Denise Rifai, reacţie acidă la postarea Vioricăi Dăncilă: "Agramata asta, coana Veorika, are un tupeu pe care eu nu pot să-l mai cuprind!"

Jurnalista Denise Rifai, cunoscuta ca realizatoare a "Legilor Puterii" de la Realitatea TV, a avut o reacţie vehementă la adresa fostului premier Viorica Dăncilă, pe care a numit-o „agramată“.

„Doamne Fereste! Asta da, Blestem pe Tarisoara asta. Agramata asta, coana Veorika, are un tupeu pe care eu nu pot sa l mai cuprind ! ))) Coana Mare abia "calca" limba romana si A Ajuns de ne expune Gandurile Ei despre Romania, despre Guvern, despre Cum se Conduce o Tara si, in definitiv, cere demiterea Cabinetului Orban. )))) Coana Veoriko, lasa ne bre, cu brosele lu' mata in pace! Ne o ajuns cei 2 ani si jumatate de anomalie politica crasa! La Palatul Victoria, nu e, bre, salon de cocuri si make up! Hai! Adios!", a scris Denise Rifai pe pagina sa de Facebook.

Reacţia jurnalistei vine ca urmare a ieşirii publice a fostului premier Viorica Dăncilă, care a acuzat marţi, pe Facebook, că liberalii au guvernat în mod dezastruos România şi a cerut depunerea urgentă a unei moţiuni de cenzură pentru demiterea Guvernului Orban.

„Deşi temporar mascat de criza coronavirusului, eşecul guvernării liberale e dincolo de orice îndoială. Estimările organizaţiilor financiare internaţionale prevăd o scădere economică de 5% în acest an şi un deficit bugetar apropiat de 10%. Iar în timp ce veniturile românilor au scăzut (în condiţiile închiderii sau suspendării temporare a activităţii multor companii), preţurile au explodat, înregistrând o creştere de 6,4% în primele patru luni ale acestui an prin comparaţie cu perioada similară a anului trecut.

Şi ca să fie complet tabloul eşecului liberal, România s-a împrumutat luna trecută cu o sumă record de 3,3 miliarde de euro (la dobânzi sensibil crescute faţă de ianuarie şi februarie)! Acesta e bilanţul real al guvernării PNL: economia scade, românii o duc mai prost, ţara se împrumută accelerat.

Iar în loc să demisioneze, ministrul Finanţelor ajunge să se laude cu cifrele furnizate de agenţiile internaţionale de rating, bucuros că România n-a fost cotată mai jos. Spre ştiinţa domnului Cîţu, am scăpat la mustaţă de retrogradare în rapoartele agenţiilor de rating nu datorită performanţelor acestui guvern, ci - după cum a menţionat clar agenţia Standard & Poor's - „având în vedere datoria publică şi datoria externă relativ scăzute ale României" (lucru care este meritul PSD, fiindcă în perioada guvernării PSD datoria publică A SCĂZUT ca procent din PIB)!

Românii n-au ce aştepta de la Orban, Cîţu şi ceilalţi artişti ai dezastrului. Contraperformanţa acestor 7 luni de guvernare liberală va continua şi în lunile care au mai rămas până la alegerile parlamentare, dacă li se mai permite acestor oameni să conducă România. Cred însă că e nevoie de o moţiune de cenzură prin care guvernul Orban să fie demis, iar asta cât mai repede!" a scris anterior Viorica Dăncilă, pe pagina sa de Facebook.