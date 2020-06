Dezvăluirile unui biograf despre relația dintre Prințesa Margaret și sora ei, Regina Elisabeta a II-a

În ciuda problemelor pe care Margaret le-a creat casei regale britanice, relația sa cu sora ei, Elisabeta a II-a, nu s-a schimbat niciodată. A fost o legătură specială, confirmată și de dezvăluirile lui Andrew Duncan, autorul volumului "The Reality of Monarchy". Chiar dacă Margaret avea un spirit liber și o personalitate diferită de cea a surorii sale mai mari, ele erau foarte apropiate, se arată într-o biografie.

"Sora mea are o aură. Sunt extrem de impresionată când ea intră într-o încăpere. E ceva magic", spunea contesa de Snowdon despre Elisabeta. "Am încercat mereu, în modul meu umil, să preiau o parte din povara ei", i-a mărturisit Margaret lui Duncan în anii '60. "Nu poate să facă tot... și am folosit ocazia de a o ajuta. Uneori poate fi foarte formal și plictisitor. E foarte greu pentru cineva să nu se plictisească", a adăugat ea.

Duncan a mai povestit că Prințesa, care avea 39 de ani atunci, i-a spus că se mai domolise cu vârsta și era mai puțin înclinată să arunce priviri aspre oamenilor cu care intra în contact. "Prietenii mă mai cicăleau și spuneau că am o expresie acidă... Sunt mai drăguță acum, când îmbătrânesc", a mărturisit Margaret. În discuția cu scriitorul, contesa de Snowdon a mai spus că viitorul casei regale britanice depinde de capacitatea acesteia de a produce tineri buni.

Margaret a murit în anul jubileului de aur al Reginei, 2002, la vârsta de 71 de ani, în urma unui atac cerebral survenit pe fondul unor probleme mai vechi de sănătate. "Atrăgătoare și pusă pe distracție, Prințesa Margaret și-a câștigat în tinerețe reputația unui spirit liber. La 20 de ani a avut relație neîmplinită cu căpitanul Forțelor Aeriene Peter Townsend, un erou britanic de care s-a îndrăgostit când el a fost intentendentul tatălui ei, Regele George al VI-lea", s-a scris în necrologul publicat de New York Times.

Viața tumultoasă a prințesei Margaret a fost redată în serialul "The Crown", notează Hello!. Producția Netflix a reînviat interesul pentru sora mai mică a Reginei Elisabeta a II-a, cunoscută pentru stilul de viață petrecăreț și pentru afirmațiile ei îndrăznețe, adesea considerate necugetate de casa regală britanică.