Descoperire uluitoare: Conștiința ar fi putut exista cu 100 de milioane de ani înaintea apariției vieții. Dovada s-ar putea afla în 121 de grame de praf

Cu peste 4 miliarde de ani în urmă, un asteroid numit Bennu rătăcea prin sistemul solar. Acum trei ani, NASA a adus pe Pământ 121,6 grame din acea rocă spațială. Oamenii de știință doreau să afle dacă proba conținea indicii despre modul în care a început viața.

Ceea ce au descoperit în schimb a fost cu mult mai ciudat: proba conținea molecule care ar fi putut forma structuri cristaline despre care unii oameni de știință cred că sunt esențiale pentru conștiință. Aceasta este premisa din spatele uneia dintre cele mai uimitoare povești noi ale Pop Mech: „Conștiința s-a format înaintea vieții însăși, spun oamenii de știință - iar dovada ar putea fi în această probă de asteroid".

Ar fi putut ingredientele fizice ale conștiinței să existe cu adevărat înainte ca biologia să prindă rădăcini pe Pământ? O poveste incredibilă și despre ce ar însemna de fapt dacă această teorie științifică s-ar confirma. Ei analizează modul în care o mică probă de praf duce la o dezbatere mult mai amplă despre ceea ce ne face, ei bine, să fim noi înșine.

Andrew și Shawn analizează întrebarea evidentă: vorbim despre elementele constitutive ale vieții sau despre ceva și mai profund? Și cât de în serios ar trebui să luăm o teorie care sună a science-fiction, dar care este propusă de cercetători reali, pe baza unor date reale?

