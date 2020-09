Denise Rifai propune un format de emisiune cu 40 de întrebări. Ce spune vedeta de la Kanal D

Kanal D oferă primele detalii despre noua emisiune a jurnalistei Denise Rifai, sosită la postul Dogan Media după ce a plecat de la Realiteatea Plus. Emisiunea realizată de jurnalistă se numește „40 de întrebări cu Denise Rifai", anunță reprezentanții postului.

Formatul producției este următorul: Denise va acorda 40 de întrebări unui invitat, iar acesta are la dispoziție două minute pentru a răspunde la fiecare întrebare. Printre invitați se vor număra sportivi, cântăreți, medici sau oameni de televiziune, mai spun cei de la Kanal D. Emisiunea se va regăsi în grila de toamnă a postului Dogan, data exactă urmând să fie anunțată de reprezentanții postului.

Denise Rifai, despre noua emisiune: "Am emotii foarte mari si imi doresc din toata inima sa fie cea mai buna emisiune dintre toate cele pe care le-am realizat pana acum. Formatul este unul aparte, sofisticat, elegant, si m-a convins sa spun <Da!> imediat acestei provocari. Era nevoie de o asemenea emisiune unica in grila posturilor de televiziune de la noi.

Este o noua etapa in viata mea profesionala, insa ce ramane neschimbat este ca voi fi aceeasi Denise Rifai. Onesta, mereu in cautarea adevarului in raport cu invitatii mei, dar si cu publicul pe care il iubesc atat de mult si de care imi este foarte dor".