O companie ungară de familie vrea să deschidă o mină de sare în Transilvania. Concesiunea e în curs de autorizare
Postat la: 11.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
O companie de familie ungară se pregătește să deschidă o mină de sare la Valea Florilor, judeţul Cluj, după ce a câștigat concesiunea anul trecut, transmite publicația maghiară Infostart. Extracția sării din zonă ar putea fi continuată timp de secole, a declarat pentru portfolio.hu Márton Veres, un reprezentant al companiei. Salt-Veres Zrt. este deținută de tatăl său, iar compania este unicul proprietar al societăţii Diana Exploatări Miniere SRL din România, care deține concesiunea minieră.
După cum a spus Márton Veres, procesul de solicitare a drepturilor de exploatare a fost lansat în 2009, dar licența a fost obţinută abia în decembrie anul trecut. „Războiul ruso-ucrainean și închiderea minelor ucrainene au dat piața peste cap. Aproape 2 milioane de tone de sare s-au pierdut din regiune, care trebuie înlocuită din alte părți", a spus expertul.
Mina a fost explorată în 1980-1981, în perioada lui Ceaușescu. „Am avut acces la aceste studii și date. S-a dovedit că logistica minei era deja construită la acea vreme - adică există o linie de cale ferată electrificată cu ecartament dublu care este esențială pentru transportul sării. În lucrările ulterioare doi ingineri minieri transilvăneni au avut un rol important: Zoltán Ambrus și profesorul József András. Lor trebuie să le mulțumim pentru alegerea bună a concesiunii pe care a făcut-o tatăl meu la acea vreme", a spus Márton Veres.
Dreptul de exploatare este valabil 20 de ani, după care poate fi prelungit la fiecare 5 ani. În această perioadă, se estimează că pot fi extrase economic 30 de milioane de tone. Așadar, dacă calculăm la 800 de mii de tone pe an, aceasta înseamnă o rezervă suficientă pentru aproape 40 de ani. Însă, conform studiilor geologice, rezerva totală este mult mai mare, chiar de sute de milioane de tone. Astfel, extracția din acest zăcământ poate fi continuată pe termen lung, chiar și timp de secole.
„În prezent deţinem licența de producție, ceea ce nu înseamnă încă deschiderea minei - procedura de autorizare este în curs de desfășurare, la finalul căreia putem primi licența de deschidere. Conform legii, trebuie să aşteptăm 330 de zile, astfel că putem deschide mina, probabil, până la sfârșitul anului 2025. Scopul nostru este să atingem capacitatea anuală de 800 de mii de tone în 2-3 ani și să asigurăm o producție continuă, stabilă și ieftină", a adăugat Márton Veres.
Modelul este furnizat de operațiuni miniere germane: compania ungară va lucra cu combine electrice, într-un sistem închis, automatizat, cu structuri autoportante, cu o prezență umană minimă. Proiectul poate fi operat de 30-35 de persoane în două ture. Producția și procesarea vor avea loc în întregime în subteran, astfel încât locuitorii nu vor trebui să se confrunte nici măcar cu poluarea fonică. Alimentarea cu energie va fi de asemenea asigurată într-o măsură semnificativă cu energie regenerabilă, astfel amprenta ecologică a minei va fi minimă, iar astfel expunerea lor la prețurile energiei va fi de asemenea diminuată.
Mina va arăta complet diferit față de mina de sare de la Praid, recent închisă din cauza dezastrului produs recent. După cum a spus Márton Veres, diferența este uriașă. Aceasta va fi o mină industrială nouă și modernă. Mina de la Praid este o zonă care a fost exploatată timp de sute de ani, unde producția de sablare a continuat până în ultimii câţiva ani.
Iar partea comercială a proiectului constă în faptul că cererea de sare în România este în prezent de aproximativ 1,5 milioane de tone, care este acoperită în mare parte de compania de stat Salrom, prin intermediul a 7-8 mine. Această mină va avea o capacitate foarte mare, de 800 de mii de tone pe an, ceea ce ar acoperi 80-90% din cererea totală anuală de sare a Ungariei sau întreaga cerere a Slovaciei, Croației și Serbiei la un loc.
