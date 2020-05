Cum se va închide situaţia şcolară a elevilor pe semestrul al doilea! Noua metodă a fost publicată în Monitorul Oficial

Epidemia de coronavirus a generat schimbări majore în cadrul sistemului de învățământ. S-a apelat la cursuri online, iar modalitate de încheiere a situației semestriale a fost modificată. Ordinul ministrului Educaţiei prin care este reglementată modalitatea de încheiere a situaţiei şcolare pe semestrul al II-lea a fost publicat vineri în Monitorul Oficial.

În document este prevăzută modalitatea de încheiere a situaţiei şcolare „în situaţii obiective, cum ar fi calamităţi naturale, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii speciale care impun suspendarea cursurilor pentru o perioadă de timp care nu permite încheierea situaţiei şcolare pe semestrul al II-lea". Astfel, evaluarea de final de semestru (teza) a fost eliminată, iar mediile elevilor se pot încheia cu minimum două note.

Pentru învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal, mediile se încheie astfel:

dacă elevul are cel puţin două note pe semestrul al II-lea şi nu se poate valorifica activitatea online, situaţia şcolară semestrială se poate încheia cu aceste două note;

dacă elevul are cel puţin două note pe semestrul al II-lea şi se poate valorifica activitatea online, situaţia şcolară se poate încheia cu mai mult de două note;

dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea şi nu se poate valorifica activitatea desfăşurată online, a doua notă va fi considerată nota care reprezintă media elevului din primul semestru;

dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea şi se poate valorifica activitatea desfăşurată online, situaţia şcolară semestrială se poate încheia cu cel puţin două note;

dacă elevul nu are nicio notă pe semestrul al II-lea şi nu se poate valorifica activitatea desfăşurată online, media semestrului I devine media anuală;

dacă elevul nu are nicio notă pe semestrul al II-lea şi se poate valorifica activitatea desfăşurată online, situaţia şcolară semestrială se poate încheia cu cel puţin două note.

Aceste reguli se aplică şi în cazul calificativelor date la învăţământul primar.