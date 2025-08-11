Austeritatea lui Bolojan ne duce la sapa de lemn din primele zile: Tot mai multe firme românești intră pe roșu; profitabilitatea scade vertiginos

Datele financiare publicate de Banca Națională a României, după ce a primit raportările de la Ministerul Finanțelor ale companiilor românești, arată că situația firmelor din România s-a deteriorat masiv, pe fondul creșterii cheltuielilor operaționale, în special a celor cu salariile. Numărul firmelor care au raportat pierderi a crescut cu peste 20%, iar volumul pierderilor totale a urcat cu 25%.

Cheltuielile operaționale au crescut cu 5%, în principal din cauza unei majorări cu 17% a costurilor salariale. În paralel, cheltuielile cu utilitățile au scăzut cu 12%, iar costurile cu mărfurile au stagnat. Afacerile firmelor au crescut cu 4,5%, însă această creștere nu a fost suficientă pentru a compensa majorarea costurilor, astfel că profitul total a scăzut ușor, cu 0,6%, ajungând la 54,6 miliarde de lei.

Aproape 9.300 de firme au raportat pierderi, cu 22% in plus. Totalul pierderilor s-a ridicat la 16,7 miliarde de lei. Aceste firme cu probleme de capitalizare au nevoie urgentă de recapitalizare, estimată la 35 de miliarde de lei, iar numărul celor cu deficiențe de capital a crescut cu peste 200 de companii față de anul precedent.

Agricultura a avut o scădere semnificativă, marja netă înjumătățindu-se la 5,4%. Sectorele cu cea mai mare pondere în economie - servicii, comerț și industrie - au înregistrat scăderi ușoare ale marjelor nete. Randamentul capitalurilor (ROE) a scăzut la 18,8%. Indicatorul de sănătate financiară, care măsoară eficiența utilizării activelor, a scăzut, reflectând o utilizare mai slabă a resurselor de către firme. Agricultura, imobiliarele și serviciile sunt sectoarele cu cele mai mari probleme.