Însă, datorită purității ridicate a sării, piața-țintă a companiei ar putea fi şi industria chimică, industria farmaceutică şi industria alimentară, dar sarea ar putea fi folosită chiar și în hrana pentru animale și ca material antiderapant pe drumuri pe timpul iernii. Puritatea ridicată este deosebit de avantajoasă, deoarece nu este necesară o purificare suplimentară, ceea ce înseamnă economii majore de costuri.
„Ne așteptăm la o creștere a producției în 2-3 ani, dar vrem să producem sare chiar din 2026", a spus expertul, adăugând că utilajele lucrează deja în secția de sare în timpul construcției puțului de pantă, ceea ce înseamnă că şi acolo se obține un produs care poate fi vândut.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Donald Trump șochează SUA: Anunță că va reduce prețul medicamentelor cu 1.500%
Excentricul președinte al SUA, Donald Trump, promite ca va reduce prețul medicamentelor cu 1.500%. Asta ar insemna pract ...
-
Austeritatea lui Bolojan ne duce la sapa de lemn din primele zile: Tot mai multe firme românești intră pe roșu; profitabilitatea scade vertiginos
Datele financiare publicate de Banca Naționala a Romaniei, dupa ce a primit raportarile de la Ministerul Finanțelor ale ...
-
CONTROL TOTAL. România renunță la cardul național de sănătate: Cartea electronică de identitate devine singurul validător al serviciilor medicale
Începand de anul viitor, cardul național de sanatate va fi scos definitiv din uz. Locul lui va fi luat de cartea e ...
-
OZN-urile nu mai sunt un mister: SUA confirmă existența a patru specii extraterestre distincte: Cenușii, Nordicii, Insectoizii și Reptilienii
O audiere recenta la Capitol Hill a readus in atenție misterul OZN-urilor, dupa ce un fizician implicat in proiecte secr ...
-
Speranța de viață la vârsta de 65 de ani în UE. România se afla la cea mai mare rata din istorie
În anul 2023 speranța medie de viața in UE a unei persoane de 65 de ani era de 20,2 ani. Speranța de viața tot cre ...
-
Alege salteaua ideală pentru un somn fără insomnii
Un somn odihnitor este fundamentul unei vieți sanatoase, iar alegerea saltelei potrivite joaca un rol crucial in preveni ...
-
DOCUMENT: Impozitele pentru mașini vor bubui. La Guvern se lucrează pentru noile tarife precum cele din tabel
Impozitul auto va crește conform principiului "Poluatorul platește", cel mai mult urmand sa plateasca cei cu mașini mai ...
-
Un meteorit analizat recent dă peste cap întreaga teorie a formării Pământului și a planetelor din sistemul nostru solar
Analiza unui meteorit antic sugereaza ca planetele formate din roci, atat cele apropiate, cat și cele mai indepartate de ...
-
Cea mai spectaculoasă lună plină a verii, „Luna Sturionului", se vede sâmbătă
Luna plina din august, cunoscuta sub numele de „Luna Sturionului", va putea fi vazuta in noaptea de sambata spre d ...
-
Trăim zorii unei crize de proporții: Europa ar putea fi lovită direct de deciziile lui Trump; prețul aurului atinge un nou maxim istoric
Aurul a atins un nou record istoric de peste 3.500 dolari pe uncie, pe fondul zvonurilor privind tarife impuse de SUA pe ...
-
Mutare surpriză a lui Donald Trump, pentru Vladimir Putin: S-ar putea trezi față în față cu Zelenski, la marea întâlnire din Alaska
Casa Alba ia in calcul invitarea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la negocierile de pace din Alaska, programa ...
-
Mersul intermitent japonez: tendința virală în materie de exerciții fizice care conferă un plus de energie
Alternarea intre mersul rapid și cel lent este potrivita in special pentru persoanele care nu fac multa mișcare in mod r ...
-
Casa Regală a tăcut mâlc după decesul lui Ion Iliescu. Una dintre fiicele Regelui Mihai era la grătar când a murit vechiul adversar al tatălui ei și al monarhiei
Casa Regala a Romaniei nu a avut nicio reacție dupa decesul lui Ion Iliescu, nici macar un mesaj de complezența cum au t ...
-
Cu cât s-a scumpit, de fapt, coșul de cumpărături pentru o familie: Cum influențează majorarea TVA-ului
Dupa scumpirile intrate in vigoare la 1 august 2025, o familie cu doi adulți și un copil de doi ani ajunge sa plateasca, ...
