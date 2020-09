Decanul Facultăţii de Medicină din Sibiu, după ce s-a vindecat de COVID-19: "Este o boală serioasă"

Medicul Radu Fleacă, decanul Facultăţii de Medicină din Sibiu, vindecat de COVID-19, avertizează că această boală este una serioasă, care creează probleme dificile. El a anunţat că boala provocată de noul coronavirus îşi lasă amprenta asupra capacităţii fizice şi psihice pentru o perioadă mult mai lungă decât o gripă.

"Este o boală serioasă, care poate şi creează probleme dificile, şi nu mă refer aici din punctul de vedere al sistemului economic şi la încărcarea sistemului sanitar, ci vorbesc din punctul de vedere al pacientului care a trecut prin aşa ceva şi care îşi lasă amprenta asupra capacităţii fizice şi psihice pentru o perioadă mult mai lungă decât o gripă", a declarat Radu Fleacă. Medic ortoped la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, Radu Fleacă, spune că nu ştie cum s-a infectat cu noul coronavirus.

"Noi cred că ne protejăm cel mai mult. Eu, personal, am purtat tot timpul mască şi afară, nu am fost în spaţii aglomerate, dar nu ştiu de unde am luat boala. Măcar mă bucur că nu am transmis decât soţiei mele, din păcate, dar nu am reuşit să infectez pe altcineva", a precizat Radu Fleacă. Decanul Facultăţii de Medicină din Sibiu le transmite celor care nu cred că există boala provocată de noul coronavirus că aceasta "nu este o glumă".