea vreme", a spus Márton Veres.

Dreptul de exploatare este valabil 20 de ani, după care poate fi prelungit la fiecare 5 ani. În această perioadă, se estimează că pot fi extrase economic 30 de milioane de tone. Așadar, dacă calculăm la 800 de mii de tone pe an, aceasta înseamnă o rezervă suficientă pentru aproape 40 de ani. Însă, conform studiilor geologice, rezerva totală este mult mai mare, chiar de sute de milioane de tone. Astfel, extracția din acest zăcământ poate fi continuată pe termen lung, chiar și timp de secole.

„În prezent deţinem licența de producție, ceea ce nu înseamnă încă deschiderea minei - procedura de autorizare este în curs de desfășurare, la finalul căreia putem primi licența de deschidere. Conform legii, trebuie să aşteptăm 330 de zile, astfel că putem deschide mina, probabil, până la sfârșitul anului 2025. Scopul nostru este să atingem capacitatea anuală de 800 de mii de tone în 2-3 ani și să asigurăm o producție continuă, stabilă și ieftină", a adăugat Márton Veres.

Modelul este furnizat de operațiuni miniere germane: compania ungară va lucra cu combine electrice, într-un sistem închis, automatizat, cu structuri autoportante, cu o prezență umană minimă. Proiectul poate fi operat de 30-35 de persoane în două ture. Producția și procesarea vor avea loc în întregime în subteran, astfel încât locuitorii nu vor trebui să se confrunte nici măcar cu poluarea fonică. Alimentarea cu energie va fi de asemenea asigurată într-o măsură semnificativă cu energie regenerabilă, astfel amprenta ecologică a minei va fi minimă, iar astfel expunerea lor la prețurile energiei va fi de asemenea diminuată.

Mina va arăta complet diferit față de mina de sare de la Praid, recent închisă din cauza dezastrului produs recent. După cum a spus Márton Veres, diferența este uriașă. Aceasta va fi o mină industrială nouă și modernă. Mina de la Praid este o zonă care a fost exploatată timp de sute de ani, unde producția de sablare a continuat până în ultimii câţiva ani.

Iar partea comercială a proiectului constă în faptul că cererea de sare în România este în prezent de aproximativ 1,5 milioane de tone, care este acoperită în mare parte de compania de stat Salrom, prin intermediul a 7-8 mine. Această mină va avea o capacitate foarte mare, de 800 de mii de tone pe an, ceea ce ar acoperi 80-90% din cererea totală anuală de sare a Ungariei sau întreaga cerere a Slovaciei, Croației și Serbiei la un loc.

Însă, datorită purității ridicate a sării, piața-țintă a companiei ar putea fi şi industria chimică, industria farmaceutică şi industria alimentară, dar sarea ar putea fi folosită chiar și în hrana pentru animale și ca material antiderapant pe drumuri pe timpul iernii. Puritatea ridicată este deosebit de avantajoasă, deoarece nu este necesară o purificare suplimentară, ceea ce înseamnă economii majore de costuri.

„Ne așteptăm la o creștere a producției în 2-3 ani, dar vrem să producem sare chiar din 2026", a spus expertul, adăugând că utilajele lucrează deja în secția de sare în timpul construcției puțului de pantă, ceea ce înseamnă că şi acolo se obține un produs care poate fi vândut.