-
Unde trebuia sa fie de fapt inmormantat Ion Iliescu: Totul era pregătit
Ion Iliescu a incetat din viața marți, 5 august 2025, la varsta de 95 de ani. A fost inmormantat joi, 7 august, in Cimit ...
-
Alertă epidemică globală. Virusul chikungunya se răspândește rapid din China în alte țări
Un focar major de virus chikungunya, transmis prin ințepatura țanțarilor, a declanșat masuri de carantina in China și at ...
-
Ca in Biblie: Marea Galileei s-a înroșit ca pe vremea lui Moise când fenomenul a fost interpretat ca "semn rău"
Marea Galileei, cea care apare și in Biblie, a devenit sangerie, la fel ca pe vremea lui Moise și amintesc de povestea b ...
-
Prețurile vor exploda până-n cer: S-a închis Strâmtoarea Dardanele, cea mai importantă rută de transport
Un incendiu de vegetație izbucnit in nord-vestul Turciei a forțat autoritațile sa inchida traficul maritim prin stramtoa ...
-
Oprirea războiului nu aduce profit! Scad acțiunile companiilor europene de apărare, pe fondul zvonurilor unui posibil acord SUA-Rusia pentru pace în Ucraina
Actiunile principalelor companii europene din industria de aparare au scazut miercuri, contrar evolutiei generale poziti ...
-
România suspectează un mare sabotaj al Rusiei: Au contaminat țițeiul și au generat o criză de proporții în țara noastră
Saptamana trecuta, Romania a primit un lot contaminat de țiței din Azerbaidjan, ceea ce a dereglat serios sistemul energ ...
-
Noua mutatie a COVID-19 lovește de data asta copiii - cazurile cresc alarmant în spitale
INSP semnaleaza o creștere semnificativa a cazurilor de COVID-19 tratate in spitalele de specialitate, comparativ cu inc ...
-
Descoperire fabuloasa a roverul Curiosity al NASA: imagini cu ceea ce pare a fi o bucată de coral pe planeta Marte
Roverul Curiosity al NASA a trimis imagini intrigante cu ceea ce pare a fi o bucata de coral pe planeta Marte. Obiectul ...
-
Bolojan trage frâna de mână în constructia autostrăzilor - UMB primește răspuns nefavorabil de la Guvern!
Premierul Ilie Bolojan a avut astazi o reacție cel puțin ambigua la avertismentul constructorului roman ca va reduce rit ...
-
Guvernul a lăsat un milion de pensionari amărâți fără bani din cauza situației economice a României. Recalcularea pensiilor a picat in vreme ce pensiile speciale sunt bine-merci
Promisiunea de recalculare a pensiilor pentru un milion de romani nu va fi onorata. Statul nu mai are bani, iar lipsa fo ...
-
Schimbări esențiale pentru cei care vând sau cumpără o mașină: lista obligațiilor noi, conform propunerilor guvernamentale
Guvernul a stabilit un calendar nou pentru proprietarii de mașini. Masurile sunt propuse de Ministerul Dezvoltarii. Aces ...
-
Descoperire de senzatie mondială: Mintea are un cod secret și două hărți pentru realitate - una pentru lucruri, alta pentru substanțe
O echipa de cercetatori de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) a facut un pas important in ințelegerea modulu ...
-
Ce-a rostit Nina Iliescu la inmormantarea fostului presedinte al României. Tovarasa de viata a transmis si un mesaj adversarilor politici
Sotia fostului presedinte Ion Iliescu, Nina Iliescu, a transmis, joi, multumiri tuturor celor care "au au organizat, sus ...
-
Decizie definitiva: Alimentele care au grijă de inima ta. Reduc riscul aritmiilor și scad absorbția grăsimilor bașca mai si slabesti
Legumele și fructele proaspecte, oleaginoasele, peștele gras și uleiurile sanatoase (precum uleiul de masline, uleiul de ...
-
Doliu imens în presa din România: O jurnalistă respectată a mass-media românești s-a stins după o luptă nedreaptă
Lucia Efrim, fosta jurnalista a agenției Mediafax, cunoscuta de prieteni drept „Toto", a murit. A fost o prezența ...
-
Pandemia ne-a îmbătrânit mintea: Efecte neurologice severe au fost observate și la cei neinfectați cu COVID-19
Chiar și fara a contracta virusul, pandemia de COVID-19 pare sa fi accelerat imbatranirea creierului. Un studiu realizat ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu