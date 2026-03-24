De ce tot mai mulți adulți se comportă ca niște copii: explicația unui fenomen care ia amploare

În ultimii ani, psihologii și sociologii au observat un fenomen neobișnuit: granița dintre maturitate și copilărie devine tot mai difuză. Conceptul de „adult" trece printr-o transformare profundă, mulți indivizi refuzând să își asume responsabilitățile specifice vârstei în favoarea unui stil de viață marcat de hobby-uri, comportamente și atitudini tipice adolescenței sau copilăriei.

Un studiu publicat în 2025 de Institutul Norvegian de Sănătate Publică, împreună cu universitățile din Oslo și Bergen, arată că decalajul dintre maturitatea biologică și cea socială a crescut constant în ultimele decenii. Termenul de „kidult" (un amestec între kid - copil și adult) definește adultul care consumă produse destinate copiilor și refuză să „crească". Această tendință nu se rezumă doar la divertisment, ci reflectă o stare psihologică mai profundă.

Sindromul Peter Pan

Refuzul maturizării: Mulți adulți evită angajamentele pe termen lung, cum ar fi căsătoria sau întemeierea unei familii.

Nostalgia ca refugiu: Consumul de desene animate, jocuri video și colecționarea de jucării (LEGO, figurine) au devenit activități mainstream pentru persoanele de 30-40 de ani.

Cauzele principale ale comportamentului infantil la adulți

Conform analizei, acest fenomen nu apare din senin, ci este rezultatul unei combinații de factori economici, sociali și educaționali. Instabilitatea economică și costurile ridicate ale vieții au dus la o prelungire a perioadei de dependență față de părinți. Tinerii părăsesc casa părintească mult mai târziu decât generațiile anterioare. Educația prelungită și intrarea târzie pe piața muncii amână asumarea responsabilităților financiare. Modul în care copiii au fost crescuți în ultimele decenii joacă un rol crucial. Supraprotecția parentală a creat o generație de adulți care nu au fost învățați să gestioneze eșecul sau să ia decizii pe cont propriu. Atunci când părinții rezolvă toate problemele copilului, acesta va căuta un protector similar și la vârsta adultă.

Social media promovează o cultură a validării constante. Adulții de astăzi caută adesea „like-uri" și atenție imediată, mecanisme care sunt, în esență, similare nevoii de aprobare a unui copil. Marile corporații au înțeles rapid potențialul financiar al acestui segment de populație. Industria divertismentului produce acum conținut „pentru toată familia", dar cu o țintă clară către adulții nostalgici.

Filmele cu supereroi și animațiile: Nu mai sunt doar pentru copii; scenariile sunt adaptate pentru a menține interesul adulților.

Produse de nișă: Branduri de lux sau producători de jucării creează ediții limitate dedicate exclusiv colecționarilor adulți cu putere mare de cumpărare.

Deși poate părea inofensiv ca un adult să aibă hobby-uri „copilărești", psihologii avertizează asupra unor efecte pe termen lung: